Τελευταία πλάνα ζωντανή: Η Αναστασία λίγο πριν ανατινάξει τον Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό

Snapshot Η Αναστασία Μπερεζόβσκαγια, καταζητούμενη για βομβιστική επίθεση στο Μονακό, κατέγραψε τελευταία φορά σε βίντεο πριν ενεργοποιήσει την έκρηξη που τραυμάτισε τρία άτομα.

Η ύποπτη αγόρασε φορητό φορτιστή σε κατάστημα στη γαλλική πόλη Μποζολέ, κοντά στα σύνορα με το Μονακό, λίγες ώρες πριν την επίθεση.

Η Αναστασία βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό στο κεφάλι σε περιοχή του Κιέβου περίπου μία εβδομάδα μετά την επίθεση.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει ασαφές, με υποθέσεις που συνδέουν τον Ουκρανό ολιγάρχη Γερμολάγιεφ με επιχειρηματικές και εγκληματικές υποθέσεις, αλλά χωρίς επίσημη σύνδεση με Τσετσένους γκάνγκστερ.

Οι γαλλικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικών δικτύων πίσω από την επίθεση, εν μέρει σχετιζόμενα με πολύπλοκη υπόθεση τηλεφωνικών απάτων στο Ντνίπρο. Snapshot powered by AI

Το θρίλερ του Μονακό συνεχίζεται, μετά και τη δολοφονία της καταζητούμενης από την Ιντερπόλ, ύποπτης για τη βομβιστική επίθεση στην κατοικία του Ουκρανού ολιγάρχη Γερμολάγιεφ, κατά την οποία συνολικά τρία άτομα τραυματίστηκαν.

Σε βίντεο κυκλοφόρησε από ρεπορτάζ του γαλλικού L' Actu, καταγράφονται πλάνα της Αναστασία Μπερεζόβσκαγια, τα τελευταία όπου είναι ζωντανή, λίγο πριν ανατινάξει τον Γερμολάγιεφ, την ερωμένη του και τον γιο τους.

Η Αναστασία όπως φαίνεται στο βίντεο μπαίνει σε ένα κατάστημα στην γαλλική πόλη Μποζολέ, ακριβώς στα σύνορα με το Μονακό, λίγες μόλις ώρες πριν από την έκρηξη.

Οι κάμερες ασφαλείας την κατέγραψαν να αγοράζει ένα φορητό φορτιστή τηλεφώνου.

Σύμφωνα με την υπάλληλο του καταστήματος, η γυναίκα «δεν μιλούσε καθόλου Αγγλικά» και δεν προκάλεσε υποψίες — φαινόταν «εντελώς φυσιολογική».

Σύμφωνα με την έκθεση των αρχών, η ύποπτη ενεργοποίησε εξ αποστάσεως την παγιδευμένη τσάντα, «χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο που μοιάζει με τηλεχειριστήριο», όταν η οικογένεια πλησίασε την τσάντα που ήταν τοποθετημένη στο λόμπι. Η Αναστασία βρέθηκε νεκρή, με πυροβολισμό στο κεφάλι σχεδόν μία εβδομάδα αργότερα σε περιοχή του Κιέβου.

Last purchase before the explosion: suspect in attack on Ukrainian oligarch Yermolaev caught on camera



Anastasia Berezovskaya entered a shop in the French town of Beausoleil, right on the border with Monaco, just hours before the explosion. Surveillance cameras captured her… https://t.co/ScSq4S3Dwy pic.twitter.com/PPgOCSnTc3 — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

Η Αναστασία Μπερεζόβσκαγια είχε εγκαταλείψει το πριγκιπάτο με τα πόδια για να φτάσει στη Γαλλία, προτού συνεχίσει τη φυγή της με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, διασχίζοντας διάφορες ευρωπαϊκές χώρες με κατεύθυνση τη Γερμανία.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει μυστήριο, με αρκετούς ισχυρισμούς και σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι.

Ο επικεφαλής της οργάνωσης κατά της διαφθοράς Public Control, Denis Selin, εικάζει ότι η επιχείρηση του Γερμολάγιεφ στα κατεχόμενα θα μπορούσε να είναι η αιτία της απόπειρας δολοφονίας.

Ωστόσο, πηγές στην ουκρανική αστυνομία είπαν στην Ukrainska Pravda ότι η επίθεση μπορεί να συνδέεται με τον υποτιθέμενο ρόλο του σε μια περίπλοκη ξεχωριστή υπόθεση που αφορά ένα δόλιο δίκτυο τηλεφωνικών κέντρων στο Ντνίπρο. Ο Γερμολάγιεφ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.

Πηγές είπαν στο πρακτορείο ότι οι Γάλλοι ερευνητές πιστεύουν ότι η επίθεση μπορεί να ενορχηστρώθηκε από εγκληματικά δίκτυα που συνδέονται με την υπόθεση.

Η υπόθεση του τηλεφωνικού κέντρου έχει συνδεθεί στενά με τη Ρωσία, με Τσετσένους εγκληματίες να είναι γνωστό ότι βρίσκονται πίσω από πολλές από τις απάτες που έχουν οδηγήσει σε εξαπάτηση χιλιάδων Ρώσων συνταξιούχων.

Τον Μάρτιο, ο γιος ενός επιχειρηματία από το Ντνίπρο, ο Ιγκόρ Κομάροφ, απήχθη από Τσετσένους γκάνγκστερ στο Μπαλί που ζητούσαν λύτρα εκατομμυρίων δολαρίων από την οικογένειά του. Το σώμα του βρέθηκε διαμελισμένο στην παραλία, μετέδωσε το CBS News.

Αλλά μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει προτείνει σχέση μεταξύ της έκρηξης στο Μονακό και των Τσετσένων γκάνγκστερ.

Διαβάστε επίσης