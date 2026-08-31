Άδωνις για Τσούτσια: «Καλό παιδί για δελτία Τύπου, όχι για εκπρόσωπος του Σαμαρά - Γελοία όσα είπε»

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον Νίκο Τσούτσια ακατάλληλο για εκπρόσωπο τύπου του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι είναι «καλό παιδί» μόνο για τη διαχείριση δελτίων τύπου.

Ο υπουργός Υγείας θεωρεί προσβλητικές τις δηλώσεις του Τσούτσια που κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ως «παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ με ολίγον από παλιό ΛΑΟΣ».

Η ανάρτηση του Γεωργιάδη αναφέρει ότι τα στελέχη του ΛΑΟΣ εντάχθηκαν στη ΝΔ επί Σαμαρά και η κριτική του Τσούτσια είναι γελοία και προσβλητική για τον πρώην πρόεδρο.

Ο Γεωργιάδης επιφυλάχθηκε να απαντήσει σε μελλοντικές προσωπικές επιθέσεις, παρά τη διατήρηση του σεβασμού προς τον Σαμαρά.

Η ένταση προκλήθηκε από δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του Σαμαρά στον ΣΚΑΪ, που εξέφρασαν αρνητική κριτική για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ΝΔ. Snapshot powered by AI

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος επιτέθηκε χθες με ανάρτησή του στον εκπρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά, Νίκο Τσούτσια, για τα όσα καταλόγισε στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επανήλθε σήμερα μιλώντας στον ΣΚΑΪ και κλιμάκωσε την ρητορική του.

Ο υπουργός Υγείας με δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, είπε χαρακτηριστικά: «Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η τοποθέτηση του κ. Τσούτσια, δεν εκφράζει τον κ. Σαμαρά. Ο κ. Τσούτσιας δεν έχει ταλέντο στις συνεντεύξεις, ποτέ δεν είχε. Αν αυτός θα είναι ο spokesman, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για τον πρόεδρο. Είναι κακή περίπτωση εκπροσώπου Τύπου. Είναι καλό παιδί για να σου μαζεύει τα δελτία Τύπου, αλλά δεν κάνει για να σε εκπροσωπεί» είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Αυτό που είπε, είναι πολύ προσβλητικό για εμάς. Και ειδικά για τον Σαμαρά. Πρακτικά τα στελέχη του ΛΑΟΣ μπήκαν στη ΝΔ επί Σαμαρά. Το να το λέει ο εκπρόσωπος του Σαμαρά, είναι γελοίο» κατέληξε.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Ο κ. Γεωργιάδης επιτέθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά χθες (30/8), για τις δηλώσεις που έκανε ο εκπρόσωπός του, Νίκος Τσούτσιας το πρωί της Κυριακής στον ΣΚΑΪ. Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσούτσιας χαρακτήρισε τη ΝΔ «παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, με ολίγον από παλιό ΛΑΟΣ» γεγονός που εξόργισε τον υπουργό Υγείας, ο οποίος προχώρησε σε σχετική ανάρτηση.

Σ' αυτήν, ανέφερε ότι οι «εμφύλιοι» προκαλούν τέτοιες συμπεριφορές, αλλά αυτή τη φορά ο Σαμαράς δια του εκπροσώπου του ξεπέρασε τον εαυτό του. Επιφυλάχθηκε δε, παρότι τόνισε ότι τον σέβεται- ότι την επόμενη φορά που θα δεχθεί προσωπική επίθεση, θα απαντήσει αναλόγως.

Ολόκληρη η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του κ. Αντώνη Σαμαρά, κ. Νίκος Τσούτσιας είπε επί λέξει σήμερα στην τηλεόραση του @skaigr τα εξής: «Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο ατάκες»...

Πάντα πίστευα ότι οι εμφύλιοι πόλεμοι οδηγούν αναπόφευκτα σε αίσχη και σε παραλογισμούς, αλλά ομολογώ από τον @samaras_antonis περιμένω κάτι καλύτερο.

Η αναφορά του «σε ολίγον παλαιό ΛάΟΣ...» κλπ, για να «αποδείξει» ότι ο @kmitsotakis άλλαξε τον χαρακτήρα της Παράταξης, προσβάλει όχι εμένα προφανώς, αλλά τον ίδιο τον τότε Πρόεδρο της ΝΔ κ. Σαμαρά, ο οποίος προσκάλεσε και ενέταξε στη ΝΔ και εμένα και τον @MakisVoridis και τον @thanosplevris.

Και όχι μόνον αυτό αλλά εμένα και τον κ. Βορίδη μας διόρισε και Υπουργούς Υγείας του και εμένα με διόρισε και Κοινοβουλευτικό του Εκπρόσωπο.

Ελπίζω η συνέχεια των όποιων αποφάσεων του κ. Σαμαρά να γίνουν με σεβασμό στους κοινούς μας αγώνες και όχι με συνεντεύξεις τόσο χαμηλού επιπέδου. Εγώ έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που του αρμόζει, αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα...»