Μονακό: Αυτή είναι η ερωμένη του Ουκρανού ολιγάρχη - Ακρωτηριάστηκε μετά από έκρηξη βόμβας

Snapshot Η Άννα Νασόμπινα, ερωμένη του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάεφ, ακρωτηριάστηκε στα δύο πόδια από έκρηξη παγιδευμένου σακιδίου στο Μονακό.

Ο Ερμολάεφ και η Νασόμπινα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την απόπειρα δολοφονίας, ενώ η σύζυγος του ολιγάρχη δεν τραυματίστηκε.

Η έκρηξη συνδέεται με υπόθεση παράνομων τηλεφωνικών απατών και δίκτυο call centers που φέρεται να είχε εμπλοκή ο Ερμολάεφ.

Υπάρχει υπόθεση ότι η έκρηξη ήταν προειδοποίηση και εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (SBU).

Οι γαλλικές αρχές συνεργάζονται για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος έχει διαφύγει, ενώ ο Ερμολάεφ είχε πρόσφατα υποστεί κυρώσεις από το Κίεβο. Snapshot powered by AI

Μια γυναίκα που έχασε και τα δύο της πόδια σε απόπειρα δολοφονίας Ουκρανού ολιγάρχη φέρεται να ήταν η ερωμένη του στόχου της επίθεσης.

Η 46χρονη Άννα Νασόμπινα έχασε και τα δύο της πόδια από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυκατοικία στο Μονακό, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πραγματικός στόχος ήταν ο εκατομμυριούχος σύντροφός της, Βαντίμ Ερμολάεφ, 58 ετών.

Η Νασόμπινα, της οποίας τραυματίστηκε επίσης ο 13χρονος γιος που έχει αποκτήσει με τον Ερμολάεφ, δίνει μάχη για τη ζωή της σε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως και ο ίδιος ο επιχειρηματίας.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι το δεύτερο θύμα της έκρηξης ήταν η σύζυγος του Ερμολάεφ, Άννα, 56 ετών, μητέρα των άλλων τεσσάρων παιδιών του.

Ωστόσο, έγινε πλέον γνωστό ότι ο Ερμολάεφ βρισκόταν τη στιγμή της έκρηξης, το βράδυ της Δευτέρας, μαζί με τη μακροχρόνια ερωμένη του, την Άννα Νασόμπινα, η οποία ζει στο Λονδίνο.

Η σύζυγος του επιχειρηματία, Άννα, δήλωσε στο ουκρανικό κρατικό μέσο Suspline: «Βρισκόμαστε σε κατάσταση έντονου σοκ και συνεργαζόμαστε πλήρως με τις ερευνητικές και αστυνομικές αρχές».

Ο Ουκρανός πολιτικός μπλόγκερ Ανατόλι Σάρι έγραψε: «Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον Ερμολάεφ κατά την έκρηξη δεν ήταν η σύζυγός του.

Ήταν αυτή η γυναίκα που έχασε τα πόδια της και βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου».

Πρόσθεσε ακόμη: «Ο Ερμολάεφ ήταν μαζί με την ερωμένη του, Άννα Νασόμπινα. Είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια και έχουν ένα κοινό παιδί 13 ετών».

Σύμφωνα με το Suspline: «Η επίσημη σύζυγος του επιχειρηματία Βαντίμ Ερμολάεφ, κοντά στην κατοικία του οποίου σημειώθηκε έκρηξη το βράδυ της 29ης Ιουνίου στο Μονακό, δεν τραυματίστηκε και βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο. Πηγές των διωκτικών αρχών ανέφεραν στο Suspline ότι η άλλη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση».

Η Νασόμπινα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως η «σύντροφος κοινής συμβίωσης» του μεγιστάνα, κατάγεται από το Ντνίπρο της Ουκρανίας.

Είναι κόρη του πρώην πρώτου αναπληρωτή εισαγγελέα της περιφέρειας Ντνιπροπετρόβσκ.

Σπούδασε Νομική στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Ντνιπροπετρόβσκ και στη συνέχεια φοίτησε στο Διεθνές Ινστιτούτο Μάνατζμεντ, πριν μετακομίσει στο Λονδίνο.

Δηλώνει ότι έχει έδρα το Λονδίνο και από το 2023 είναι διευθύντρια της βρετανικής εταιρείας Wycombe Square Investments LLP.

Είναι επίσης συνιδρύτρια του Club Éclectique, μιας ιδιωτικής λέσχης μελών και λογοτεχνικών-καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με έδρα την Oxford Street και συνδεδεμένο γραφείο στο Μονακό. Η λέσχη ιδρύθηκε το 2016.

Στις εκδηλώσεις της συμμετέχουν Ρώσοι καλλιτέχνες που φέρονται να διατηρούν φιλοκρεμλινικές σχέσεις, ενώ μεταξύ των παρευρισκομένων βρίσκονται μέλη της ρωσικής διασποράς στο Λονδίνο.

Σε εκδήλωση που διοργάνωσε το 2017 προς τιμήν του θρύλου του μπαλέτου Ρούντολφ Νουρέγιεφ, παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Σόφι Έλις-Μπέξτορ, η Γιασμίν Μιλς, ο σχεδιαστής Τζούλιαν ΜακΝτόναλντ, η Τζο Γουντ, η τραγουδίστρια Καμίλα Κέρσλεϊκ και η ηθοποιός Καμίλα Ράδερφορντ.

Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στη Γαλλία, οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στην ύποπτη απόπειρα δολοφονίας, από την οποία τραυματίστηκαν ο Ερμολάεφ, η Νασόμπινα και ο γιος τους.

Η έκρηξη ενδέχεται να αποτέλεσε περισσότερο μια «προειδοποίηση» παρά μια ξεκάθαρη απόπειρα δολοφονίας.

Ουκρανικές αστυνομικές πηγές είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι ο ολιγάρχης ίσως έγινε στόχος λόγω φερόμενων διασυνδέσεών του με κύκλωμα τηλεφωνικών απατών μέσω call centers, ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επίθεση συνδέεται άμεσα με δίκτυο παράνομων τηλεφωνικών κέντρων στο Ντνίπρο της Ουκρανίας, τα οποία χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, για μεγάλης κλίμακας οικονομικές απάτες σε όλη την Ευρώπη.

Η οικογένεια Ερμολάεφ φέρεται να είχε σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα, ενώ το όνομα του επιχειρηματία βρίσκεται στο επίκεντρο ευρείας πανευρωπαϊκής έρευνας για τη δράση αυτών των παράνομων call centers.

Η ουκρανική εφημερίδα Ukrainska Pravda ανέφερε ότι η απόπειρα δολοφονίας συνδέεται με αποτυχημένη συμφωνία για τον διαμοιρασμό περιοχών επιρροής και με ανεξόφλητα χρέη που φέρεται να οφείλονταν σε ηγετικά στελέχη του οργανωμένου εγκλήματος στο Ντνίπρο.

Απαντώντας στις αναφορές που συνδέουν τον Ερμολάεφ με απάτες τύπου «boiler room», ο νομικός του σύμβουλος στο Μονακό, Θίο Κοσλιάκοφ, δήλωσε: «Μέχρι σήμερα δεν έχει κινηθεί καμία νομική διαδικασία εις βάρος του κ. Ερμολάεφ σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ερμολάεφ ζει στο Πριγκιπάτο του Μονακό από το 2021.

Το 2019 απαρνήθηκε την ουκρανική υπηκοότητα και απέκτησε κυπριακό διαβατήριο, ενώ τον Δεκέμβριο του 2023 το Κίεβο του επέβαλε προσωπικές κυρώσεις.

Η Γαλλία συνδράμει στις έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου. Συνεργάτης του Γάλλου υπουργού Εσωτερικών, Λοράν Νινιέζ, δήλωσε χθες ότι η αστυνομία εργάζεται «για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος έχει διαφύγει».

Παράλληλα, η γαλλική εφημερίδα Nice-Matin υποστήριξε ότι ο Ερμολάεφ σχεδίαζε να εκφωνήσει ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία θα κατήγγελλε φαινόμενα διαφθοράς στην Ουκρανία.

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