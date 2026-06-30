Τρόμος στο Μονακό: Χαροπαλεύει Ουκρανός κροίσος, ακρωτηριάστηκε η σύζυγός του μετά από έκρηξη βόμβας

Η βόμβα, που χαρακτηρίζεται ως «σκόπιμη έκρηξη», είχε τοποθετηθεί σε τσάντα από έναν άνδρα με μαύρο καπέλο και αθλητικό μπουφάν, λευκό τζιν και αθλητικά παπούτσια

Δημήτρης Δρίζος

Τρόμος στο Μονακό: Χαροπαλεύει Ουκρανός κροίσος, ακρωτηριάστηκε η σύζυγός του μετά από έκρηξη βόμβας
ΚΟΣΜΟΣ
5'
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  • Ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος Βαντίμ Ερμολάεφ τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με τη σύζυγό του και τον 13χρονο γιο τους από έκρηξη σακιδίου βόμβας σε πολυτελές διαμέρισμα στο Μονακό.
  • Η σύζυγος του Ερμολάεφ ακρωτηριάστηκε και οι τρεις θύματα βρισκόταν στην είσοδο του κτιρίου όταν εξερράγη η βόμβα, που θεωρείται σκόπιμη επίθεση.
  • Ο δράστης τοποθέτησε την τσάντα
  • βόμβα και τράπηκε σε φυγή, με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.
  • Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανές στο Μονακό, με τον πρίγκιπα Αλβέρτο να το αποκαλεί «ειδεχθές έγκλημα» και να δεσμεύεται για καταπολέμηση της διαφθοράς.
  • Ο Ερμολάεφ, που έχει δεχθεί κυρώσεις από την Ουκρανία και ζούσε στο Μόντε Κάρλο, έχει ιστορικό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και κατηγορίες για εγκληματικές πράξεις, τις οποίες αρνείται.
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Ένας από τους πλουσιότερους Ουκρανούς φέρεται να δίνει μάχη για τη ζωή του, μετά την έκρηξη ενός σακιδίου-βόμβας γεμάτου θραύσματα σε πολυτελές διαμέρισμα στο Μονακό.

Ο Βαντίμ Ερμολάεφ, γνωστός και ως Βαντίμ Γερμολάεφ, τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με τη σύζυγό του και τον έφηβο γιο τους, όταν «στοχοποιήθηκαν» το βράδυ της Δευτέρας.

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Σοκαριστικές φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν την αιματοβαμμένη είσοδο του κτιρίου Sun’s Palace, στη Rue Révérend Père Louis Frolla, κοντά στα γαλλικά σύνορα. Ένας δράστης φέρεται να τοποθέτησε ένα σακίδιο γεμάτο με βίδες και μεταλλικά αντικείμενα λίγο πριν από την έκρηξη.

Τις ώρες μετά την επίθεση, η αστυνομία εξακολουθούσε να αναζητά τον ύποπτο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει συλλήψεις.

Ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος έχει κατονομαστεί από πολλαπλές πηγές και μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το Monaco Matin, ως ένας από τους τραυματίες.

Είχε εγκαταλείψει την πατρίδα του μετά την έναρξη των τελευταίων συγκρούσεων με τη Ρωσία.

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Ένα δεύτερο θύμα, μια γυναίκα ηλικίας 50–60 ετών, εκτιμάται ότι είναι η σύζυγος του Ερμολάεφ, Άννα. Μάρτυρες ανέφεραν ότι την είδαν να έχει «κομμένα πόδια» και να είναι «καταρρακωμένη στο αίμα» μετά την έκρηξη.

Το τρίτο θύμα είναι ένας 13χρονος, που θεωρείται ότι είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού. Πιστεύεται ότι και οι τρεις βρίσκονταν στην είσοδο του κτιρίου τη στιγμή της έκρηξης του σακιδίου.

Η βόμβα, που χαρακτηρίζεται ως «σκόπιμη έκρηξη», είχε τοποθετηθεί σε τσάντα από έναν άνδρα με μαύρο καπέλο και αθλητικό μπουφάν, λευκό τζιν και αθλητικά παπούτσια.

Η γαλλική εφημερίδα Le Figaro ανέφερε ότι εικόνες από κάμερες ασφαλείας δείχνουν έναν άνδρα να αφήνει μια τσάντα στην είσοδο του κτιρίου λίγο πριν την έκρηξη.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο φαίνεται να τον δείχνει να τρέχει μακριά από το σημείο.

Έχει ξεκινήσει καταδίωξη για τον εντοπισμό του δράστη από την αστυνομία στο Μονακό. Συνεργάτης του Γάλλου υπουργού Εσωτερικών, Λοράν Νουνέζ, δήλωσε ότι οι αρχές εργάζονται «για να βρουν τον δράστη, ο οποίος έχει διαφύγει».

Πρώτες αναφορές από τον Λιονέλ Μπεφρέ, κυβερνητικό αξιωματούχο του Μονακό, έκαναν λόγο για «τρεις τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση» — μεταξύ αυτών ο Ερμολάεφ, μια Ουκρανή γυναίκα περίπου 50–60 ετών και ένας 13χρονος.

Μάρτυρας περιέγραψε ότι είδε ένα «μικρό αγόρι» στο σημείο, το οποίο ήταν «ξαπλωμένο στο έδαφος, γεμάτο αίματα, με κάποιον να προσπαθεί να το βοηθήσει».

Και οι τρεις μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρείχαν επίσης βοήθεια σε ακόμη τέσσερα άτομα για σοκ και κοψίματα από τζάμια που έσπασαν από την έκρηξη, η οποία φαίνεται να εντάσσεται σε οργανωμένη επίθεση στο κτίριο της δεκαετίας του 1920.

Η Μαρίν Κότα, γειτόνισσα που έγινε μάρτυρας της έκρηξης, δήλωσε ότι ο ήχος ήταν «σαν πυροτεχνήματα».

«Άκουγα την αστυνομία, συναγερμούς και πυροσβεστικά οχήματα, και τότε σκέφτηκα: “Εντάξει, κάτι συμβαίνει”», είπε.

Ο Κριστόφ Μιρμάν, υπουργός Επικρατείας του Μονακό, είχε δηλώσει αρχικά ότι η έκρηξη έμοιαζε με «επίθεση», αλλά στη συνέχεια ανακάλεσε τον όρο, περιγράφοντάς την ως «σκόπιμη έκρηξη».

Είπε: «Ο εκρηκτικός μηχανισμός πιθανότατα περιείχε βίδες και θραύσματα.

Τα τρία θύματα βρίσκονταν στην είσοδο του κτιρίου όταν εξερράγη ο μηχανισμός. Θεωρείται ότι ανήκαν στην ίδια οικογένεια.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες συλλέγουν αυτή τη στιγμή αποδεικτικά στοιχεία. Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που συνέβη τέτοια πράξη στο Πριγκιπάτο».

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό χαρακτήρισε το περιστατικό «ειδεχθές έγκλημα» και «σοκ για ολόκληρη τη μονεγασκική κοινότητα».

Ο Ερμολάεφ συγκαταλέγεται ανάμεσα σε περίπου 100 Ουκρανούς ολιγάρχες που εγκατέλειψαν τον πόλεμο με τη Ρωσία και ζουν στη Γαλλική Ριβιέρα.

Έκανε την περιουσία του ως επιχειρηματίας ακινήτων στο Ντνίπρο της κεντρικής Ουκρανίας, πριν φύγει από τη χώρα με την οικογένειά του.

Ο όμιλος Alef Group, τον οποίο ίδρυσε μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, δραστηριοποιήθηκε επίσης στην παραγωγή κρασιού και αλκοολούχων ποτών στην Κριμαία.

Το 2019 απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα, ενώ τον Δεκέμβριο του 2023 η Ουκρανία του επέβαλε κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στα περιουσιακά του στοιχεία.

Όπως πολλοί ολιγάρχες που πλούτισαν μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για εγκληματικές δραστηριότητες, όπως ξέπλυμα χρήματος, τις οποίες αρνείται.

Ο Ερμολάεφ έχει τέσσερα παιδιά — δύο αγόρια και δύο κορίτσια — με τη σύζυγό του Άννα, η οποία είναι οδοντίατρος και εργάζεται και σε φιλανθρωπίες.

Τα τελευταία χρόνια, η οικογένεια ζούσε σε απόλυτη πολυτέλεια στο Μόντε Κάρλο, όπου είχε πολύ υψηλό προφίλ.

Ο Ερμολάεφ ήταν γνωστός για τη στάθμευση της ουκρανικής Bentley του στην πλατεία του καζίνο του Μόντε Κάρλο.

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Είχε επίσης ένα υπερπολυτελές γιοτ με ουκρανική σημαία και μια υψηλής ασφάλειας βίλα στο κοντινό Σεν-Ζαν-Καπ-Φερά.

Το Μονακό είναι ένας παγκοσμίως γνωστός φορολογικός παράδεισος στη Γαλλική Ριβιέρα, γεμάτος εύπορους κατοίκους.

Υπερηφανεύεται για τη φήμη του ως «απαλλαγμένο από εγκληματικότητα» και προσελκύει δισεκατομμυριούχους και διασημότητες από όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετά σκάνδαλα διαφθοράς στο λεγόμενο «Βράχο», συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών για ξέπλυμα χρήματος από μαφιόζικες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και ουκρανικές.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά, με τη βοήθεια των γαλλικών αρχών.

Παρά την ανεξαρτησία του Μονακό, η άμυνά του αποτελεί κυρίως ευθύνη της κυβέρνησης στο Παρίσι.

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