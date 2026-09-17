Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (17/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (17/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

17/9/2026 6:30:00 πμ17/9/2026 5:30:00 μμΦΥΛΗΣΑΝΘΕΩΝ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΑΦΗΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΝΕΣΤΟΥ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΦΕΡΡΩΝ - ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ - ΑΥΛΙΔΟΣ - ΤΕΜΠΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ - ΑΓ.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΛΕΚΑΠΗΝΟΥ - ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ - Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΣΤΡ. ΔΑΒΑΚΗ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ - ΚΥΡΙΛΛΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ - ΡΩΜΑΝΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ -385Κατασκευές
17/9/2026 7:30:00 πμ17/9/2026 10:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΚΑΨΟΡΑΧΗ απο κάθετο: ΝΕΟΤΗΤΑΣ έως κάθετο: ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2 από: 07:30 πμ έως: 10:00 πμ1028Λειτουργία
17/9/2026 8:00:00 πμ17/9/2026 10:00:00 πμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΓΜ ΠΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΗΡΑΚΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ1169Κατασκευές
17/9/2026 8:00:00 πμ17/9/2026 11:00:00 πμΓΛΥΦΑΔΑΣΖυγά οδός:ΠΛ. ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 2 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ ΝΟ74 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1164Κατασκευές
17/9/2026 8:00:00 πμ17/9/2026 11:00:00 πμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1166Κατασκευές
17/9/2026 8:00:00 πμ17/9/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΥΠΟΔΗ απο κάθετο: ΡΑΓΚΑΒΗ έως κάθετο: ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1029Λειτουργία
17/9/2026 8:00:00 πμ17/9/2026 12:00:00 μμΙΛΙΟΥΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΝΘΕΜΙΟΥ - ΦΛΕΣΣΑ - ΙΣΑΑΚΙΟΥ ΑΠΕΛΟΥ - ΒΗΣΑΡΙΩΝΟΣ - ΜΩΡΑΤΤΩΝ - ΑΔΡΙΑΝΟΥ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΣΚΙΑΘΟΥ - Μ.ΨΕΛΛΟΥ388Λειτουργία
17/9/2026 8:00:00 πμ17/9/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 21 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 23 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ1170Κατασκευές
17/9/2026 8:00:00 πμ17/9/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΩΝΟΣ 64 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1012Λειτουργία
17/9/2026 8:00:00 πμ17/9/2026 1:00:00 μμΕΛΕΥΣΙΝΑΣΟΔΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ: ΑΠΟ ΟΔΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΓΩΝΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΔΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ. Συντήρηση
17/9/2026 8:00:00 πμ17/9/2026 2:00:00 μμΤΑΥΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΝΟ 20 έως κάθετο: ΤΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΤΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΝΟ 87 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝ/ΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές
17/9/2026 8:00:00 πμ17/9/2026 2:30:00 μμΕΡΥΘΡΩΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΟ ΟΡΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ611Λειτουργία
17/9/2026 8:00:00 πμ17/9/2026 3:00:00 μμΣΑΡΩΝΙΚΟΥΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΓΑΙΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ531Λειτουργία
17/9/2026 8:00:00 πμ17/9/2026 3:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΖυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 152 - 156 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
17/9/2026 8:00:00 πμ17/9/2026 3:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΖυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
17/9/2026 8:00:00 πμ17/9/2026 3:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 139 έως κάθετο: ΝΟ 143 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
17/9/2026 8:00:00 πμ17/9/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΒΕΡΒΕΡΗ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, ΖΑΜΠΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΚΚΑΒΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΙΣΩΠΙΔΗ, ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΛΕΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΕΓΡΗ ΩΚΙΩΝΟΣ, ΕΛΕΥΘ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΣΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ, ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.1740Λειτουργία
17/9/2026 8:00:00 πμ17/9/2026 4:00:00 μμΝ.ΠΕΝΤΕΛΗΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΘΑΚΗΣ, ΠΑΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΑΙΝΟΥ, ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΤΕΝΕΔΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ, ΒΙΘΥΝΙΑΣ, ΜΥΣΙΑΣ, ΠΕΡΓΑΜΟΥ, Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΔΕΛΦΩΝ, ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΜΟΝΗ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ, ΜΟΝΗ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΙΜΒΡΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ.579Κατασκευές
17/9/2026 9:30:00 πμ17/9/2026 12:30:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ έως κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1020Κατασκευές
17/9/2026 10:00:00 πμ17/9/2026 12:00:00 μμΚΗΦΙΣΙΑΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΙΩΝΙΑΣ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ.578Κατασκευές
17/9/2026 11:00:00 πμ17/9/2026 2:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΒΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΜΥΣΑΡΑΛΙΩΤΟΥ έως: ΒΕΙΚΟΥ ΝΟ3 από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ1167Κατασκευές
17/9/2026 12:30:00 μμ17/9/2026 3:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΛΗΜΝΟΥ έως: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ211 από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΗΜΝΟΥ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ1165Κατασκευές
17/9/2026 1:00:00 μμ17/9/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥΗΡΑΚΛΗ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ532Λειτουργία
17/9/2026 2:00:00 μμ17/9/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΣΙΚΙΝΟΥ απο κάθετο: ΚΥΘΗΡΩΝ έως κάθετο: ΕΛΙΚΩΝΟΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΜΟΡΓΟΥ 49 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ1015Λειτουργία
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