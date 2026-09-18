ΟΗΕ: Υπάρχουν στοιχεία για εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε ειδικοί

Έκθεση - κόλαφος αναφέρει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις σε δύο περιστατικά χτύπησαν εγκαταστάσεις αμάχων

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΟΗΕ: Υπάρχουν στοιχεία για εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε ειδικοί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ διαπίστωσαν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ διέπραξαν εγκλήματα πολέμου σε δύο επιθέσεις στο Ιράν, με θύματα τουλάχιστον 177 αμάχους.
  • Οι πυραυλικές επιθέσεις σε σχολείο στη Μινάμπ και αθλητικό συγκρότημα στη Λαμέρντ θεωρούνται τυφλές και είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες και ζημιές σε πολιτικές υποδομές.
  • Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν ότι επιτέθηκαν στη Λαμέρντ και διερευνούν τα γεγονότα στη Μινάμπ, αμφισβητώντας τα ευρήματα της έκθεσης του ΟΗΕ.
  • Η αποστολή του ΟΗΕ κατέγραψε επίσης εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από τις ιρανικές αρχές κατά τη διάρκεια της καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον Ιανουάριο.
  • Η έκθεση αναφέρει ότι οι πολίτες του Ιράν βρίσκονται εγκλωβισμένοι ανάμεσα στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνηση και στις ένοπλες συγκρούσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
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Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι ΗΠΑ διέπραξαν εγκλήματα πολέμου σε δύο επιθέσεις στο Ιράν, οι οποίες προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 177 αμάχων, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μια νέα έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Αποστολής Διερεύνησης των Γεγονότων για το Ιράν ανέφερε ότι οι πυραυλικές επιθέσεις του περασμένου Φεβρουαρίου σε ένα δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ και ενός αθλητικού συγκροτήματος στη Λαμέρντ συνιστούσαν τυφλές επιθέσεις που προκάλεσαν θανάτους αμάχων και ζημιές σε υποδομές πολιτών.

Οι ΗΠΑ έχουν αρνηθεί ότι επιτέθηκαν στη Λαμέρντ και δήλωσαν ότι διερευνούσαν τα γεγονότα στη Μινάμπ. Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θεωρούν αξιόπιστα τα ευρήματα της έκθεσης. Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ διαπίστωσαν επίσης ότι οι ιρανικές αρχές διέπραξαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια της καταστολής των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον Ιανουάριο.

Ιράν Μινάμπ σχολείο

Ανέφεραν ότι οι δολοφονίες από τις δυνάμεις ασφαλείας έλαβαν χώρα σε μία «συγκλονιστική και άνευ προηγουμένου κλίμακα» και στις 31 επαρχίες του Ιράν. Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη σχολιάσει τα ευρήματα, αλλά στο παρελθόν έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς για συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Οι πολίτες στο Ιράν βρίσκονται εγκλωβισμένοι ανάμεσα στις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει η ίδια η κυβέρνησή τους και στη φονική σύγκρουση της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ», τόνισε η αποστολή διερεύνησης του ΟΗΕ των γεγονότων σε δήλωση που εξέδωσε την Πέμπτη.

Για την τελευταία τους έκθεση προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, οι τρεις ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες της αποστολής διερεύνησαν δύο από τις πιο φονικές επιθέσεις εναντίον αμάχων κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Τα στοιχεία για τις δύο επιθέσεις των ΗΠΑ

Στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, πύραυλοι «Tomahawk» χτύπησαν το Δημοτικό Σχολείο Shajareh Tayyebeh στη νότια πόλη Μινάμπ. Στην επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 156 άτομα, μεταξύ των οποίων 120 παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ δήλωσαν ότι το σχολείο βρισκόταν δίπλα σε ένα ναυτικό συγκρότημα των Φρουρών της Επανάστασης, το οποίο επίσης δέχτηκε επίθεση εκείνη την ημέρα, αλλά ότι το σχολείο ήταν σαφώς αναγνωρίσιμο και ότι καμία πληροφορία δεν υποδείκνυε ότι χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

shajarehtayyebehschoolinminabphotosfrommehr3.jpg

Σκηνές μετά τον βομβαρδισμό του σχολείου στο Μινάμπ

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Επιπλέον δήλωσαν ότι, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν είχαν σοβαρούς λόγους να πιστεύουν ότι την επίθεση διέπραξαν οι ΗΠΑ. Συγκεκριμένα ανέφεραν πληροφορίες των ΜΜΕ για την προκαταρκτική έρευνα του αμερικανικού στρατού που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπεύθυνες για την επίθεση είναι οι ΗΠΑ αλλά και το γεγονός ότι μόνο οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν πυραύλους «Tomahawk» στο Ιράν.

Κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα ότι το σχολείο ήταν «ο επιδιωκόμενος στόχος και ότι οι ζημιές δεν προκλήθηκαν από λανθασμένη βολή ή παράπλευρες ζημιές» από την επίθεση στο συγκρότημα των Φρουρών της Επανάστασης. Επιπλέον έλαβαν υπόψη πληροφορίες επιζώντων που ανέφεραν ότι το σχολείο χτυπήθηκε δύο φορές.

Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει τα πορίσματα της έρευνάς του για την επίθεση στη Μινάμπ, αλλά ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι «ποτέ δεν θα στοχεύει πολιτικούς στόχους».

Επίσης, στις 28 Φεβρουαρίου, πύραυλοι ακριβείας (PrSM) διασκόρπισαν σύννεφα σφαιριδίων βολφραμίου πάνω από ένα αθλητικό συγκρότημα και μια κατοικημένη περιοχή στην πόλη Λαμέρντ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 21 πολίτες, μεταξύ των οποίων επτά παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ δήλωσαν ότι το αθλητικό συγκρότημα ήταν σαφώς αναγνωρίσιμο και ότι καμία πληροφορία δεν υποδείκνυε ότι χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς. Κατέληξαν επίσης ότι υπάρχουν λόγοι να πιστεύει κανείς ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από τις ΗΠΑ, καθώς ανέφεραν ότι μόνο οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν πυραύλους ακριβείας PrSM.

Ο αμερικανικός στρατός έχει δηλώσει ότι δεν πραγματοποίησε καμία επίθεση στη Λαμέρντ εκείνη την ημέρα και αμφισβήτησε τις αναφορές ότι χρησιμοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι πύραυλοι ακριβείας.

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