Θρίλερ στο Μονακό με τη γυναίκα που ακρωτηριάστηκε - «Δεν είμαι εγώ» λέει η σύζυγος του Ουκρανού

Snapshot Η σύζυγος του ουκρανού ολιγάρχη Βάντιμ Γερμαλέγιεφ διέψευσε ότι τραυματίστηκε στην έκρηξη στο Μονακό, καθώς βρισκόταν σε άλλη τοποθεσία εκείνη την ώρα.

Η έκρηξη στο φουαγιέ της πολυκατοικίας του Γερμαλέγιεφ σχετίζεται με υπόθεση απάτης 100 εκατομμυρίων ευρώ μέσω τηλεφωνικών κέντρων στην Ευρώπη.

Η γυναίκα που τραυματίστηκε και ακρωτηριάστηκε είναι άγνωστη, ενώ ο 13χρονος γιος της νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση μετά την έκρηξη.

Οι αρχές στο Μονακό ερευνούν την έκρηξη ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, χωρίς να θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια, ενώ αναζητείται ύποπτος που άφησε το εκρηκτικό δέμα.

Η υπόθεση έχει σοκάρει το Μονακό, όπου ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β’ δεσμεύτηκε να ενισχύσει την καταπολέμηση της βίας και της διαφθοράς με τη βοήθεια των γαλλικών αρχών. Snapshot powered by AI

Η σύζυγος του Ουκρανού ολιγάρχη που έγινε στόχος βομβιστικής επίθεσης στο Μονακό αποκάλυψε ότι δεν είναι η γυναίκα που τραυματίστηκε στην έκρηξη — παρά τις αρχικές αναφορές.

Η επίθεση, που φέρεται να συνδέεται με υπόθεση απάτης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ μέσω τηλεφωνικού κέντρου, άφησε τον Βάντιμ Γερμαλέγιεφ, 56 ετών, να δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ αρχικά τα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι και η σύζυγός του Άννα, 56 ετών, βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ωστόσο, ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα ότι μια άλλη γυναίκα τραυματίστηκε στην έκρηξη και «ακρωτηριάστηκαν άκρα της, συμπεριλαμβανομένων των ποδιών της».

Η κ. Γερμαλέγιεβα βρισκόταν στην πραγματικότητα σε άλλη τοποθεσία τη στιγμή της έκρηξης, η οποία σημειώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με το κρατικό μέσο Suspilne.

Μιλώντας στο ουκρανικό μέσο, είπε: «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε κατάσταση έντονου στρες και συνεργαζόμαστε ενεργά με την έρευνα και τις αρχές επιβολής του νόμου».

Δεν είναι γνωστό ποια είναι η άλλη γυναίκα, όμως αναφέρεται ότι και ο 13χρονος γιος της μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου η κατάστασή του χαρακτηρίστηκε «σταθερή».

Η κ. Γερμαλέγιεβα δεν πιστεύεται ότι έχει παιδί 13 ετών, καθώς το μικρότερο παιδί της, ο Ντέιβιντ, αναμένεται να γίνει 17 ετών φέτος.

Επικαλούμενη πηγή κοντά στην υπόθεση, η γαλλική εφημερίδα Le Figaro ανέφερε ότι το παιδί εκσφενδονίστηκε σχεδόν 15 μέτρα από τη δύναμη της έκρηξης και ότι η μητέρα του ενδέχεται να τραυματίστηκε προσπαθώντας να τον προστατεύσει.

Η γυναίκα νοσηλεύεται πλέον σε νοσοκομείο στη Νίκαια, όπως δήλωσε στο γαλλικό δίκτυο LCI ο Κριστόφ Μιρμάν, υπουργός Επικρατείας του Μονακό.

Ο κ. Γερμαλέγιεφ υπέστη πολλαπλά τραύματα από θραύσματα, όταν ένα σακίδιο γεμάτο με παξιμάδια και βίδες εξερράγη στο φουαγιέ της πολυκατοικίας του στο Μονακό, σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

Οι τρεις παθόντες «επέστρεφαν ήρεμα στο σπίτι τους» νωρίς το βράδυ, σύμφωνα με εικόνες από κάμερες ασφαλείας, δήλωσε ο Κριστόφ Μιρμάν.

«Πιάστηκαν από την έκρηξη τη στιγμή που περνούσαν το κατώφλι της πολυκατοικίας τους», είπε.

«Φαίνεται ότι η οικογένεια είχε στοχοποιηθεί συγκεκριμένα», πρόσθεσε.

Ο εισαγγελέας του Μονακό Στεφάν Τιμπό δήλωσε ότι μέχρι την Τρίτη ο άνδρας είχε σταθεροποιηθεί, αλλά η κατάσταση της γυναίκας παραμένει «απειλητική για τη ζωή».

Είπε ότι η έκρηξη ερευνάται ως «απόπειρα ανθρωποκτονίας», αλλά δεν αντιμετωπίζεται ως «τρομοκρατική» ενέργεια.

Ουκρανικές αστυνομικές πηγές υποστηρίζουν ότι η βίαιη επίθεση συνδέεται άμεσα με δίκτυο απατηλών τηλεφωνικών κέντρων στο Ντνίπρο της Ουκρανίας, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για μαζικές οικονομικές απάτες σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι λεγόμενες «boiler room» επιχειρήσεις εξαπάτησαν χιλιάδες επενδυτές σε Γερμανία, Εσθονία και Ουκρανία, αποσπώντας πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2019 και 2022, μέσω ψεύτικων επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα.

Το δίκτυο φέρεται επίσης να πουλούσε ψευδείς νομικές υπηρεσίες διαζυγίου σε ανυποψίαστα θύματα.

Ουκρανικές πηγές επιβολής του νόμου αναφέρουν ότι οι γαλλικές αρχές εκτιμούν πως η απόπειρα δολοφονίας μπορεί να οργανώθηκε από μέλη εγκληματικού δικτύου ως αντίποινα.

Η οικογένεια Γερμαλέγιεφ φέρεται να είχε σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα, με το όνομα του ολιγάρχη να βρίσκεται στο επίκεντρο ευρύτερης πανευρωπαϊκής έρευνας για παράνομα τηλεφωνικά κέντρα.

Ο κ. Τιμπό αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιος θεωρείται ο πιθανός στόχος της έκρηξης, ενώ ο υπουργός Επικρατείας του Μονακό δήλωσε ότι δεν γνώριζε συγκεκριμένες απειλές κατά του κ. Γερμαλέγιεφ.

Οι αρχές στο Μονακό και τη γειτονική Γαλλία αναζητούν έναν άνδρα με μαύρο ψαθάκι που φέρεται να φαίνεται σε υλικό από κάμερες, αφού άφησε ένα δέμα σε κτίριο κατοικιών κοντά στα σύνορα.

«Ένας ύποπτος καταγράφηκε να φεύγει προς τον δήμο Μπεζόλ της Γαλλίας», ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Μονακό στο X.

Το ουκρανικό μέσο Ukrainska Pravda ανέφερε ότι η απόπειρα δολοφονίας συνδέεται με αποτυχημένη συμφωνία για διανομή εδαφών και απλήρωτα χρέη προς οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα στο Ντνίπρο.

Ενώ ο Βάντιμ, ο οποίος βρίσκεται υπό κυρώσεις στην Ουκρανία, διαχειριζόταν το οικονομικό σκέλος της δραστηριότητας, ήταν ο γιος του Άρτουρ που φέρεται να διαχειριζόταν το δίκτυο.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, ο Άρτουρ συνελήφθη από την Ιντερπόλ στην Κύπρο στα τέλη του 2025, μετά από ένταλμα σύλληψης από την Εσθονία.

Του επιβλήθηκε ποινή με αναστολή και κατασχέθηκαν εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

Και οι δύο Γερμαλέγιεφ αρνούνται οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, λέγοντας ότι όλες οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες είναι νόμιμες.

Ο Βάντιμ, που έχτισε την περιουσία του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, έχει αποκτήσει πολλούς εχθρούς από τότε που έφυγε από την Ουκρανία πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέβαλε κυρώσεις εναντίον του τον Δεκέμβριο του 2023, επειδή η επιχείρηση ποτών του στην κατεχόμενη Κριμαία εξακολουθούσε να συνεργάζεται με τη Ρωσία.

Παράγει ένα «γεωγραφικά προστατευόμενο κρασί Κριμαίας για τους Ρώσους», το οποίο εξακολουθεί να πωλείται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ερευνητική πηγή.

Ο Βάντιμ είναι επίσης συνιδιοκτήτης της Versobank, μιας τράπεζας της Εσθονίας, της οποίας η άδεια ανεστάλη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2018 λόγω «συστηματικών παραβιάσεων της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος».

Τα τελευταία χρόνια η οικογένεια ζει πολυτελώς στο Μονακό, όπου έχει πολύ υψηλό προφίλ.

Ο Βάντιμ ήταν γνωστός για το ότι στάθμευε τη Bentley με ουκρανικές πινακίδες έξω από το καζίνο του Μόντε Κάρλο.

Είχε επίσης ένα υπερπολυτελές γιοτ με ουκρανική σημαία και μια υψηλής ασφάλειας βίλα στο κοντινό Σεν-Ζαν-Καπ-Φερά.

Ο Βάντιμ έχει δηλώσει ότι το ουκρανικό φορολογικό σύστημα είναι «πολύ άδικο», κάτι που τον οδήγησε να αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα το 2019.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ της Δευτέρας στην είσοδο κατοικίας κοντά στα γαλλικά σύνορα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρείχαν βοήθεια σε ακόμη τέσσερα άτομα για σοκ και κοψίματα από σπασμένα τζάμια, σύμφωνα με τον κ. Τιμπό.

«Αυτό είναι το πρώτο περιστατικό στην ιστορία, απ’ όσο γνωρίζω, που συνέβη τέτοια ενέργεια στο πριγκιπάτο», πρόσθεσε.

Ο κ. Μιρμάν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών εργάζονται για να κατανοήσουν το υπόβαθρο των θυμάτων και να διαπιστώσουν αν υπάρχουν και άλλοι που ενδέχεται να απειλούνται.

Η επίθεση έχει σοκάρει το ελίτ πριγκιπάτο στη Μεσόγειο. Ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β’ του Μονακό τη χαρακτήρισε «αποτρόπαια πράξη» και είπε ότι όλες οι υπηρεσίες της χώρας κινητοποιήθηκαν για την ασφάλεια.

Βοηθός του Γάλλου υπουργού Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, δήλωσε ότι η αστυνομία εργάζεται «για να εντοπίσει τον δράστη που έχει διαφύγει».

Το Μονακό είναι παγκοσμίως γνωστό φορολογικό καταφύγιο στη Γαλλική Ριβιέρα, γεμάτο εύπορους κατοίκους.

Διατηρεί τη φήμη μιας σχεδόν «απαλλαγμένης από εγκληματικότητα» περιοχής και προσελκύει δισεκατομμυριούχους και διασημότητες από όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν αποκαλυφθεί αρκετά σκάνδαλα διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων κατηγοριών για ξέπλυμα χρήματος από μαφιόζικες ομάδες, μεταξύ αυτών και ουκρανικές.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος έχει δεσμευτεί να εντείνει την καταπολέμηση της διαφθοράς με τη βοήθεια των γαλλικών αρχών.

Παρότι το Μονακό είναι ανεξάρτητο κράτος, η άμυνά του είναι κυρίως ευθύνη της Γαλλίας.

Μετά την έκρηξη, ο πρίγκιπας Αλβέρτος χαρακτήρισε την πράξη «απαράδεκτη», προσθέτοντας: «Το Πριγκιπάτο του Μονακό θα παραμείνει ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και το έγκλημα. Η ασφάλεια της κοινότητάς μας ήταν πάντα προτεραιότητα και θα παραμείνει περισσότερο από ποτέ, όποιες κι αν είναι οι απειλές».

Διαβάστε επίσης