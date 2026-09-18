Μάικλ Σουίτνι: Πέθανε ο πρώην άσος του NBA σε ηλικία 43 ετών

Snapshot Ο Μάικλ Σουίτνι, πρώην παίκτης του NBA, πέθανε σε ηλικία 43 ετών.

Αγωνίστηκε κυρίως με τις ομάδες Σικάγο Μπουλς και Νιου Γιορκ Νικς από το 2000 έως το 2007.

Συμμετείχε σε 233 αγώνες με μέσο όρο 6.5 πόντους και 4.5 ριμπάουντ ανά 15.5 λεπτά συμμετοχής.

Οι ομάδες Νικς και Μπουλς εξέφρασαν τη λύπη τους και τίμησαν τη μνήμη του με επίσημες ανακοινώσεις.

Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και οι εξετάσεις για αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Ο Μάικλ Σουίτνι, πρώην παίκτης του NBA, πέθανε σε ηλικία 43 ετών, προκαλώντας θλίψη στον κόσμο του επαγγελματικού μπάσκετ. Η είδηση του θανάτου του έρχεται να συγκλονίσει τους φιλάθλους και τις ομάδες όπου αγωνίστηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε κυρίως με τις φανέλες των Σικάγο Μπουλς (2000-2007) και των Νιου Γιορκ Νικς (2003-2005). Κατά τη διάρκεια των επτά χρόνων του στο NBA, συμμετείχε σε 233 αγώνες, έχοντας μέσο όρο 6.5 πόντους και 4.5 ριμπάουντ ανά 15.5 λεπτά συμμετοχής.

Η παρουσία του στο παρκέ ήταν σταθερή, προσφέροντας σημαντική βοήθεια στις ομάδες του.

Οι δύο ομάδες που έγραψαν ιστορία με την παρουσία του, οι Νικς και οι Μπουλς, εξέδωσαν επίσημες ανακοινώσεις για να εκφράσουν τη λύπη τους και να τιμήσουν τη μνήμη του.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.