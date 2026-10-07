Φωτιά στη Βοσκίνα Κυνουρίας - Επιχειρούν και δύο αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βοσκίνα, στον δήμο Νότιας Κυνουρίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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