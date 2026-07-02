«Τους ήθελαν νεκρούς»: Νέες αποκαλύψεις για την επίθεση στο Μονακό στον Ουκρανό ολιγάρχη

Snapshot Η απόπειρα δολοφονίας του ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γερμαλάεφ στο Μονακό ήταν καλά σχεδιασμένη και βασίστηκε σε εσωτερική γνώση των κινήσεών του.

Η έκρηξη τραυμάτισε σοβαρά τον Γερμαλάεφ, την ερωμένη του Άννα Νασομπίνα και τον 13χρονο γιο τους, ενώ η σύζυγός του δεν βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος.

Η επίθεση συνδέεται με δίκτυο απατηλών τηλεφωνικών κέντρων στην Ουκρανία και πιθανές οικονομικές απάτες που εμπλέκουν τον ολιγάρχη.

Οι αρχές του Μονακό και οι γαλλικές υπηρεσίες διεξάγουν έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη, που παραμένει ασύλληπτος.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας με πιθανή σχέση με οργανωμένο έγκλημα και πολιτικές εντάσεις στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Η απόπειρα δολοφονίας του ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γερμαλάεφ στο Μονακό ήταν μια στοχευμένη, άρτια σχεδιασμένη επίθεση, οργανωμένη από κάποιον που είχε εσωτερική γνώση των κινήσεών του, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

Ο 58χρονος μεγιστάνας δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο, μετά την έκρηξη ενός σακιδίου γεμάτου με παξιμάδια και βίδες στην είσοδο της πολυτελούς πολυκατοικίας του στο πριγκιπάτο, γύρω στις 9 το βράδυ της Δευτέρας.

Ανθρωποκυνηγητό για τον ύποπτο, ο οποίος έχει καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας να απομακρύνεται από το σημείο και παραμένει ασύλληπτος, έχει εξαπολυθεί από την αστυνομία του Μονακό με τη συνδρομή των γαλλικών αρχών.

Πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών υποστηρίζουν πλέον ότι ο άγνωστος δράστης πρέπει να είχε λεπτομερή γνώση των κινήσεων του ολιγάρχη και ότι είχε αποφασίσει να τον στοχοποιήσει άμεσα.

Ο συνταγματάρχης Φίλιπ Ίνγκραμ, πρώην αξιωματικός στρατιωτικών πληροφοριών, δήλωσε στην εφημερίδα: «Είναι ξεκάθαρο ότι επρόκειτο για μια πολύ καλά σχεδιασμένη απόπειρα δολοφονίας. Όποιος το σχεδίασε δεν τον ένοιαζε ποιον θα χτυπήσει, απλώς ήθελε να βεβαιωθεί ότι θα πετύχει τον στόχο. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε η βόμβα δείχνει ότι σχεδόν σίγουρα προηγήθηκε κάποια μορφή παρακολούθησης, ώστε να καταγραφεί το μοτίβο ζωής και οι ώρες εισόδου και εξόδου από το κτίριο».

Το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη

Τοπικές πηγές ανέφεραν ότι το κτίριο διαθέτει έξι διαμερίσματα, τα οποία, παραδόξως, ήταν όλα άδεια τη στιγμή της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε ενώ τα θύματα «επέστρεφαν σπίτι ήρεμα».

Πιστεύεται ότι το διαμέρισμα χρησιμοποιούνταν ως κατοικία της Άννας Νασομπίνα, 46 ετών, ουκρανικής καταγωγής αλλά εγκατεστημένης στο Λονδίνο, η οποία φέρεται να είναι μακροχρόνια ερωμένη του.

Η οικογενειακή κατοικία που μοιράζεται ο κ. Γερμαλάεφ με τη σύζυγό του Άννα, 56 ετών, με την οποία έχει τέσσερα παιδιά, είναι μια υψηλής ασφάλειας βίλα στο κοντινό Σεν-Ζαν-Καπ-Φερά.

Αρχικές αναφορές είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι το γυναικείο θύμα της έκρηξης ήταν η σύζυγός του, όμως η εφημερίδα αποκάλυψε ότι στην πραγματικότητα βρισκόταν με την ερωμένη του τη στιγμή της επίθεσης.

Η ίδια έχασε και τα δύο της πόδια από την έκρηξη και δίνει μάχη για τη ζωή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας, στο ίδιο νοσοκομείο με τον επιχειρηματία.

Μαζί τους βρισκόταν και ο 13χρονος γιος τους, ο οποίος τραυματίστηκε επίσης και νοσηλεύεται.

Οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος ευθύνεται για την έκρηξη, η οποία αντιμετωπίζεται από τις εισαγγελικές αρχές του Μονακό ως απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι ως τρομοκρατική ενέργεια.

Η ουκρανική αστυνομία έχει στο παρελθόν αναφέρει ότι ο ολιγάρχης ενδέχεται να στοχοποιήθηκε λόγω φερόμενων διασυνδέσεων με κύκλωμα απάτης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ με τηλεφωνικά κέντρα.

Αστυνομικές πηγές υποστηρίζουν ότι η επίθεση συνδέεται άμεσα με δίκτυο απατηλών call centers στο Ντνίπρο της Ουκρανίας, όπου τόσο ο ίδιος όσο και η Νασομπίνα κατάγονται.

Ο δράστης της επίθεσης

Το σχέδιο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για μαζικές οικονομικές απάτες σε όλη την Ευρώπη, με την οικογένεια Γερμαλάεφ να κατηγορείται ότι είχε σημαντικό ρόλο.

Το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ευρείας πανευρωπαϊκής έρευνας για τα υπόγεια αυτά κυκλώματα.

Αυτό έχει τροφοδοτήσει εικασίες ότι η επίθεση μπορεί να προέρχεται από τον εγκληματικό υπόκοσμο.

Η ζωή του Ουκρανού μεγιστάνα

Ο ουκρανικός ιστότοπος Ukrainska Pravda ανέφερε ότι η απόπειρα συνδέεται με αποτυχημένη συμφωνία διανομής εδαφών και απλήρωτα χρέη προς οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα στο Ντνίπρο.

Ο Γερμαλάεφ έκανε περιουσία στον χώρο του εμπορίου μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και είναι κυρίως γνωστός ως μεγιστάνας του κρασιού.

Το Forbes τον είχε κατατάξει το 2021 ως τον 45ο πλουσιότερο Ουκρανό, με περιουσία περίπου 225 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, όπως και πολλοί ολιγάρχες της περιόδου αυτής, έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος χρήματος, τις οποίες αρνείται.

Ο νομικός του εκπρόσωπος στο Μονακό δήλωσε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει κινηθεί καμία νομική διαδικασία εναντίον του σε καμία δικαιοδοσία.

Ο επιχειρηματίας ζει στο Μονακό από το 2021.

Το 2019 παραιτήθηκε από την ουκρανική υπηκοότητα και απέκτησε κυπριακό διαβατήριο.

Τον Δεκέμβριο του 2023 του επιβλήθηκαν προσωπικές κυρώσεις από το Κίεβο για φερόμενη δραστηριότητα πώλησης κρασιού στην κατεχόμενη Κριμαία.

Οι περιουσίες του δεσμεύτηκαν και του απαγορεύτηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα, με την Ουκρανία να τον κατηγορεί ότι κατέβαλε φόρους στο ρωσικό δημόσιο.

Παράγει «γεωγραφικά προστατευμένο κρασί Κριμαίας για τους Ρώσους», το οποίο εξακολουθεί να πωλείται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγή.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι διατηρεί οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Κριμαία ή συνεργασία με τη Ρωσία.

Η τολμηρή επίθεση σε δημόσιο πρόσωπο αναμένεται να προκαλέσει εικασίες για εμπλοκή είτε της Μόσχας είτε του Κιέβου, στο πλαίσιο ενός ολοένα και πιο έντονου «πολέμου σκιών» με στοχευμένες δολοφονίες από το 2022.

Υπήρξε επίσης αναφορά στη γαλλική εφημερίδα Nice-Matin ότι ο Γερμαλάεφ σκόπευε να εκφωνήσει ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταγγέλλοντας διαφθορά στην Ουκρανία.

Σύμβουλος του γάλλου υπουργού Εσωτερικών ανέφερε ότι η αστυνομία «εργάζεται για να εντοπίσει τον δράστη, ο οποίος έχει διαφύγει».

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι το θύμα ήταν η σύζυγός του, Άννα Γερμαλάεφ, 56 ετών, μητέρα των τεσσάρων παιδιών του.

Ωστόσο αποκαλύφθηκε ότι εκείνη δεν βρισκόταν στο σημείο.

Η σύζυγος του επιχειρηματία δήλωσε σε ουκρανικά μέσα ότι βρίσκονται σε κατάσταση έντονου σοκ και συνεργάζονται με τις αρχές.

Ο ουκρανός μπλόγκερ Ανατόλι Σάριι έγραψε ότι το άτομο που τραυματίστηκε βαριά δεν ήταν η σύζυγός του αλλά η ερωμένη του.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Νασομπίνα είναι μακροχρόνια σύντροφός του και ότι έχουν μαζί ένα 13χρονο παιδί.

Το ουκρανικό μέσο Suspline ανέφερε ότι η επίσημη σύζυγος δεν τραυματίστηκε και βρισκόταν αλλού τη στιγμή της έκρηξης, ενώ η άλλη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Νασομπίνα υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό των ποδιών της μετά την επίθεση, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα, ενώ ο γιος της εκτινάχθηκε σχεδόν 15 μέτρα από το ωστικό κύμα.

Έχει περιγραφεί στο παρελθόν ως «σύζυγος κατά κοινή παραδοχή».

Κατάγεται από το Ντνίπρο και είναι κόρη πρώην ανώτατου εισαγγελέα της περιοχής.

Σπούδασε νομικά στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Ντνιπροπετρόβσκ και στη συνέχεια σε ινστιτούτο διοίκησης, πριν μετακομίσει στο Λονδίνο.

Δηλώνει εγκατεστημένη στο Λονδίνο και είναι διευθύντρια βρετανικής εταιρείας από το 2023.

Συνίδρυσε το Club Eclectique, ένα ιδιωτικό κλαμπ μελών και λογοτεχνικών εκδηλώσεων, με έδρα την Οξφόρδη και παράρτημα στο Μονακό.

Οι εκδηλώσεις του κλαμπ έχουν φιλοξενήσει Ρώσους καλλιτέχνες με φιλορωσικές διασυνδέσεις, ενώ μεταξύ των καλεσμένων έχουν βρεθεί γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μόδας και της τέχνης.

Το 2017 σε εκδήλωση προς τιμήν του Ρούντολφ Νουρέγιεφ παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, γνωστές προσωπικότητες από τον χώρο της βρετανικής και διεθνούς καλλιτεχνικής σκηνής.

Δημοσιεύματα στη Γαλλία αναφέρουν ότι οι ερευνητές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο εμπλοκής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στην απόπειρα.

Η έκρηξη ενδέχεται να αποτελούσε περισσότερο «προειδοποίηση» παρά προσπάθεια δολοφονίας.

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