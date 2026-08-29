Ο Αδωνις ποστάρει Γεώργιο Παπανδρέου και θυμάται τον Γράμμου και το Βίτσι και το τέλος του εμφυλίου

«Σαν σήμερα το 1949 τελείωσαν οι μάχες στο Γράμμο και στο Βίτσι», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του

Μίλτος Τσεκούρας

Ο Αδωνις ποστάρει Γεώργιο Παπανδρέου και θυμάται τον Γράμμου και το Βίτσι και το τέλος του εμφυλίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Στις 29 Αυγούστου 1949 τελείωσαν οι μάχες στον Γράμμο και το Βίτσι, γεγονός που σηματοδότησε το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου στην Ελλάδα.
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην ιστορική ομιλία του Γεώργιου Παπανδρέου και τόνισε την ανάγκη για εθνική συμφιλίωση με σεβασμό στη μνήμη των νεκρών και αποφυγή ιδεολογικής επικράτησης.
  • Η ανάρτηση υπογραμμίζει πως η Αριστερά ηττήθηκε στον εμφύλιο και ότι η νίκη ήταν νίκη της δημοκρατίας και της ελευθερίας απέναντι στην κομμουνιστική απειλή.
  • Ο Γεώργιος Παπανδρέου στην ομιλία του εξήρε τον ηρωισμό των ενόπλων δυνάμεων και χαρακτήρισε τη νίκη ως νίκη της ελευθερίας και της ανθρωπότητας με τη στήριξη των ελεύθερων εθνών.
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης καταδικάζει την προσπάθεια της Αριστεράς να αλλοιώσει την ιστορική μνήμη και επισημαίνει τη σημασία του σεβασμού προς όλους τους νεκρούς του Εμφυλίου.
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Με αφορμή την επέτειο από το τέλος των μαχών στον Γράμμο και το Βίτσι, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε μια εκτενή ανάρτηση για τον Εμφύλιο Πόλεμο, ανατρέχοντας στα γεγονότα του 1949 και στη σημασία τους για τη νεότερη ελληνική ιστορία.

Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε παράλληλα απόσπασμα από την ιστορική ομιλία που είχε εκφωνήσει ο Γεώργιος Παπανδρέου στην Πάτρα στις 14 Αυγούστου 1949, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση των μαχών.

Στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται στις πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις της περιόδου, στη μνήμη των νεκρών του Εμφυλίου και στην ανάγκη για εθνική συμφιλίωση, διατυπώνοντας παράλληλα αιχμηρές αναφορές για τον ρόλο της Αριστεράς και του ΚΚΕ.

«Σαν σήμερα το 1949 τελείωσαν οι μάχες στο Γράμμο και στο Βίτσι», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, πριν παραθέσει το ιστορικό κείμενο του Γεωργίου Παπανδρέου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Σαν σήμερα το 1949 τελείωσαν οι μάχες στο Γράμμο και στο Βίτσι. Είναι το επίσημο τέλος του εμφυλίου Πολέμου και της προσπάθειας των κομμουνιστών τότε, να γκρεμίσουν την Δημοκρατία και να περάσουν την Ελλάδα στο Σοβιετικό μπλοκ.

Στην Μεταπολίτευση κατάφερε η Αριστερά να μας κάνει να ξεχάσουμε το τί έγινε τότε, και του πόσες θυσίες χρειάστηκαν για να σωθεί η Ελλάδα από την κομμουνιστική απειλή. Οι εορτές μνήμης των νεκρών που θυσιάστηκαν εκεί, βαφτίστηκαν «εορτές του μίσους» ενώ το ΚΚΕ μπορούσε να πηγαίνει εκεί και να τιμά τους δικούς του νεκρούς ως ήρωες, μόνο του, χωρίς αντίλογο.

Και όμως εκεί πέθαναν Έλληνες για να μείνει η Ελλάδα ελεύθερη Δημοκρατία και οφείλουμε να τους τιμούμε. Αντί άλλης αναφοράς σήμερα, σας παραθέτω την ιστορική ομιλία που λίγες μέρες πριν το τέλος του εμφυλίου (14 Αυγούστου 1949) είχε εκφωνήσει ο Γέρος της Δημοκρατίας Γεώργιος Παπανδρέου στην Πάτρα. Οι Δημοκρατικές του περγαμηνές δεν αμφισβητούνται πιστεύω από κανέναν, η δε φρασεολογία εκφράζει το κλίμα εκείνης της εποχής.

Προσωπικά είμαι υπέρ της Εθνικής Συμφιλίωσης, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι ο ένας θα σέβεται τους νεκρούς του άλλου και η συζήτηση για την περίοδο δεν θα γίνεται με όρους ιδεολογικής επικράτησης της Αριστεράς. Η Αριστερά τότε ηττήθηκε και ευτυχώς, ο κομμουνισμός ηττήθηκε και ευτυχώς. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια.

«Λαέ των Πατρών Σου απευθύνω τον εγκάρδιον χαιρετισμόν μου. Αποτελεί χαράν και καθήκον των δημοσίων άνδρών νά έπικοινωνούν μέ τον Λαόν… Διαρκεί ακόμη ό σκληρότατος ’Αγών, τον όποιον εξαπέλυσαν έναντίον μας οί κληρονομικοί εχθροί τής πατρίδος χρησιμοποιοΰντες την προδοσίαν τής Πέμπτης Φάλαγγος, τού Κομμουνιστικού Κόμματος. Καί έξακολουθούν αί ανιστόρητοι θυσίαι τού μαρτυρικού Γένους. ’Αλλά όσον και άν διαρκή άκόμη ό σκληρός αγών, το ευτυχές τέρμα έχει προσεγγίσει. Έχει άναγγελθή είς τον όρί ζοντα ή χαραυγή τής Νίκης. Προχθές είς μίαν έμπνευσμέην ήμερησίαν διαταγήν του, ό ’Αρχιστράτηγος άνήγγειλεν είς το Έθνος ότι «έπεράσαμεν είς τον δρόμον τής Νίκης».

Καί έπειτα από δύο ήμέρας ήλθε το χαρμόσυνον άγγελμα: Ένικήσαμεν. Ό συρφετός των προδοτών, ό όποιος είχε συγκεντρωθή είς τον Γράμμον και το Βίτσι, άριθμειται πλέον είς νεκρούς, είς αιχμαλώτους και είς φυγάδας. Δόξα και τιμή είς τας ένοπλους δυνάμεις τής χώρας. Ζήτω ό εθνικός μας Στρατός. Από τα βάθη τής ψυχής του το έθνος άπευθύνει ύπερήφανον και ευγνώμονα χαιρετισμόν πρός τας ’Ενόπλους Δυνάμεις, αί όποΐαι μέ τον ήρωϊσμόν και την αύτοθυσίαν των, άκόμη μίαν φοράν έξασφαλίζουν την άνεξαρτησίαν και την αιωνιότητα τής Ελ­λάδος.

Καί το Έθνος όλόκληρον ύποκλίνεται εύλαβώς ενώπιον τής Ίεράς Μνήμης των άθανάτων Νεκρών μας. Είς την συνείδησιν των έπερχομένων ελληνικών γενεών αίωνία θα εί­ναι ή μνήμη των. ’Αλλά δέν είμεθα μόνοι εις τας Θερμοπύλας. Υπήρξαν άν­θρωποι οί όποιοι ύπεστήριξαν ότι ή Ελλάς θυσιάζεται διά ξέ­να συμφέροντα. Ό λόγος αυτός άποτελει βλασφημίαν και ύβριν. Την Ελλάδα την υπερασπίζεται ό Λαός μας.

Δέν είναι μισθοφόρος ό Λαός μας, ώστε νά θυσιάζεται διά ξένα συμφέ­ροντα. Τήν Ελλάδα ύπερασπίζεται. Αλλά συμβαίνει ό αγών τής Ελλάδος νά είναι άγων και όλων των ελευθέρων Εθνών. Συμβαίνει ή Ελλάς νά άποτελή την προφυλακήν του παγκο­σμίου Μετώπου τής Ελευθερίας. Ή Νίκη τής Ελλάδος είναι ταυτοχρόνως νίκη τής Ελευθερίας και νίκη τής Άνθρωπότητος. Καί διά τούτο εύρίσκονται εις το πλευρόν μας τα ’Ελεύθε­ρα Έθνη και οί Μεγάλοι μας Σύμμαχοι.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Πάτραι 14 Αύγουστου 1949»

Αιωνία η Μνήμη όλων όσων θυσιάστηκαν για την Ελλάδα μας

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