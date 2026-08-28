Άδωνις Γεωργιάδης: Το ΚΑΤ θα το παραδώσω στον διάδοχο μου εντελώς καινούργιο

Τα έργα ανακαίνισης στο ΚΑΤ επιθεώρησε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Αποκάλυψε δε ότι σχεδιάζεται ένα ακόμη έργο ύψους 1.500.000€ για ανακατασκευή κλινικών που έχουν μείνει ακόμη με κοινή τουαλέτα εδώ και 50 χρόνια

Αναλυτικά όσα ανέφερε σε σχετική ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας:

Σήμερα το πρωί επισκέφθηκα για πολλοστή φορά το ΚΑΤ. Εκεί επιθεώρησα την ολοκλήρωση των έργων ανακαίνισης της πρόσοψης όλου του Νοσοκομείου και αποφάσισα να εντάξω στο ΠΔΕ του Υπουργείου Υγείας ένα ακόμη έργο ύψους 1.500.000€ για να ανακατασκευάσουμε τις κλινικές που έχουν μείνει ακόμη με κοινή τουαλέτα εδώ και 50 χρόνια. Το ΚΑΤ θα το παραδώσω στον διάδοχο μου εντελώς καινούργιο και νιώθω υπερήφανος για αυτό.

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