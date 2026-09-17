Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (17/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|17/9/2026 6:30:00 πμ
|17/9/2026 5:30:00 μμ
|ΦΥΛΗΣ
|ΑΝΘΕΩΝ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΑΦΗΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΝΕΣΤΟΥ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΦΕΡΡΩΝ - ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ - ΑΥΛΙΔΟΣ - ΤΕΜΠΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ - ΑΓ.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΛΕΚΑΠΗΝΟΥ - ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ - Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΣΤΡ. ΔΑΒΑΚΗ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ - ΚΥΡΙΛΛΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ - ΡΩΜΑΝΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ -
|385
|Κατασκευές
|17/9/2026 7:30:00 πμ
|17/9/2026 10:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΨΟΡΑΧΗ απο κάθετο: ΝΕΟΤΗΤΑΣ έως κάθετο: ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2 από: 07:30 πμ έως: 10:00 πμ
|1028
|Λειτουργία
|17/9/2026 8:00:00 πμ
|17/9/2026 10:00:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΓΜ ΠΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΗΡΑΚΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|1169
|Κατασκευές
|17/9/2026 8:00:00 πμ
|17/9/2026 11:00:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Ζυγά οδός:ΠΛ. ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 2 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ ΝΟ74 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1164
|Κατασκευές
|17/9/2026 8:00:00 πμ
|17/9/2026 11:00:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Ζυγά οδός:ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1166
|Κατασκευές
|17/9/2026 8:00:00 πμ
|17/9/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΥΠΟΔΗ απο κάθετο: ΡΑΓΚΑΒΗ έως κάθετο: ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1029
|Λειτουργία
|17/9/2026 8:00:00 πμ
|17/9/2026 12:00:00 μμ
|ΙΛΙΟΥ
|ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΝΘΕΜΙΟΥ - ΦΛΕΣΣΑ - ΙΣΑΑΚΙΟΥ ΑΠΕΛΟΥ - ΒΗΣΑΡΙΩΝΟΣ - ΜΩΡΑΤΤΩΝ - ΑΔΡΙΑΝΟΥ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΣΚΙΑΘΟΥ - Μ.ΨΕΛΛΟΥ
|388
|Λειτουργία
|17/9/2026 8:00:00 πμ
|17/9/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 21 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 23 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1170
|Κατασκευές
|17/9/2026 8:00:00 πμ
|17/9/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΩΝΟΣ 64 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1012
|Λειτουργία
|17/9/2026 8:00:00 πμ
|17/9/2026 1:00:00 μμ
|ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
|ΟΔΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ: ΑΠΟ ΟΔΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΓΩΝΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΔΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ.
|Συντήρηση
|17/9/2026 8:00:00 πμ
|17/9/2026 2:00:00 μμ
|ΤΑΥΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΝΟ 20 έως κάθετο: ΤΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΤΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΝΟ 87 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝ/ΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|17/9/2026 8:00:00 πμ
|17/9/2026 2:30:00 μμ
|ΕΡΥΘΡΩΝ
|Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΟ ΟΡΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ
|611
|Λειτουργία
|17/9/2026 8:00:00 πμ
|17/9/2026 3:00:00 μμ
|ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΓΑΙΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|531
|Λειτουργία
|17/9/2026 8:00:00 πμ
|17/9/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 152 - 156 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|17/9/2026 8:00:00 πμ
|17/9/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|17/9/2026 8:00:00 πμ
|17/9/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 139 έως κάθετο: ΝΟ 143 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|17/9/2026 8:00:00 πμ
|17/9/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΒΕΡΒΕΡΗ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, ΖΑΜΠΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΚΚΑΒΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΙΣΩΠΙΔΗ, ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΛΕΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΕΓΡΗ ΩΚΙΩΝΟΣ, ΕΛΕΥΘ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΣΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ, ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
|1740
|Λειτουργία
|17/9/2026 8:00:00 πμ
|17/9/2026 4:00:00 μμ
|Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΘΑΚΗΣ, ΠΑΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΑΙΝΟΥ, ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΤΕΝΕΔΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ, ΒΙΘΥΝΙΑΣ, ΜΥΣΙΑΣ, ΠΕΡΓΑΜΟΥ, Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΔΕΛΦΩΝ, ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΜΟΝΗ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ, ΜΟΝΗ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΙΜΒΡΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ.
|579
|Κατασκευές
|17/9/2026 9:30:00 πμ
|17/9/2026 12:30:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ έως κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1020
|Κατασκευές
|17/9/2026 10:00:00 πμ
|17/9/2026 12:00:00 μμ
|ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΙΩΝΙΑΣ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ.
|578
|Κατασκευές
|17/9/2026 11:00:00 πμ
|17/9/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΒΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΜΥΣΑΡΑΛΙΩΤΟΥ έως: ΒΕΙΚΟΥ ΝΟ3 από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1167
|Κατασκευές
|17/9/2026 12:30:00 μμ
|17/9/2026 3:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΛΗΜΝΟΥ έως: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ211 από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΗΜΝΟΥ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ
|1165
|Κατασκευές
|17/9/2026 1:00:00 μμ
|17/9/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΗΡΑΚΛΗ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|532
|Λειτουργία
|17/9/2026 2:00:00 μμ
|17/9/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΚΙΝΟΥ απο κάθετο: ΚΥΘΗΡΩΝ έως κάθετο: ΕΛΙΚΩΝΟΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΜΟΡΓΟΥ 49 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1015
|Λειτουργία
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