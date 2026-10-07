Λαμία: «Από τύχη δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό, το σχολείο είναι 28 ετών», ανέφερε ο διευθυντής

Snapshot Τέσσερις μαθητές μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο μετά την πτώση σοβάδων από την οροφή αίθουσας στο 3ο Λύκειο Λαμίας.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μαθήματος στη Β' Τάξη, χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Η αίθουσα εκκενώθηκε και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες για έλεγχο και αυτοψία.

Το σχολικό κτήριο είχε υποστεί εργασίες το 1998, και εξετάζονται τα αίτια της αποκόλλησης των σοβάδων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν σε ενέργειες αποκατάστασης και διασφάλισης της ασφάλειας της αίθουσας. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο 3ο Λύκειο Λαμίας, στην περιοχή του Αφανού, όταν μεγάλο τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή σχολικής αίθουσας και έπεσε την ώρα που βρίσκονταν μέσα μαθητές.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με τους σοβάδες να πέφτουν πάνω σε μαθητές της Β' Τάξης. Αν και δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, τέσσερις μαθητές μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να εξεταστούν από γιατρούς.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο διευθυντής του 3ου Λυκείου Λαμίας, Σταύρος Χαραλάμπους, περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν την πτώση του σοβά.

«Ένας σοβάς έπεσε την ώρα που τα παιδιά είχαν μάθημα. Τέσσερα παιδιά πήγαν προληπτικά στο νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ και τον γιατρό που ήταν στο σημείο. Δεν τραυματίστηκαν, είναι καλά. Από τύχη δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξέφρασε, παράλληλα, την απορία του για το πώς προκλήθηκε η αποκόλληση, δεδομένου ότι το σχολικό κτήριο είχε πραγματοποιήσει εργασίες το 1998.

«Το 1998 το έφτιαξαν το σχολικό κτήριο. Μας κάνει εντύπωση και εμάς το πώς έγινε», σημείωσε ο κ. Χαραλάμπους.

Προληπτική διακομιδή τεσσάρων μαθητών

Αρχικά υπήρχε η εικόνα ότι από την πτώση των σοβάδων δεν είχε τραυματιστεί κανείς. Ωστόσο, στη συνέχεια κρίθηκε σκόπιμο να κληθούν ασθενοφόρα και τέσσερις μαθητές μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Στα Επείγοντα βρέθηκαν και γονείς των μαθητών, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας των παιδιών τους.

Οι μαθητές, σύμφωνα με τις πληροφορίες, απέφυγαν σοβαρότερο τραυματισμό, ωστόσο ήταν εμφανώς αναστατωμένοι από το περιστατικό.

Εκκενώθηκε η αίθουσα

Μετά την πτώση των σοβάδων, η συγκεκριμένη αίθουσα εκκενώθηκε, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να ελεγχθεί η κατάσταση της οροφής και του χώρου.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς η αποκόλληση τμήματος της οροφής σημειώθηκε την ώρα που η αίθουσα ήταν σε λειτουργία και φιλοξενούσε μαθητές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να εξετάσουν τα αίτια της αποκόλλησης και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ζημιάς και την ασφαλή επαναλειτουργία της αίθουσας.

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