Εθελοντική αιμοδοσία στη Δράμα από την ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ και «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

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Εθελοντική αιμοδοσία στη Δράμα από την ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ και «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
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Η ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διοργάνωσαν ανοιχτή εθελοντική αιμοδοσία στην Πλατεία Ελευθερίας της Δράμας, με τη συμμετοχή του Δήμου Δράμας, του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας και του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

Με ένα ανοιχτό κάλεσμα προς την τοπική κοινωνία, η πρωτοβουλία προσέφερε σε κάθε πολίτη την ευκαιρία να συμμετάσχει έμπρακτα σε μια σημαντική πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν τόσο τακτικοί εθελοντές αιμοδότες όσο και πολίτες που συμμετείχαν για πρώτη φορά, συμβάλλοντας στην κάλυψη των διαρκών αναγκών για αίμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Με σταθερή παρουσία στη Δράμα και την ευρύτερη περιοχή, όπου εδρεύει και δραστηριοποιείται για περισσότερα από 45 χρόνια, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και δημιουργούν θετικό και διαρκές αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Ο Περικλής Νικολάου, Group COO της ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. Μάρμαρα - Γρανίτες, δήλωσε: «Στην ΠΑΥΛΙΔΗΣ πιστεύουμε ότι η κοινωνική προσφορά αποκτά πραγματική αξία, όταν αποτελεί μέρος της καθημερινής μας κουλτούρας και ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες. Η Υγεία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας και η συμμετοχή του κόσμου στην εθελοντική αιμοδοσία μας γέμισε ιδιαίτερη ικανοποίηση. Η ανταπόκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δυνατότητά μας να συνεχίσουμε να υλοποιούμε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, αναδεικνύοντας τη σταθερή μας δέσμευση σε δράσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες της κοινωνίας.».

Ο Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σημείωσε σχετικά: «Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πράξη έμπρακτης αλληλεγγύης που μπορεί να χαρίσει ζωή σε έναν συνάνθρωπό μας. Στο «Χαμόγελο του Παιδιού» γνωρίζουμε καλά πόσο σημαντική είναι η άμεση πρόσβαση σε αίμα για παιδιά και ενήλικες που το έχουν ανάγκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. Μάρμαρα Γρανίτες για την πρωτοβουλία και την ουσιαστική της στήριξη, καθώς και τον Δήμο Δράμας και το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας για τη συνεργασία τους. Η συμμετοχή όλων μας αποδεικνύει πως, όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να προσφέρουμε κάτι πραγματικά πολύτιμο: ζωή. Ευχαριστώ θερμά τους πολίτες της Δράμας, που αγκάλιασαν τη δράση και έγιναν μέρος αυτής της μεγάλης πράξης προσφοράς. Γιατί κάθε σταγόνα αίματος μπορεί να γίνει μια δεύτερη ευκαιρία για έναν άνθρωπο που τη χρειάζεται.».

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