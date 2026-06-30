Μονακό: Ποιος είναι ο Ουκρανός ολιγάρχης με κυπριακή υπηκοότητα που τραυματίστηκε στην έκρηξη

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε πολυκατοικία στο Μονακό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων ο Βαντίμ Ερμολάεφ, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους

Newsbomb

Μονακό: Ποιος είναι ο Ουκρανός ολιγάρχης με κυπριακή υπηκοότητα που τραυματίστηκε στην έκρηξη
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  • Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη στο Μονακό, μεταξύ αυτών ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους.
  • Ο Βαντίμ Ερμολάεφ είναι ένας από τους πλουσιότερους Ουκρανούς με κυπριακή υπηκοότητα από το 2019 και κατοικεί στο Μονακό.
  • Του έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ουκρανία λόγω δοσοληψιών με την Κριμαία κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία.
  • Η έκρηξη οφείλεται σε βόμβα που περιείχε βίδες και μεταλλικά αντικείμενα, ενώ ο δράστης δεν έχει συλληφθεί.
  • Ο γενικός εισαγγελέας του Μονακό πρόκειται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για την υπόθεση.
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Ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες και ολιγάρχες της Ουκρανίας δίνει μάχη με την ζωή του, έπειτα από έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε σε πολυκατοικία στο Μονακό το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων ο Βαντίμ Ερμολάεφ, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους.

Σοκαριστικές φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν την αιματοβαμμένη είσοδο του κτιρίου Sun’s Palace, στη Rue Révérend Père Louis Frolla, κοντά στα γαλλικά σύνορα. Ο δράστης, ο οποίος ακόμη δεν έχει συλληφθεί ακόμη, φέρεται να τοποθέτησε ένα σακίδιο γεμάτο με βίδες και μεταλλικά αντικείμενα λίγο πριν από την έκρηξη.

Μονακό - Έκρηξη - Ερμολάεφ

Το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη

Καταγγέλλοντας το «ειδεχθές έγκλημα», ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του περί «σοκ για όλη την κοινότητα των Μονεγάσκων», προσθέτοντας πως «το πριγκιπάτο του Μονακό θα παραμείνει ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και στο έγκλημα», καθώς και ότι «η ασφάλεια της κοινότητάς μας ήταν πάντα προτεραιότητα» και «θα παραμείνει περισσότερο παρά ποτέ, όποιες κι αν είναι οι απειλές».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της κυβέρνησης της χώρας, Κριστόφ Μιρμάντ, ο δράστης διέσχισε με τα πόδια τα σύνορα προς τη Γαλλία και ταυτοποιήθηκε μέσω καμερών ασφαλείας στο Μονακό αλλά και στη γειτονική γαλλική πόλη Μποσολέ.

Μονακό - Δράστης

Ο δράστης της επίθεσης

Ποιος είναι ο Βαντίμ Ερμολάεφ;

Ο 58χρονος Βαντίμ Ερμολάεφ εκτιμάται πως κατέχει την 23η μεγαλύτερη περιουσία στην Ουκρανία, ενώ από το 2019 έχει κυπριακή υπηκοότητα.

Κάτοικος του Μονακό, βρέθηκε αντιμέτωπος από τον Δεκέμβριο του 2023 με κυρώσεις, δυνάμει απόφασης του ουκρανικού εθνικού συμβουλίου ασφαλείας επικυρωμένης από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που επικαλέστηκαν πηγές τους στις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, οι κυρώσεις σε βάρος του πολυεκατομμυριούχου επιβλήθηκαν επειδή παρά τον πόλεμο με την Ρωσία συνέχιζε να έχει δοσοληψίες με την χερσόνησο της Κριμαίας, πιο συγκεκριμένα στον τομέα των πωλήσεων αλκοολούχων ποτών.

Είναι γνωστός για τον ρόλο που είχε στην ανάπτυξη διαφόρων έργων στην πόλη του Ντνίπρο, ενώ συνδέεται με τον Όμιλο Alef, έναν εμπορικό και βιομηχανικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων που ιδρύθηκε το 1997.

Ο Ερμολάεφ είναι ένας από τους Ουκρανούς ολιγάρχες που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους όταν ξέσπασε ο πόλεμος με τη Ρωσία. Το 2017, έγινε πολίτης της Κύπρου, δηλώνοντας στο Forbes ότι «χρειαζόταν διεθνή προστασία την οποία δεν παρείχε το δικαστικό σύστημα της Ουκρανίας».

Ο Ερμολάεφ έχει τέσσερα παιδιά, δύο αγόρια και δύο κορίτσια, με τη σύζυγό του, η οποία είναι οδοντίατρος.

Τα τελευταία χρόνια, εκείνος και η οικογένεια του ζουν στο Μονακό.

Οι ταυτότητες των θυμάτων της έκρηξης δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές στο Μονακό, όπου ο γενικός εισαγγελέας Στεφάν Τριμπό αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σύμφωνα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της κυβέρνησης Κριστόφ Μιρμάντ.

Ο Τριμπό δήλωσε ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός βρισκόταν μέσα σε σάκα ή δέμα που άφησε κάποιος στον χώρο της εισόδου του ακινήτου προτού τραπεί σε φυγή.

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, εξ όσων γνωρίζω, που διαπράττεται τέτοια ενέργεια στο πριγκιπάτο», είπε από την πλευρά του, ο Μιρμάντ.

Περίπου πενήντα πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων δέκα και πλέον που μετέβησαν στο Μονακό από τη Γαλλία, κινητοποιήθηκαν για να προσφερθεί βοήθεια στα θύματα, ενώ κάπου 84 μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας έφθασαν επιτόπου.

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