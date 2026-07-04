Ανατροπή στο Μονακό: Γυναίκα που μεταμφιέστηκε σε άντρα πίσω από την επίθεση στον Ουκρανό ολιγάρχη

Snapshot Η Interpol εξέδωσε «κόκκινη αγγελία» για τη σύλληψη της 39χρονης Αναστασίας Μπερεζόβσκα, υπόπτου για την βομβιστική επίθεση στο Μονακό.

Η Μπερεζόβσκα, Ουκρανή που ζούσε στη Γερμανία, είχε μεταμφιεστεί σε άνδρα κατά την επίθεση.

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο ουκρανικής καταγωγής επιχειρηματίας Βαντίμ Ιερμολάιεφ και μέλη της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά από τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Η δράστιδα πυροδότησε τη βόμβα εξ αποστάσεως και διέφυγε πεζή στη Γαλλία, επιστρέφοντας στη συνέχεια στη Γερμανία μέσω ευρωπαϊκών χωρών.

Ο Ιερμολάιεφ βρίσκεται υπό ουκρανικές κυρώσεις λόγω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων στην Κριμαία, και ο γιος του έχει καταδικαστεί για απάτη στην Εσθονία. Snapshot powered by AI

Η βασική ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό αυτή την εβδομάδα, από την οποία τραυματίστηκαν σοβαρά ένας ουκρανικής καταγωγής μεγιστάνας και δύο μέλη της οικογένειάς του, είναι μια Ουκρανή που ζούσε στη Γερμανία και είχε μεταμφιεστεί σε άνδρα, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Interpol εξέδωσε την Παρασκευή «κόκκινη αγγελία» για τη σύλληψη της 39χρονης Αναστασίας Μπερεζόβσκα, την οποία περιγράφει ως γερμανόφωνη, με σκούρα μαλλιά και τατουάζ, πιθανότατα φίδι, στο δεξί της χέρι από τον ώμο έως τον αγκώνα.

Η «κόκκινη αγγελία» – αίτημα προς τις αστυνομικές αρχές παγκοσμίως για τον εντοπισμό και τη σύλληψη υπόπτου – αναφέρει ότι η Μπερεζόβσκα καταζητείται από τις αρχές του Μονακό για απόπειρα ανθρωποκτονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση και συμμετοχή σε εγκληματική συνωμοσία.

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε έρευνες στο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα και το αυτοκίνητο μιας 39χρονης Ουκρανής. «Συλλέχθηκαν αποδεικτικά στοιχεία που θα παραδοθούν στις αρχές του Μονακό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η καταζητούμενη γυναίκα εξακολουθεί να διαφεύγει».

Ο δράστης της επίθεσης

Ο αναπληρωτής εισαγγελέας του Μονακό, Μοργκάν Ρεϊμόν, δήλωσε ότι η ύποπτη διέμενε στη Γερμανία και ότι, λόγω της πολυπλοκότητας του εκρηκτικού μηχανισμού και του ιδιαίτερα οργανωμένου τρόπου εκτέλεσης της επίθεσης, οι ερευνητές θεωρούν πιθανό να μην έδρασε μόνη της.

Δύο άτομα συνελήφθησαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στο Μονακό, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθερα καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία που να τα συνδέουν με την επίθεση.

Σύμφωνα με τον Ρεϊμόν, η δράστιδα φέρεται να άφησε ένα δέμα στην είσοδο μικρής πολυκατοικίας, ανάμεσα στη λεωφόρο Boulevard d’Italie και την οδό Rue Révérend Père Louis Frolla στο Μονακό, λίγα μόλις μέτρα από τα γαλλικά σύνορα, το βράδυ της Δευτέρας.

Λίγο αργότερα, περίπου στις 21:00 τοπική ώρα, ο εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε τη στιγμή που τρεις ένοικοι – ένα ζευγάρι και ένα 13χρονο παιδί – εισέρχονταν στο κτίριο.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τις ταυτότητες των θυμάτων, ωστόσο αστυνομικές και δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για τον 58χρονο Βαντίμ Ιερμολάιεφ, εύπορο επιχειρηματία ουκρανικής καταγωγής που σήμερα έχει κυπριακή υπηκοότητα, τη σύντροφό του και τον γιο του.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό νοσοκομείο Lenval στη Νίκαια με τραύματα που δεν απειλούσαν τη ζωή του, ενώ οι δύο ενήλικες διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Νίκαιας με σοβαρά τραύματα που αρχικά έθεταν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Οι γιατροί ανακοίνωσαν ότι η κατάσταση του άνδρα δεν θεωρείται πλέον κρίσιμη, όμως η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι χειρουργοί αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν και τα δύο της πόδια.

Το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη

Ο Ρεϊμόν δήλωσε ότι η δράστιδα πυροδότησε εξ αποστάσεως τη βόμβα με τηλεχειριστήριο μόλις τα θύματα έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας. Στη συνέχεια διέφυγε πεζή στη Γαλλία και ακολούθως επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει στη Γερμανία, επιστρέφοντας εκεί μέσω διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ιταλία.

Αρχικά οι έρευνες στράφηκαν σε έναν εύσωμο άνδρα που φορούσε σκούρα μακρυμάνικη μπλούζα, ανοιχτόχρωμο σορτς και μαύρο καπέλο τύπου bucket. Ωστόσο, το υλικό από κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις μαρτύρων οδήγησαν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για γυναίκα μεταμφιεσμένη σε άνδρα.

Στις φωτογραφίες που συνοδεύουν την «κόκκινη αγγελία» της Interpol απεικονίζεται μια γυναίκα με λευκό μπλουζάκι με σκούρες ρίγες. Σε μία από αυτές φαίνεται να κρατά στο αριστερό της χέρι μια ηλεκτρονική συσκευή με καλώδιο.

Δικαστικές πηγές ανέφεραν ότι η ύποπτη εντοπίστηκε αργότερα στη Φρανκφούρτη.

Ο Ιερμολάιεφ, κάτοικος Μονακό τουλάχιστον από το 2021, βρίσκεται υπό ουκρανικές κυρώσεις από τον Δεκέμβριο του 2023 για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στην Κριμαία, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι διατηρούσε επιχείρηση παραγωγής αλκοολούχων ποτών στην Κριμαία και συνέχισε να καταβάλλει φόρους στη Ρωσία ακόμη και μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία το 2022. Το ουκρανικό Forbes είχε εκτιμήσει την περιουσία του στα 220 εκατ. δολάρια το 2021.

Ο 35χρονος γιος του, Άρτουρ, θεωρείται επίσης ότι έχει πολλούς εχθρούς. Φέτος καταδικάστηκε στην Εσθονία για απάτη, αφού παραδέχθηκε την ενοχή του για τη λειτουργία ψεύτικου επενδυτικού σχήματος από την Ουκρανία, μέσω του οποίου αποσπάστηκαν περίπου 100 εκατ. ευρώ την περίοδο 2019-2022.

Η επίθεση έχει προκαλέσει σοκ στο Μονακό, ένα από τα μικρότερα κυρίαρχα κράτη του κόσμου, γνωστό για τη μεγάλη συγκέντρωση υπερπλούσιων κατοίκων. Ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ χαρακτήρισε την επίθεση «ειδεχθή πράξη» και δήλωσε ότι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα.

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