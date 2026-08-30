Επίθεση Άδωνι σε Σαμαρά: «Περίμενα κάτι καλύτερο από σένα»

Παρά την κριτική, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι σέβεται τον Σαμαρά, αλλά προειδοποίησε πως σε περίπτωση προσωπικής επίθεσης θα απαντήσει αναλόγως.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Επίθεση Άδωνι σε Σαμαρά: «Περίμενα κάτι καλύτερο από σένα»
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  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης επέκρινε δημόσια τον Αντώνη Σαμαρά για τις δηλώσεις του εκπροσώπου του, Νίκου Τσούτσια, που χαρακτήρισε τη ΝΔ ως «παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ με ολίγον από παλιό ΛΑΟΣ».
  • Ο Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η αναφορά αυτή προσβάλλει όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ, Αντώνη Σαμαρά, που είχε εντάξει στη ΝΔ και διορίσει υπουργούς όπως τον ίδιο και τον Μάκη Βορίδη.
  • Παρά την κριτική, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι σέβεται τον Σαμαρά, αλλά προειδοποίησε πως σε περίπτωση προσωπικής επίθεσης θα απαντήσει αναλόγως.
  • Ο υπουργός Υγείας ζήτησε σεβασμό στους κοινούς αγώνες και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι μελλοντικές αποφάσεις του Σαμαρά θα έχουν υψηλότερο επίπεδο.
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Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε στον Αντώνη Σαμαρά για τις δηλώσεις που έκανε ο εκπρόσωπός του, Νίκος Τσούτσιας το πρωί της Κυριακής στον ΣΚΑΪ.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσούτσιας χαρακτήρισε τη ΝΔ «παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, με ολίγον από παλιό ΛΑΟΣ» γεγονός που εξόργισε τον υπουργό Υγείας, ο οποίος προχώρησε σε σχετική ανάρτηση.

Σ' αυτήν, τονίζει ότι οι «εμφύλιοι» προκαλούν τέτοιες συμπεριφορές, αλλά αυτή τη φορά ο Σαμαράς δια του εκπροσώπου του ξεπέρασε τον εαυτό του. Επιφυλάχθηκε δε, παρότι τόνισε ότι τον σέβεται- ότι την επόμενη φορά που θα δεχθεί προσωπική επίθεση, θα απαντήσει αναλόγως.

Ολόκληρη η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του κ. Αντώνη Σαμαρά, κ. Νίκος Τσούτσιας είπε επί λέξει σήμερα στην τηλεόραση του @skaigr τα εξής: «Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο ατάκες»...

Πάντα πίστευα ότι οι εμφύλιοι πόλεμοι οδηγούν αναπόφευκτα σε αίσχη και σε παραλογισμούς, αλλά ομολογώ από τον @samaras_antonis περιμένω κάτι καλύτερο.

Η αναφορά του «σε ολίγον παλαιό ΛάΟΣ...» κλπ, για να «αποδείξει» ότι ο @kmitsotakis άλλαξε τον χαρακτήρα της Παράταξης, προσβάλει όχι εμένα προφανώς, αλλά τον ίδιο τον τότε Πρόεδρο της ΝΔ κ. Σαμαρά, ο οποίος προσκάλεσε και ενέταξε στη ΝΔ και εμένα και τον @MakisVoridis και τον @thanosplevris.

Και όχι μόνον αυτό αλλά εμένα και τον κ. Βορίδη μας διόρισε και Υπουργούς Υγείας του και εμένα με διόρισε και Κοινοβουλευτικό του Εκπρόσωπο.

Ελπίζω η συνέχεια των όποιων αποφάσεων του κ. Σαμαρά να γίνουν με σεβασμό στους κοινούς μας αγώνες και όχι με συνεντεύξεις τόσο χαμηλού επιπέδου. Εγώ έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που του αρμόζει, αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα...»

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