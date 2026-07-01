Εκρηξη στο Μονακό: Τα σενάρια πίσω από την βομβιστική επίθεση στον Ουκρανό μεγιστάνα

Οι αρχές και οι επιχειρηματικοί κύκλοι εξετάζουν με μεγάλη προσοχή δύο βασικές θεωρίες για τα κίνητρα της επίθεσης

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Εκρηξη στο Μονακό: Τα σενάρια πίσω από την βομβιστική επίθεση στον Ουκρανό μεγιστάνα

Ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος Ερμολάεφ έπεσε θύμα βομβιστικής επίθεσης.

ΚΟΣΜΟΣ
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Μια πρωτοφανής επίθεση για τα δεδομένα του υπερασφαλούς πριγκιπάτου του Μονακό έλαβε χώρα το βράδυ της 29ης Ιουνίου, ανατρέποντας την ηρεμία στην Κυανή Ακτή. Ένας άγνωστος δράστης προσπάθησε να εξοντώσει τον γνωστό Ουκρανό επιχειρηματία Βαντίμ Ερμολάεφ, τοποθετώντας έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό γεμάτο με βίδες και μεταλλικά σφαιρίδια για να μεγιστοποιήσει το φονικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των γαλλικών μέσων Le Figaro και Monaco-Matin, η βόμβα είχε κρυφτεί μέσα σε ένα σακίδιο που ο δράστης άφησε στην είσοδο του κτιρίου, πριν διαφύγει πεζός προς την κατεύθυνση της Γαλλίας, όπως κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας.

Από το ωστικό κύμα τραυματίστηκαν βαριά ο 58χρονος επιχειρηματίας και η σύντροφός του, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση για τη ζωή τους στο νοσοκομείο Παστέρ της Νίκαιας, ενώ ο 13χρονος γιος του μεταφέρθηκε με τραύματα στο παιδιατρικό νοσοκομείο Λενβάλ.

Ο πρωθυπουργός του πριγκιπάτου, Κριστόφ Μιρμάντ, έκανε λόγο για ένα πρωτόγνωρο εγκληματικό συμβάν στην ιστορία της περιοχής, την ίδια ώρα που οι αστυνομικές αρχές Μονακό και Γαλλίας έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.

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Ο δράστης της βομβιστικής επίθεσης στο Πριγκιπάτο του Μονακό

Η κόντρα με τον Ζελένσκι

Ο Βαντίμ Ερμολάεφ, γεννημένος το 1968 με καταγωγή από την περιοχή του Ντνίπρο, κατείχε την 23η θέση στη λίστα του Forbes με τους πλουσιότερους Ουκρανούς, έχοντας χτίσει την περιουσία του μέσω της παραγωγής αλκοολούχων ποτών και των κατασκευών.

Είχε εγκαταλείψει την Ουκρανία αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου , ενώ στο παρελθόν το όνομά του είχε συνδεθεί με την εσθονική τράπεζα Versobank, της οποίας η άδεια ανακλήθηκε το 2018 λόγω συστηματικών παραβιάσεων της νομοθεσίας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Το 2023, ο πρόεδρος Ζελένσκι επέβαλε κυρώσεις εναντίον του με την κατηγορία ότι επανεγγέγραψε τις επιχειρήσεις του στην Κριμαία υπό το ρωσικό δίκαιο μετά την προσάρτηση της χερσονήσου. Αυτή η πολιτική διάσταση έφερε αμέσως αντιδράσεις, με τον δήμαρχο της Φρεζούς, Νταβίντ Ραχλίν, στέλεχος του κόμματος της Μαρίν Λεπέν, να αφήνει αιχμές στο διαδίκτυο ότι πίσω από την επίθεση ενδέχεται να κρύβεται το ίδιο το Κίεβο, επειδή ο επιχειρηματίας είχε αποστασιοποιηθεί από το καθεστώς.

Η «μαφία» των τηλεφωνικών κέντρων και οι αιματηρές συγκρούσεις

Οι αρχές και οι επιχειρηματικοί κύκλοι εξετάζουν με μεγάλη προσοχή δύο βασικές θεωρίες για τα κίνητρα της επίθεσης. Η πρώτη γραμμή έρευνας στρέφεται γύρω από τις δραστηριότητες του μεγαλύτερου γιου του επιχειρηματία, του Αρτούρ Ερμολάεφ, ο οποίος έχει απασχολήσει πρόσφατα τη δικαιοσύνη για υποθέσεις που σχετίζονται με δίκτυα τηλεφωνικών κέντρων από τα οποία πραγματοποιούνται απάτες.

Ο Αρτούρ Ερμολάεφ, πρώην πρόεδρος της Ουκρανικής Ομοσπονδίας Esports, φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό του ένα τεράστιο δίκτυο τηλεφωνικών κέντρων με την ονομασία Cosmo, το οποίο λειτουργούσε από την πόλη του Ντνίπρο. Το συγκεκριμένο δίκτυο αποσπούσε εκατομμύρια ευρώ από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω εικονικών επενδυτικών ευκαιριών.

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Ο γιος του στόχου της επίθεσης, έχει κατηγορηθεί για απάτες ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ενός δικτύου call centers τα οποία ήλεγχε.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο πατέρας του, Βαντίμ, ήταν ο ιδιοκτήτης των κτιριακών εγκαταστάσεων όπου στεγάζονταν αυτές οι παράνομες δραστηριότητες. Στα τέλη του περασμένου έτους, ο Αρτούρ συνελήφθη στην Κύπρο μετά από ένταλμα της Interpol και εκδόθηκε στην Εσθονία, όπου οι αρχές τον κατηγόρησαν για κλοπή άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Τον Μάιο του 2026, ο νεαρός Ερμολάεφ προχώρησε σε δικαστικό συμβιβασμό, πλήρωσε αποζημίωση 8,5 εκατομμυρίων ευρώ και αφέθηκε ελεύθερος με ποινή φυλάκισης με αναστολή και απαγόρευση εισόδου στη χώρα. Ο εισαγγελέας της Εσθονίας, Γιούργκεν Χούβα, υπερασπίστηκε τη συμφωνία, δηλώνοντας ότι το ποσό «υπερβαίνει» τη ζημιά που υπέστησαν οι Εσθονοί. Αν και δεν υπάρχουν ακόμη ακράδαντα στοιχεία που να συνδέουν άμεσα αυτή τη δικαστική περιπέτεια με τη χθεσινή έκρηξη, ο κόσμος αυτών των τηλεφωνικών κέντρων στην Ουκρανία συνοδεύεται συχνά από βίαια ξεκαθαρίσματα λογαριασμών.

Η αγορά αυτή, που έχει ως άτυπη πρωτεύουσα το Ντνίπρο, μαστίζεται από συγκρούσεις για τον έλεγχο των τεράστιων κερδών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη απαγωγή και δολοφονία του Ιγκόρ Κομαρόφ στο Μπαλί, ο οποίος πριν πεθάνει είχε ομολογήσει σε βίντεο ότι διοικούσε τέτοια κέντρα υπό την κάλυψη υψηλόβαθμων στελεχών των μυστικών υπηρεσιών και γνωστών τοπικών επιχειρηματιών.

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Η δολοφονία του γιού Ουκρανού μεγιστάνα στο Μπαλί συνδέεται με την λειτουργία τηλεφωνικών κέντρων στο Ντνίπρο και τις μαφίες που τα ελέγχουν

Η οικονομική πίεση και η υφαρπαγή περιουσίας στην Ουκρανία

Η δεύτερη πιθανή θεωρία εστιάζει στην προσπάθεια κύκλων εντός της Ουκρανίας να αποσπάσουν τον έλεγχο των εναπομεινασών επιχειρήσεων του Ερμολάεφ στη χώρα.

Όταν το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας επέβαλε τις κυρώσεις το 2023, το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων άνοιξε την πόρτα για τη βίαιη αναδιανομή της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας. Η οικογένεια Ερμολάεφ κατείχε μερικά από τα πιο κερδοφόρα περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή του Ντνίπρο, ανάμεσα στα οποία την Alef Estate, την κορυφαία κατασκευαστική εταιρεία της πόλης, εργοστάσια παραγωγής δομικών υλικών, μονάδες επεξεργασίας γρανίτη και μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις.

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Η Alef Estate είναι μια από τις κορυφαίες και παλαιότερες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων (real estate development) στην Ουκρανία, με έδρα την πόλη Ντνίπρο. Ιδρύθηκε το 2001 και εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση εμπορικών, γραφειακών και πολυτελών οικιστικών ακινήτων

Για να προστατεύσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία από τις κρατικές κατασχέσεις, ο επιχειρηματίας είχε ξεκινήσει μια περίπλοκη διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών σε τρίτα πρόσωπα και συγγενείς, συμπεριλαμβανομένης της κόρης του, Σοφίας Κονονένκο.

Σε τέτοιες συνθήκες ακραίας πίεσης, οι ιδιοκτησιακές διαφορές ανάμεσα σε παλιούς εταίρους, κρατικούς αξιωματούχους και ανταγωνιστές συχνά ξεφεύγουν από τα νομικά πλαίσια και μετατρέπονται σε ανοιχτό πόλεμο. Η συγκεκριμένη απόπειρα δολοφονίας Ερμολάεφ προκαλεί σοβαρούς τριγμούς και στην ίδια την κοινωνία του Μονακό, το οποίο μέχρι σήμερα θεωρούνταν το απόλυτο ασφαλές καταφύγιο για τους κροίσους όλου του κόσμου.

Όπως δήλωσε ο Ουκρανός επιχειρηματίας και μάνατζερ μέσων ενημέρωσης Ουαλίντ Αρφούς, το γεγονός ότι ένας βομβιστής με ένα σακίδιο μπόρεσε να δράσει ανενόχλητος καταστρέφει την εικόνα της απόλυτης ασφάλειας που πουλούσε το πριγκιπάτο. Η επόμενη μέρα αναμένεται να φέρει πολύ πιο αυστηρούς ελέγχους στις τραπεζικές συναλλαγές των πλούσιων Ουκρανών της Κυανής Ακτής, δυσκολίες στην ενοικίαση ή αγορά ακινήτων, ακόμη και προβλήματα στην εγγραφή των παιδιών τους στα τοπικά σχολεία, καθώς οι κάτοικοι φοβούνται πλέον ότι οι εσωτερικές συγκρούσεις της Ουκρανίας μεταφέρονται στις δικές τους γειτονιές.

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