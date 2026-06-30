Μονακό: Τρεις τραυματίες από έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού – Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Δύο ενήλικοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκε ένας 13χρονος.  Οι Αρχές του Μονακό και της Γαλλίας αναζητούν τον άνδρα που φέρεται να άφησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο πολυκατοικίας.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μονακό: Τρεις τραυματίες από έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού – Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στο Μονακό, με δύο ενήλικες να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και έναν 13χρονο ελαφρύτερα τραυματισμένο.
  • Ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε σε σακίδιο στην είσοδο πολυκατοικίας και περιείχε μεταλλικά αντικείμενα που προκάλεσαν τους τραυματισμούς.
  • Οι αρχές του Μονακό και της Γαλλίας διεξάγουν κοινές έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που φέρεται να εγκατέλειψε τον μηχανισμό και διέφυγε προς τα γαλλικά σύνορα.
  • Το κίνητρο της επίθεσης και αν υπήρχε συγκεκριμένος στόχος παραμένουν άγνωστα.
  • Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό για το Πριγκιπάτο, που χαρακτηρίστηκε σοβαρό και τραγικό από τις τοπικές αρχές.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Μονακό και στη γειτονική Γαλλία για τον εντοπισμό άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο κέντρο του πριγκιπάτου.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι. Δύο ενήλικοι, ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς τα τραύματά τους θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή τους. Ελαφρύτερα τραυματίστηκε ένας 13χρονος, συγγενής τους.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 21:00, στην είσοδο πολυκατοικίας στο κέντρο του Μονακό.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει έναν άνδρα να αφήνει ένα σακίδιο στην είσοδο του κτιρίου λίγο πριν από την έκρηξη και στη συνέχεια να απομακρύνεται πεζός προς τη γαλλική πλευρά των συνόρων.

Κοινές έρευνες Μονακό και Γαλλίας

Οι γαλλικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο για να ενισχύσουν τις τοπικές δυνάμεις, ενώ οι αστυνομικές αρχές των δύο χωρών συνεργάζονται για τον εντοπισμό του υπόπτου.

Ο υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν, δήλωσε ότι όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε σκόπιμη ενέργεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία εκτοξεύθηκαν κατά την έκρηξη και προκάλεσαν τους τραυματισμούς.

Το BFM TV, επικαλούμενο τον γενικό εισαγγελέα του πριγκιπάτου, έκανε λόγο για εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί σε δέμα.

Άγνωστο το κίνητρο

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της επίθεσης ούτε αν οι τραυματίες ή το συγκεκριμένο κτίριο αποτελούσαν στόχο.

«Δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά κάτι τέτοιο στο Πριγκιπάτο», δήλωσε ο Μιρμάν, αναφερόμενος στη σοβαρότητα του περιστατικού.

Ο δήμαρχος της Νίκαιας, Ερίκ Σιοτί, χαρακτήρισε την επίθεση «τραγωδία για το Μονακό».

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