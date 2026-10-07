Η στιγμή που αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. ανοίγουν δρόμο για έγκυο - Δείτε βίντεο
Αστυνομικοί άνοιξαν δρόμο για να φτάσει έγκυος στο μαιευτήριο
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- Αστυνομικοί άνοιξαν δρόμο για να βοηθήσουν έγκυο γυναίκα να φτάσει έγκαιρα σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων.
- Η κατάσταση ήταν επείγουσα λόγω φόβου τοκετού μέσα στο αυτοκίνητο εξαιτίας της κίνησης.
- Με την παρέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας, το αυτοκίνητο έφτασε στο μαιευτήριο σε περίπου 20 λεπτά.
- Αστυνομικοί προπορεύονταν για να διευκολύνουν την κίνηση και να επιταχύνουν τη μεταφορά.
Μια διαφορετική επιχείρηση κλήθηκαν να διαχειριστούν αστυνομικοί, όταν χρειάστηκε να ανοίξουν δρόμο προκειμένου μια έγκυος γυναίκα να φτάσει έγκαιρα σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση ήταν επείγουσα, καθώς υπήρχε φόβος να ξεκινήσει ο τοκετός μέσα στο αυτοκίνητο λόγω της αυξημένης κίνησης στους δρόμους.
Ωστόσο μετά την παρέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας, το αυτοκίνητο κατάφερε να κινηθεί γρήγορα και να φτάσει στο μαιευτήριο μέσα σε περίπου 20 λεπτά.
Στο βίντεο φαίνονται αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ να προπορεύονται, διευκολύνοντας την κίνηση του οχήματος ώστε η έγκυος να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στον προορισμό της.
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