Στρασβούργο: Δανός καλλιτέχνης έφτιαξε γυμνό άγαλμα του Τραμπ - Εκτίθεται στο Ευρωκοινοβούλιο

Ο καλλιτέχνης κατηγορεί τον Τραμπ ότι παρεμποδίζει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Στρασβούργο: Δανός καλλιτέχνης έφτιαξε γυμνό άγαλμα του Τραμπ - Εκτίθεται στο Ευρωκοινοβούλιο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο εκτίθεται γυμνό, επιχρυσωμένο άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ με τίτλο «Η Πορτοκαλί Πανώλη».
  • Το άγαλμα απεικονίζει τον Τραμπ να κάθεται στην πλάτη ενός μικρόσωμου άνδρα και συμβολίζει την παρεμπόδιση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
  • Ο Δανός καλλιτέχνης Γενς Γκάλσχιοτ δημιούργησε το έργο, το οποίο καλύπτεται με χρυσό 23 καρατίων και είναι γνωστό και ως «Βασιλιάς της Αδικίας».
  • Ο ευρωβουλευτής Περ Κλάουσεν υποστήριξε την έκθεση του έργου και εξέφρασε ότι όσοι δεν το ανέχονται δεν έχουν θέση στη διεθνή σκηνή.
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Ένα άγαλμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εκτίθεται στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο της Γαλλίας.

Το σατιρικό άγαλμα ύψους 2,5 μέτρων, έργο του Δανού καλλιτέχνη Γενς Γκάλσχιοτ (Jens Galschiot), φέρει τον τίτλο «Πορτοκαλί Πανώλη» και απεικονίζει τον Αμερικανό ηγέτη γυμνό, να κρατά ένα μακρύ χρυσό ρόπαλο και να κάθεται στους ώμους ενός μικρόσωμου άνδρα.

Ο καλλιτέχνης δήλωσε ότι το έργο είναι καλυμμένο με χρυσό 23 καρατίων. Το άγαλμα είναι επίσης γνωστό με την ονομασία «Βασιλιάς της Αδικίας».

Δίπλα στο άγαλμα υπάρχουν κάρτες που εξηγούν ότι ο «Βασιλιάς της Αδικίας» «κάθεται στην πλάτη ενός άνδρα», ο οποίος λυγίζει κάτω από το βάρος.

«Θα έκανα τα πάντα για να τον βοηθήσω. Εκτός από το να κατέβω από την πλάτη του», αναφέρει η κάρτα, με τον καλλιτέχνη να κατηγορεί τον Τραμπ ότι εμποδίζει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Καμία αντίδραση από τον Τραμπ

Το άγαλμα έχει τοποθετηθεί σε σημείο διέλευσης που συνδέει δύο από τα κτίρια του Κοινοβουλίου και προβλέπεται να παραμείνει εκεί έως την Πέμπτη.

Ο Δανός ευρωβουλευτής της Αριστεράς Περ Κλάουσεν (Per Clausen), ο οποίος προσκάλεσε τον καλλιτέχνη, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για τυχόν αντίδραση εκ μέρους του Τραμπ.

«Αν κάποιος είναι τόσο υπερευαίσθητος που δεν μπορεί να ανεχθεί την έκθεση αυτού του γλυπτού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε δεν έχει θέση στην παγκόσμια σκηνή», δήλωσε ο Κλάουσεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει σχολιάσει το άγαλμα, το οποίο έχει εκτεθεί επίσης σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις καθώς και στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) στο Μπελέμ της Βραζιλίας.

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