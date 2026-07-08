Μονακό: Θάλαμος βασανιστηρίων στο σπίτι του πρώην αστυνομικού που σκότωσε την ύποπτη για τη βόμβα

Snapshot Η Αναστασία Μπερεζόβσκα, ύποπτη για βομβιστική επίθεση στο Μονακό, βρέθηκε νεκρή στο Κίεβο με μία σφαίρα στο κεφάλι και ενδεχομένως υπέστη βασανιστήρια πριν τη δολοφονία της.

Δύο άνδρες, ένας πρώην αστυνομικός και ένας ενεργός πράκτορας των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τη δολοφονία της και τη σχέση τους με τις μεταφορές χρημάτων της Μπερεζόβσκα.

Στο σπίτι του πρώην αστυνομικού βρέθηκε υπόγειο που λειτουργούσε ως θάλαμος βασανιστηρίων με κηλίδες αίματος και εργαλεία βασανιστηρίων.

Η Μπερεζόβσκα καταζητείτο για απόπειρα δολοφονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού και εγκληματική συνωμοσία σε σχέση με βομβιστική επίθεση που στόχευε τον Ουκρανό ολιγάρχη Ερμολάεφ.

Η υπόθεση συνδέεται με ένα ευρύτερο δίκτυο τηλεφωνικών απατών και ενδεχόμενα εγκληματικών ενεργειών που εξετάζονται από τις ευρωπαϊκές αρχές. Snapshot powered by AI

Η γυναίκα για την οποία είχε εκδοθεί κόκκινος συναγερμός της Ιντερπόλ ως ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση σε Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό, βρέθηκε νεκρή και θαμμένη στο Κίεβο, με μία σφαίρα στο κεφάλι, ωστόσο δεν αποκλείεται πριν εκτελεστεί να υποβλήθηκε σε βασανιστήρια.

Η Αναστασία Μπερεζόβσκα εκτελέστηκε από έναν πρώην αστυνομικό κι έναν πρώην πράκτορα των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποί συνελήφθησαν.

Κατά τη διάρκεια ερευνών στο σπίτι του πρώην αστυνομικού βρέθηκε ένας «θάλαμος βασανιστηρίων» με αίμα, τσεκούρια και σφυριά.

Η Μπερεζόβσκα, η οποία διέφυγε από το Μονακό ταξιδεύοντας στην Ιταλία, τη Γερμανία και στη συνέχεια στο Κίεβο, καταζητείτο από το Μονακό με τις κατηγορίες της απόπειρας δολοφονίας, της τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση και της εγκληματικής συνωμοσίας.

«Ένας αξιωματικός της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και ένας πρώην αξιωματικός των αρχών επιβολής του νόμου συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τη δολοφονία της Μπερεζόβσκα», ανέφεραν οι ουκρανοί εισαγγελείς σε δήλωση την Τρίτη.

Τώρα αποκαλύφθηκε ότι ο πρώην αστυνομικός και ο πράκτορας φέρονται να μετέφεραν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων της Μπερεζόβσκα, γεγονός που οδήγησε τους ανακριτές να τους αντιμετωπίσουν ως «άτομα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην απόπειρα δολοφονίας στο Μονακό», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του πρώην αστυνομικού, οι ανακριτές ανακάλυψαν επίσης ένα υπόγειο που έμοιαζε με θάλαμο βασανιστηρίων, όπως ισχυρίστηκε η υπηρεσία ασφαλείας της χώρας (SBU).

Το βίντεο δείχνει ένα σκοτεινό υπόγειο κρησφύγετο γεμάτο όπλα, μπουκάλια με υγρά και κηλίδες αίματος διάσπαρτες στο πάτωμα.

Οι Ουκρανοί εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι, μετά την επιστροφή της στο Κίεβο την 1η Ιουλίου, η Μπερεζόβσκα «επικοινώνησε με την οικογένειά της και δύο άνδρες».

«Ο πρώτος είναι πρώην υπάλληλος των αρχών επιβολής του νόμου, ο δεύτερος ενεργός υπάλληλος του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας (HUR MOU).

«Διαθέτοντας πληροφορίες ότι και οι δύο άνδρες είχαν πραγματοποιήσει επανειλημμένα μεταφορές χρημάτων στους λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων και στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Μπερεζόβσκα, η έρευνα τους εξέτασε ως πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονταν στην απόπειρα δολοφονίας στο Μονακό.

«Διεξήχθησαν επείγουσες ερευνητικές ενέργειες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο εν ενεργεία υπάλληλος της HUR MOU ανέφερε τη δολοφονία της Μπερεζόβσκα, την οποία διέπραξε μαζί με τον άλλο ύποπτο.

«Ο τελευταίος ανέφερε ότι δεν είχε ενημερώσει την ηγεσία του σχετικά με τις επαφές του με τη Μπερεζόβσκα, τις μεταφορές κεφαλαίων προς αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του, και ότι είχε ενεργήσει με δική του πρωτοβουλία.

«Επίσης, κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του πρώην υπαλλήλου των αρχών επιβολής του νόμου, εντοπίστηκε ένα δωμάτιο στο υπόγειο που έμοιαζε με θάλαμο βασανιστηρίων.»

Η δήλωση συνέχιζε: «Και οι δύο ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτοι για τη διάπραξη φόνου κατόπιν προμελετημένης συνωμοσίας ομάδας προσώπων.

«Με βάση την κατάθεση ενός από τους συνεργούς, διεξήχθη αναπαράσταση των γεγονότων, και βρέθηκε η σορός της Μπερεζόβσκα με τραύματα από πυροβολισμό στο κεφάλι και κάλυκες πιστολιού.»

Ο Ερμολάεφ, ένας επιχειρηματίας του κλάδου των ακινήτων που το περιοδικό Forbes κατέταξε το 2020 ως τον 39ο πλουσιότερο Ουκρανό, διαθέτει περιουσία ύψους 230 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Το Κίεβο του έχει επιβάλει κυρώσεις από το 2023 λόγω των συμφερόντων του στον τομέα του κρασιού και των αλκοολούχων ποτών στην Κριμαία, η οποία βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Η σορός της Μπερεζόβσκα ανακαλύφθηκε το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου, μία εβδομάδα μετά την έκρηξη που τραυμάτισε σοβαρά τον Γερμολάεφ, την ερωμένη του Άννα Νασόμπινα, 46 ετών, και τον 13χρονο γιο τους.

Η ερωμένη του Ερμολάεφ, η Ουκρανή Άννα Νασόμπινα, 46 ετών, που ζει στο Λονδίνο, εξακολουθεί να παλεύει για τη ζωή της, αφού τα πόδια της ακρωτηριάστηκαν λόγω των τραυμάτων της.

Ο γιος του ζευγαριού, ο 13χρονος Αριέλ, υπέστη επίσης ελαφρά τραύματα.

Αρχικά υπήρχαν υποψίες ότι η βομβιστική επίθεση ενδέχεται να συνδέεται με ένα δίκτυο απατηλών τηλεφωνικών κέντρων στο Ντνίπρο της Ουκρανίας, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διενέργεια χρηματοοικονομικών απάτων μεγάλης κλίμακας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η οικογένεια Γερμολάεφ φέρεται να έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο σχέδιο αυτό, ενώ το όνομα του ολιγάρχη φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εκτεταμένης πανευρωπαϊκής έρευνας για παράνομα τηλεφωνικά κέντρα που λειτουργούν από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με πηγές, οι λεγόμενες επιχειρήσεις «boiler room» εξαπάτησαν χιλιάδες επενδυτές στη Γερμανία, την Εσθονία και την Ουκρανία, αποσπώντας ποσά άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2019 και 2022, μέσω ψευδών επενδυτικών σχεδίων με κρυπτονομίσματα.

Το δίκτυο φέρεται επίσης να πώλησε ψευδείς συμβουλές για διαζύγιο σε ανυποψίαστα θύματα.

Πηγές των ουκρανικών αρχών επιβολής του νόμου αναφέρουν ότι οι Γάλλοι ανακριτές πιστεύουν ότι η απόπειρα δολοφονίας ενδέχεται να οργανώθηκε από μέλη ενός εγκληματικού δικτύου ως αντίποινα.

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