Θησείο: Νεαροί έστησαν δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών με κωδικές συνομιλίες

Snapshot Συνελήφθησαν τρεις νεαροί ηλικίας 14, 17 και 18 ετών για διακίνηση ναρκωτικών στο Θησείο και τον Κεραμεικό.

Οι νεαροί είχαν συγκεκριμένους ρόλους στη διακίνηση, με τον 17χρονο να προμηθεύεται και να πουλά ναρκωτικά, και τους άλλους δύο να παραλαμβάνουν και να διαθέτουν τα ναρκωτικά.

Χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις και ήταν προσεκτικοί για την παρουσία αστυνομικών στην περιοχή.

Στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κάνναβη, αεροβόλα όπλα, ζυγαριές ακριβείας, αντιασφυξιογόνα μάσκα, σιδερογροθιά, μεταλλικά σφαιρίδια, τρίφτες και χρήματα.

Οι τρεις οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα με σχηματισμένη δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία και παραβάσεις ναρκωτικών και όπλων. Snapshot powered by AI

Τρεις νεαροί συνελήφθησαν από την Αστυνομία στο Θησείο, καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε ομάδα που διακινούσε ναρκωτικά στην περιοχή του Θησείου και του Κεραμεικού.

Οι συλλήψεις έγιναν το απόγευμα στο Θησείο. Πρόκειται για τρεις ημεδαπούς, ηλικίας 18, 17 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι τρεις νεαροί είχαν συγκεκριμένους ρόλους και συνεργάζονταν για τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 17χρονος φέρεται να είχε βασικό ρόλο στην προμήθεια των ναρκωτικών, καθώς αναζητούσε και προμηθευόταν τις ποσότητες, ενώ συμμετείχε και στις αγοραπωλησίες.

Ο 14χρονος και ο 18χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, αναλάμβαναν την παραλαβή των ναρκωτικών και στη συνέχεια τη διάθεσή τους.

Οι νεαροί φέρεται να προσπαθούσαν να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιώντας κωδικές λέξεις στις μεταξύ τους επικοινωνίες και έχοντας τον νου τους για την παρουσία αστυνομικών στην περιοχή.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των τριών κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν: