Το σχέδιο Τσίπρα για τη ΔΕΘ

Ακρίβεια, εισόδημα, κοινωνικό κράτος και παραγωγική ανασυγκρότηση στο επίκεντρο του κυβερνητικού προγράμματος που παρουσιάζει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη

Αντώνης Ρηγόπουλος

Το σχέδιο Τσίπρα για τη ΔΕΘ
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ το ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ για την επόμενη τετραετία, με έμφαση σε ακρίβεια, εισόδημα, κοινωνικό κράτος και παραγωγική ανασυγκρότηση.
  • Το πρόγραμμα προβλέπει μείωση φορολογικών βαρών για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση του μεγάλου πλούτου χωρίς πλήγμα στην παραγωγική δραστηριότητα.
  • Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, την ενεργειακή αγορά, την προστασία της στέγης και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.
  • Η παραγωγική ανασυγκρότηση στοχεύει στην ενδυνάμωση της βιομηχανίας, της μεταποίησης, της αγροτικής παραγωγής και της καινοτομίας με έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη.
  • Το σχέδιο συνδέει τη βελτίωση της διακυβέρνησης και την καταπολέμηση της διαφθοράς με την ενίσχυση της οικονομίας και την κατανομή δημόσιων πόρων.
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Το πρώτο ολοκληρωμένο δείγμα του κυβερνητικού προγράμματος της ΕΛΑΣ θα παρουσιάσει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, σε μια παρέμβαση με την οποία φιλοδοξεί όχι απλώς να προαναγγείλει επιμέρους οικονομικά μέτρα, αλλά να περιγράψει το σχέδιο διακυβέρνησης του κόμματός του για την επόμενη τετραετία.

Μάλιστα η ομιλία θα έχει χαρακτήρα ανοιχτής πολιτικής εκδήλωσης και για τον λόγο αυτό, το επιτελείο του κόμματος επιδιώκει να δημιουργήσει «πανστρατιά» ώστε η εικόνα που θα φτάσει σε όλη την Ελλάδα να προκαλεί συνειρμούς εκλογικής επιτυχίας.

Στην Αμαλίας επιχειρούν, άλλωστε, να αποφύγουν την εικόνα ενός καταλόγου παροχών και εξαγγελιών. Η λογική που αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας είναι εκείνη ενός συνεκτικού προγράμματος, στο οποίο οι παρεμβάσεις για το εισόδημα, τη φορολογία και το κοινωνικό κράτος θα συνδέονται με ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο και με συγκεκριμένους κανόνες δημοσιονομικής χρηματοδότησης. Στελέχη του κόμματος τονίζουν ότι το πρόγραμμα έχει τετραετή ορίζοντα και έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί η καθημερινότητα των νοικοκυριών. Η ακρίβεια, η απώλεια αγοραστικής δύναμης και το υψηλό κόστος βασικών αγαθών αποτελούν κεντρικά πεδία της οικονομικής αντιπρότασης της ΕΛΑΣ, με την κατεύθυνση να αφορά τόσο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος όσο και παρεμβάσεις στη λειτουργία της αγοράς.

Ιδιαίτερη θέση θα έχει και η ενέργεια, καθώς το υψηλό κόστος ρεύματος πιέζει ταυτόχρονα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η ΕΛΑΣ αναμένεται να προτείνει ισχυρότερη παρέμβαση στην ενεργειακή αγορά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιοποιηθεί όλες οι λεπτομέρειες του τελικού σχεδίου.

Φορολογία, εργασία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο θα είναι η φορολογία. Η βασική φιλοσοφία κινείται προς τη μείωση των βαρών στην εργασία και στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και προς μεγαλύτερη συμμετοχή του μεγάλου πλούτου στα φορολογικά βάρη, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, μεγαλύτερη έμφαση αποκτά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Στο επίκεντρο βρίσκονται το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, η φορολογία, η πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση και η αντιμετώπιση ολιγοπωλιακών φαινομένων σε κρίσιμες αγορές.

Στα εργασιακά, το πρόγραμμα αναμένεται να κινηθεί γύρω από την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων και την ενίσχυση της θέσης της εργασίας, στο πλαίσιο μιας διαφορετικής ισορροπίας μεταξύ μισθών, παραγωγικότητας και επιχειρηματικών κερδών.

Στέγη και κοινωνικό κράτος

Ξεχωριστό κεφάλαιο θα αποτελέσει το στεγαστικό. Η αύξηση των ενοικίων, η δυσκολία πρόσβασης των νέων σε κατοικία και το ζήτημα των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων αντιμετωπίζονται ως διαφορετικές όψεις του ίδιου προβλήματος.

Η κατεύθυνση που έχει περιγραφεί αφορά ενεργότερη παρουσία του Δημοσίου στην πολιτική κατοικίας, αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης και μεγαλύτερη προστασία των δανειοληπτών και της πρώτης κατοικίας, χωρίς να θεωρούνται ακόμη δεδομένες όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες.

Μεγάλη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί επίσης στην Υγεία και την Παιδεία. Για το ΕΣΥ, η συζήτηση επικεντρώνεται στην ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του, στο προσωπικό και στην πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες. Στην Παιδεία, οι παρεμβάσεις θα αφορούν μεταξύ άλλων την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και τη θέση των εκπαιδευτικών.

Το στοίχημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Πέρα από τα μέτρα άμεσης ανακούφισης, μεγάλο τμήμα της ομιλίας αναμένεται να αφορά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να στηρίζεται υπέρμετρα στην κατανάλωση, στο real estate και στον τουρισμό, αλλά χρειάζεται ισχυρότερη παραγωγική βάση.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να δοθεί έμφαση στη βιομηχανία και τη μεταποίηση, στην αγροτική παραγωγή, στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες και στις επενδύσεις που δημιουργούν μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία, με παράλληλη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Οριζόντια θέση στο πρόγραμμα αναμένεται να έχει και το ζήτημα της διαφθοράς και της ποιότητας της διακυβέρνησης. Η ΕΛΑΣ επιχειρεί να το συνδέσει και με την οικονομία, υποστηρίζοντας ότι η διαφθορά αφαιρεί δημόσιους πόρους, ενισχύει ανισότητες και ευνοεί συγκεκριμένα συμφέροντα.

Το πολιτικό στοίχημα για την ΕΛΑΣ είναι η παρουσίαση της Θεσσαλονίκης να λειτουργήσει ως επίδειξη κυβερνητικής ετοιμότητας και ταυτόχρονα να θέσει την οικονομική ατζέντα πριν από την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Η συνέντευξη Τύπου που θα δοθεί μετά την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θα λειτουργήσει επικοινωνιακά ώστε ο Αλέξης Τσίπρας να έχει τον «τελευταίο λόγο» στη μονομαχία, αλλά και για να δοθεί η εικόνα ενός διπόλου απέναντι στον πρωθυπουργό.

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