Ρόδος: Νεκρός 65χρονος σε τροχαίο - Ανετράπη η γουρούνα που οδηγούσε

Snapshot Ένας 65χρονος αλλοδαπός υπέκυψε στα τραύματά του μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο.

Η τετράτροχη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 65χρονος εξετράπη και ανετράπη το πρωί της Δευτέρας.

Στο ίδιο όχημα επέβαινε και μία 61χρονη αλλοδαπή, η οποία τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου ο 65χρονος κατέληξε το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου 2026.

Τα αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου. Snapshot powered by AI

Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου κατέληξε χθες, Τρίτη, 65χρονος αλλοδαπός που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Κολυμπίων - Αρχίπολης, όταν η τετράτροχη μοτοσικλέτα (γουρούνα) που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Το τροχαίο σημειώθηκε την προηγούμενη μέρα, στις 11:10 το πρωί. Στο όχημα επέβαινε και μία 61χρονη αλλοδαπή, η οποία επίσης τραυματίστηκε.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου ο 65χρονος υπέκυψε στα τραύματά του μία μέρα αργότερα. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου.

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