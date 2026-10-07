Λαμία: Σοβάς έπεσε πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος - Τέσσερις στο νοσοκομείο - Φωτογραφίες

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 3ο Γενικό Λύκειο Λαμίας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Λαμία: Σοβάς έπεσε πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος - Τέσσερις στο νοσοκομείο - Φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας στο 3ο Γενικό Λύκειο Λαμίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις μαθητές.
  • Οι μαθητές μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, χωρίς να υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση.
  • Η αίθουσα αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας και συνεχίστηκε η λειτουργία του σχολείου στις υπόλοιπες αίθουσες.
  • Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαμιέων διενεργεί αυτοψία και θα ελέγξει και άλλα σημεία του σχολικού συγκροτήματος.
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο η πτώση του σοβά να οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα ή κακοτεχνία.
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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, στο 3ο Γενικό Λύκειο Λαμίας, σύμφωνα με το Lamianow.gr, όταν τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας και έπεσε πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την τέταρτη διδακτική ώρα, με αποτέλεσμα τέσσερις μαθητές να μεταφερθούν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις.

Όπως αναφέρει το Lamianow.gr, στο σχολείο έσπευσε γιατρός του ΕΚΑΒ, ο οποίος εξέτασε τους μαθητές. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, δεν φαίνεται να έχει προκληθεί σοβαρός τραυματισμός, ωστόσο κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

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Αυτοψία από την Τεχνική Υπηρεσία

Μετά την πτώση του σοβά ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι για τα Τεχνικά Έργα και την Παιδεία, ενώ στο σχολείο μετέβη εκπρόσωπος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων για να ελέγξει την αίθουσα.

Ο συγκεκριμένος χώρος αποκλείστηκε και παρέμεινε κλειστός για λόγους ασφαλείας. Η λειτουργία του σχολείου, πάντως, συνεχίστηκε κανονικά στις υπόλοιπες αίθουσες.

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Ελέγχονται και άλλα σημεία του σχολείου

Στο πλαίσιο της αυτοψίας αναμένεται να εξεταστεί και η κατάσταση σε άλλα σημεία του σχολικού συγκροτήματος, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η αποκόλληση του σοβά να συνδέεται με πρόβλημα ή κακοτεχνία κατά την κατασκευή του κτιρίου. Τα ακριβή αίτια, ωστόσο, αναμένεται να προκύψουν από τον τεχνικό έλεγχο.

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