Νέα εποχή για τον ΗΣΑΠ - Σε κυκλοφορία ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός

14 συρμοί του ΗΣΑΠ περνούν από ολική ανακατασκευή

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Νέα εποχή για τον ΗΣΑΠ - Σε κυκλοφορία ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ τέθηκε σε κυκλοφορία στις 7 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την ανανέωση του τροχαίου υλικού μετά από 22 χρόνια.
  • Συνολικά 14 συρμοί ανακατασκευάζονται πλήρως με ολοκλήρωση του προγράμματος έως το 2027, με τον δεύτερο συρμό να βρίσκεται σε δοκιμές στον Βόλο.
  • Η ανακατασκευή περιλαμβάνει αντικατάσταση κινητήρων, νέους ηλεκτρολογικούς και πνευματικούς εξοπλισμούς, συστήματα πληροφόρησης και ασφάλειας, καθώς και αναβαθμίσεις στο εσωτερικό των συρμών για βελτιωμένη προσβασιμότητα και άνεση.
  • Το πρόγραμμα στοχεύει στην αξιόπιστη λειτουργία των συρμών για τουλάχιστον 25 χρόνια και στην αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων με μικρότερες χρονοαποστάσεις.
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Σε κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) τέθηκε σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός, 22 χρόνια μετά από την τελευταία προσθήκη τροχαίου υλικού, σηματοδοτώντας την έναρξη της σταδιακής ανανέωσης του τροχαίου υλικού της ιστορικής Γραμμής.

Ο συρμός ολοκλήρωσε με επιτυχία το σύνολο των προβλεπόμενων εργοστασιακών, τεχνικών και λειτουργικών δοκιμών, καθώς και τους απαιτούμενους ελέγχους και πιστοποιήσεις, πριν ενταχθεί στην καθημερινή επιβατική λειτουργία.

Πρόκειται για τον πρώτο από τους 14 συρμούς, 8ης παραλαβής, που ανακατασκευάζονται πλήρως, στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος. Ο δεύτερος συρμός βρίσκεται ήδη στη φάση των στατικών δοκιμών στον Βόλο, όπου υλοποιείται το έργο και αυτή την περίοδο ανακατασκευάζονται ταυτόχρονα τέσσερις συρμοί. Βάσει της σύμβασης, το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί εντός του 2027.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: «Η παράδοση του πρώτου πλήρως ανακατασκευασμένου συρμού της Γραμμής 1 αποτελεί ένα απτό αποτέλεσμα του σχεδιασμού μας για τον συνολικό εκσυγχρονισμό του ΗΣΑΠ. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει την ανανέωση του τροχαίου υλικού, την ανακαίνιση και βελτίωση της προσβασιμότητας των σταθμών, την ενίσχυση των υποδομών και της συντήρησης της Γραμμής, αλλά και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού. Εντάσσεται δε στην υλοποίηση μιας δέσμης παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής, με στόχο την αύξηση της συχνότητας και της αξιοπιστίας των δρομολογίων και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους επιβάτες. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν. Επενδύοντας στις δημόσιες συγκοινωνίες επενδύουμε στην ποιότητα ζωής και σε μια καλύτερη καθημερινότητα για όλους μας».

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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς, επισήμανε: «Με την κυκλοφορία του πρώτου, πλήρως ανακατασκευασμένου συρμού, ξεκινά στην πράξη μια νέα εποχή για τον ΗΣΑΠ. Με σεβασμό στην ιστορία και τη σημασία της Γραμμής 1, επενδύουμε στο μέλλον της. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους επιβάτες μια Γραμμή Μετρό πιο αξιόπιστη και σύγχρονη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περισσότερα δρομολόγια και μικρότερες χρονοαποστάσεις. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν και εργάζονται για την υλοποίηση του απαιτητικού αυτού έργου. Συνεχίζουμε με συνέπεια, ώστε η ιστορική Γραμμή 1 να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων που τη χρησιμοποιούν καθημερινά».

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Νέα τεχνολογία στους συρμούς της Γραμμή 1

Οι συγκεκριμένοι συρμοί κυκλοφορούν στη Γραμμή 1 από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, έχοντας συμπληρώσει περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες λειτουργίας. Η πλήρης ανακατασκευή τους έρχεται να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες συντήρησης που δημιουργεί η παλαιότητά τους, αλλά και τη δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών.

Το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά ένας νέος συρμός πάνω στο υφιστάμενο μεταλλικό αμάξωμα. Από το αρχικό τροχαίο υλικό διατηρείται το μεταλλικό σασί, ενώ τα υπόλοιπα βασικά συστήματα και ο εξοπλισμός αντικαθίστανται.

Οι παλιοί κινητήρες δίνουν τη θέση τους σε σύγχρονους κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος και νέο σύστημα έλξης, ενώ εγκαθίστανται νέος ηλεκτρολογικός και πνευματικός εξοπλισμός, σύγχρονα συστήματα πληροφόρησης και αναβαθμισμένες υποδομές ασφάλειας.

Στόχος του προγράμματος είναι οι ανακατασκευασμένοι συρμοί να παραμείνουν σε αξιόπιστη λειτουργία για τουλάχιστον 25 ακόμη χρόνια.

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Τι αλλάζει για τους επιβάτες

Η ανακατασκευή δεν περιορίζεται στα τεχνικά συστήματα, αλλά επεκτείνεται και στο εσωτερικό των συρμών, με σημαντικές παρεμβάσεις που θα είναι άμεσα ορατές και αισθητές από το επιβατικό κοινό.

Συγκεκριμένα, οι συρμοί αποκτούν:

  • Σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV).
  • Νέες οθόνες και σύγχρονα συστήματα πληροφόρησης επιβατών.
  • Βελτιώσεις στην προσβασιμότητα, μεταξύ άλλων για την ασφαλή μεταφορά αμαξιδίων.
  • Νέο εσωτερικό, με φωτισμό LED, καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και πλευρικές επενδύσεις.
  • Αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού, για καλύτερες συνθήκες μετακίνησης.

Στόχος περισσότερα δρομολόγια και μικρότερες χρονοαποστάσεις στη Γραμμής 1

Η ανακατασκευή των 14 συρμών αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της αξιοπιστίας και της διαθεσιμότητας του τροχαίου υλικού, αλλά και στη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας μετακίνησης των επιβατών, με περισσότερα δρομολόγια και μικρότερες χρονοαποστάσεις, σε μια γραμμή με ιδιαίτερη ιστορική και συγκοινωνιακή σημασία για την Αθήνα.

Το έργο υλοποιεί στον Βόλο η ισπανική εταιρεία CAF, για λογαριασμό της ΣΤΑ.ΣΥ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

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