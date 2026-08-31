Το τριπλό πολιτικό ραντεβού της ΕΛΑΣ με φόντο τη ΔΕΘ

Με συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς η σημερινή πρεμιέρα της ΕΛΑΣ στη ΔΕΘ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Το τριπλό πολιτικό ραντεβού της ΕΛΑΣ με φόντο τη ΔΕΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ΕΛΑΣ ξεκινά την πολιτική αντεπίθεση στη ΔΕΘ με συναντήσεις παραγωγικών φορέων στη Θεσσαλονίκη
  • Την Τετάρτη2 Σεπτεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα τηςΛΑΣ για την οικονομική καιγική ανασγκρότηση.
  • Στις Σεπτεμβρίου Τσίπρας θα δώσειέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ για να εξδικεύσει τις προτάσεις του και να απαντήσει στην κυβέρνηση.
  • Η ΕΛΑΣ επιδιώκει να θέσει την ατζέντα της συζήτησης και να «εγκλωβίσει» επικοινωνιακά τον πρωθυπουργό.
  • Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη ΝΔ και την ΕΛΑΣ αναμένεται να περιθωριοποιήσει το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.
Snapshot powered by AI

Από τη Θεσσαλονίκη ξεκινά σήμερα η πολιτική αντεπίθεση της ΕΛΑΣ ενόψει της ΔΕΘ, με τον Αλέξη Τσίπρα να ανοίγει έναν κύκλο παρεμβάσεων που θα κορυφωθεί σε δύο στάδια μέσα στις επόμενες ημέρες: πρώτα με την παρουσίαση του οικονομικού και κυβερνητικού προγράμματος την Τετάρτη και στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα, με τη συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο.

Η αρχή γίνεται σήμερα με τη σύσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και στελεχών της ΕΛΑΣ με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης στο Porto Palace. Η συνάντηση δεν αντιμετωπίζεται ως μια τυπική επαφή ενόψει ΔΕΘ, αλλά ως η επίσημη έναρξη των παρεμβάσεων του κόμματος ανοίγοντας την αυλαία της προεκλογικής περιόδου.

Μετά τις σημερινές συναντήσεις, οι οποίες αναμένεται να προβληθούν αρκετά από την ΕΛΑΣ, το επόμενο μεγάλο πολιτικό ορόσημο είναι την ερχόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, όταν ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει από τη Θεσσαλονίκη το Εθνικό Σχέδιο για την Οικονομική και Παραγωγική Ανασυγκρότηση, ουσιαστικά δηλαδή το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος. Στην ΕΛΑΣ θέλουν η συγκεκριμένη εμφάνιση να εκπέμψει πρωτίστως εικόνα κυβερνητικής ετοιμότητας και όχι να περιοριστεί σε έναν κατάλογο επιμέρους εξαγγελιών. Το μήνυμα που επιχειρείται να δοθεί είναι ότι το κόμμα εισέρχεται πλέον σε νέα φάση, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα και σαφή διεκδίκηση κυβερνητικού ρόλου.

Η παρουσία της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη θα ολοκληρωθεί πολιτικά στις 9 Σεπτεμβρίου, όταν ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί τη ΔΕΘ και θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο. Εκεί θα έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να εξειδικεύσει τις προτάσεις που θα παρουσιάσει την Τετάρτη, αλλά και να απαντήσει στις εξαγγελίες και στην πολιτική γραμμή που θα έχει στο μεταξύ παρουσιάσει η κυβέρνηση.

Ουσιαστικά δηλαδή επιχειρεί να «εγκλωβίσει» επικοιωνιακά τον πρωθυπουργό, θέτοντας πρώτος την ατζέντα της συζήτησης, αλλά και έχοντας τον «τελευταίο λόγο». Παράλληλα, η έντονη αντιπαράθεση που αναμένεται να αναπτυχθεί ανάμεσα στη ΝΔ και την ΕΛΑΣ, λειτουργεί για τον Αλέξη Τσίπρα και ως προβολή ενός πολιτικού διπόλου, περιθωριοποιώντας έτσι επικοινωνιακά τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ο οποίος θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Γιατί βυθίστηκε το καταμαράν - Τι είπε ο καπετάνιος στην απολογία του

12:21NEWSBOMB

Θρίλερ με παιδικούς καρκίνους στην Καλιφόρνια: Η χειρόγραφη προειδοποίηση δεκαετών που αγνοήθηκε

12:19TRAVEL

Βάθρες Σαμοθράκης: Εκεί όπου το νερό χαράζει τον δρόμο μέσα στην άγρια φύση

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 38χρονος έπεσε και τραυματίστηκε κοντά στην πύλη 11 στο λιμάνι

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Στο Σύνταγμα οι εποχικοί πυροσβέστες - Ζητούν 12μηνη εργασία και μόνιμη λύση

12:03WHAT THE FACT

Έξι άγνωστες δομές κρύβονται σχεδόν 3.000 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της Γης

12:00ΕΛΛΑΔΑ

«Θερμικές νησίδες»: Γιατί ορισμένες γειτονιές της Αθήνας είναι έως και 10 βαθμούς θερμότερες από άλλες

11:57ΕΘΝΙΚΑ

Ασπίδα του Αχιλλέα: Υπεγράφη η σύμβαση Ελλάδα και Ισραήλ - Στα 3 δισ. ο προϋπολογισμός

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Εντυπωσιακή εναλλαγή νεφώσεων και καθαρού ουρανού από τη Σκύρος έως τις Κυκλάδες

11:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαντορίνη: Συνελήφθη 34χρονος για τέσσερις διαρρήξεις – Είχε αφαιρέσει πάνω από 28.500 ευρώ

11:45ANNOUNCEMENTS

ΜΕΓΑ: Περαιτέρω αύξηση τζίρου το 2025. Στήριξη εργαζομένων και καταναλωτών

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία στην Κερύνεια: Στη λίστα των αγνοουμένων οικογένειες και μικρά παιδιά

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Abraham Lincoln: Στην Ταϊλάνδη μετά από 250 ημέρες στη θάλασσα 5000 ναύτες - Μέτρα για την πορνεία εν όψει της άφιξης του αεροπλανοφόρου

11:36LIFESTYLE

Βούλγαρη για Κολοκυθά: «Είναι πολύ συμπαθητικός, θα του στήσω καρτέρι να τον γνωρίσω»

11:33WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν έξι κρυφές δομές βαθιά στο εσωτερικό της Γης που δεν είχαν εντοπιστεί ποτέ

11:31ΥΓΕΙΑ

Εθελοντική αιμοδοσία από το ΕΚΕΑ για να καλυφθούν οι εποχικές ελλείψεις αίματος

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 51 ετών Τούρκου με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων - Καταζητούνταν για παιδική πορνεία, μαστροπεία και λαθρεμπόριο

11:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: «Κατέληξε οπαδός της πολιτικής Τσίπρα υπέρ funds και πλειστηριασμών»

11:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η πρώτη εξέταση του κατεψυγμένου βρέφους - Νοσούν από αφροδίσια νοσήματα τα δύο ανήλικα αγόρια, εντοπίστηκαν σεξουαλικά βοηθήματα

11:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το τριπλό πολιτικό ραντεβού της ΕΛΑΣ με φόντο τη ΔΕΘ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό - Έρχονται μπουρίνια και καταιγίδες

09:37LIFESTYLE

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Μας έσωσε η Παναγία η Τσαμπίκα»

11:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η πρώτη εξέταση του κατεψυγμένου βρέφους - Νοσούν από αφροδίσια νοσήματα τα δύο ανήλικα αγόρια, εντοπίστηκαν σεξουαλικά βοηθήματα

10:34WHAT THE FACT

Έψαχναν για διαμάντια αλλά βρήκαν ένα πλοίο του 16ου αιώνα και χρυσό στην έρημο

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη - διαχειριστής airbnb: «Τους κλειδώσαμε μέσα στο διαμέρισμα μέχρι να έρθει η Αστυνομία - Βρέθηκαν αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου»

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

16:23WHAT THE FACT

Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία - Ανάλυση Κολυδά και οι τάσεις των ensemble προγνώσεων

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Abraham Lincoln: Στην Ταϊλάνδη μετά από 250 ημέρες στη θάλασσα 5000 ναύτες - Μέτρα για την πορνεία εν όψει της άφιξης του αεροπλανοφόρου

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης-Ραφαήλ: «Μην δίνετε χρήματα σε όσους επικαλούνται το όνομά του», καταγγέλλει η οικογένεια

10:36LIFESTYLE

Αποθέωση Βούλγαρη σε Καλλιακμάνη: «Εσύ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχετε μείνει»

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία στην Κερύνεια: Στη λίστα των αγνοουμένων οικογένειες και μικρά παιδιά

11:57ΕΘΝΙΚΑ

Ασπίδα του Αχιλλέα: Υπεγράφη η σύμβαση Ελλάδα και Ισραήλ - Στα 3 δισ. ο προϋπολογισμός

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Ζαχαράκη: 30.000 λιγότερα παιδιά στην Α’ Δημοτικού μέσα σε μια δεκαετία

07:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ICON «κλειδώνει» ζέστη και για αυτή την εβδομάδα - Η πρόγνωση των Γερμανών για την Ελλάδα

10:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς: Με δάκρυα, πόνους και εμετούς ο αποκλεισμός του στον πρώτο γύρο του US Open, μετά από 4 ώρες και 39 λεπτά αγώνα

08:10LIFESTYLE

Η Ευγενία Σαμαρά γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της με ανάβαση 12 ωρών στο ηφαίστειο Fuego στη Γουατεμάλα

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Τέσσερα άτομα επιτέθηκαν σε αστυνομικούς σε στάση λεωφορείου - Ο ένας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

06:50WHAT THE FACT

Ινδός μοναχός στέκεται όρθιος εδώ και πέντε χρόνια – Ο όρκος των 12 ετών που έχει πάρει

09:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ποια προϊόντα πέφτει η τιμή από Τρίτη - Οι 1.660 κωδικοί που μπαίνουν στο «καλάθι» των μειώσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ