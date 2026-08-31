Το τριπλό πολιτικό ραντεβού της ΕΛΑΣ με φόντο τη ΔΕΘ

Snapshot Η ΕΛΑΣ ξεκινά την πολιτική αντεπίθεση στη ΔΕΘ με συναντήσεις παραγωγικών φορέων στη Θεσσαλονίκη

Την Τετάρτη2 Σεπτεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα τηςΛΑΣ για την οικονομική καιγική ανασγκρότηση.

Στις Σεπτεμβρίου Τσίπρας θα δώσειέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ για να εξδικεύσει τις προτάσεις του και να απαντήσει στην κυβέρνηση.

Η ΕΛΑΣ επιδιώκει να θέσει την ατζέντα της συζήτησης και να «εγκλωβίσει» επικοινωνιακά τον πρωθυπουργό.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη ΝΔ και την ΕΛΑΣ αναμένεται να περιθωριοποιήσει το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Snapshot powered by AI

Από τη Θεσσαλονίκη ξεκινά σήμερα η πολιτική αντεπίθεση της ΕΛΑΣ ενόψει της ΔΕΘ, με τον Αλέξη Τσίπρα να ανοίγει έναν κύκλο παρεμβάσεων που θα κορυφωθεί σε δύο στάδια μέσα στις επόμενες ημέρες: πρώτα με την παρουσίαση του οικονομικού και κυβερνητικού προγράμματος την Τετάρτη και στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα, με τη συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο.

Η αρχή γίνεται σήμερα με τη σύσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και στελεχών της ΕΛΑΣ με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης στο Porto Palace. Η συνάντηση δεν αντιμετωπίζεται ως μια τυπική επαφή ενόψει ΔΕΘ, αλλά ως η επίσημη έναρξη των παρεμβάσεων του κόμματος ανοίγοντας την αυλαία της προεκλογικής περιόδου.

Μετά τις σημερινές συναντήσεις, οι οποίες αναμένεται να προβληθούν αρκετά από την ΕΛΑΣ, το επόμενο μεγάλο πολιτικό ορόσημο είναι την ερχόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, όταν ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει από τη Θεσσαλονίκη το Εθνικό Σχέδιο για την Οικονομική και Παραγωγική Ανασυγκρότηση, ουσιαστικά δηλαδή το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος. Στην ΕΛΑΣ θέλουν η συγκεκριμένη εμφάνιση να εκπέμψει πρωτίστως εικόνα κυβερνητικής ετοιμότητας και όχι να περιοριστεί σε έναν κατάλογο επιμέρους εξαγγελιών. Το μήνυμα που επιχειρείται να δοθεί είναι ότι το κόμμα εισέρχεται πλέον σε νέα φάση, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα και σαφή διεκδίκηση κυβερνητικού ρόλου.

Η παρουσία της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη θα ολοκληρωθεί πολιτικά στις 9 Σεπτεμβρίου, όταν ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί τη ΔΕΘ και θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο. Εκεί θα έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να εξειδικεύσει τις προτάσεις που θα παρουσιάσει την Τετάρτη, αλλά και να απαντήσει στις εξαγγελίες και στην πολιτική γραμμή που θα έχει στο μεταξύ παρουσιάσει η κυβέρνηση.

Ουσιαστικά δηλαδή επιχειρεί να «εγκλωβίσει» επικοιωνιακά τον πρωθυπουργό, θέτοντας πρώτος την ατζέντα της συζήτησης, αλλά και έχοντας τον «τελευταίο λόγο». Παράλληλα, η έντονη αντιπαράθεση που αναμένεται να αναπτυχθεί ανάμεσα στη ΝΔ και την ΕΛΑΣ, λειτουργεί για τον Αλέξη Τσίπρα και ως προβολή ενός πολιτικού διπόλου, περιθωριοποιώντας έτσι επικοινωνιακά τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ο οποίος θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε επίσης