Ρόδος: Νεκρός 65χρονος σε τροχαίο - Ανετράπη η γουρούνα που οδηγούσε

Στο όχημα επέβαινε και μία 61χρονη η οποία τραυματίστηκε

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ρόδος: Νεκρός 65χρονος σε τροχαίο - Ανετράπη η γουρούνα που οδηγούσε
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 65χρονος αλλοδαπός υπέκυψε στα τραύματά του μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο.
  • Η τετράτροχη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 65χρονος εξετράπη και ανετράπη το πρωί της Δευτέρας.
  • Στο ίδιο όχημα επέβαινε και μία 61χρονη αλλοδαπή, η οποία τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
  • Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου ο 65χρονος κατέληξε το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου 2026.
  • Τα αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου.
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Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου κατέληξε χθες, Τρίτη, 65χρονος αλλοδαπός που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Κολυμπίων - Αρχίπολης, όταν η τετράτροχη μοτοσικλέτα (γουρούνα) που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Το τροχαίο σημειώθηκε την προηγούμενη μέρα, στις 11:10 το πρωί. Στο όχημα επέβαινε και μία 61χρονη αλλοδαπή, η οποία επίσης τραυματίστηκε.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου ο 65χρονος υπέκυψε στα τραύματά του μία μέρα αργότερα. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου.

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