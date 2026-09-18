Θεσμοθετείται ο κλάδος νοσηλευτών στο ΕΣΥ - Στη διαβούλευση το σχέδιο νόμου 

Snapshot Θεσπίζεται διακριτός κλάδος νοσηλευτών στο ΕΣΥ.

Ιδρύεται ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με υποχρεωτική εγγραφή για όλους τους ψυχολόγους.

Δημιουργούνται Εθνικά Παρατηρητήρια Ψυχοθεραπείας και Ψυχιατροδικαστικής για την υποστήριξη εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Περιλαμβάνονται διατάξεις για την αναβάθμιση του νοσηλευτικού επαγγέλματος, βελτίωση των όρων άσκησής του και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Snapshot powered by AI

Το βράδυ της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων" - Σύσταση εθνικού παρατηρητηρίου ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής ψυχικής υγείας - Σύσταση εθνικού παρατηρητηρίου ψυχιατροδικαστικής- Ρυθμίσεις για την άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος και άλλες διατάξεις».

Στο νομοσχέδιο, το οποίο θα παραμείνει στη διαβούλευση μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ., περιλαμβάνεται η θεσμοθέτηση διακριτού κλάδου νοσηλευτών για το ΕΣΥ, που αποτελεί αίτημα των νοσηλευτών εδώ πολλά χρόνια. Μέχρι σήμερα, οι νοσηλευτές αποτελούν κομμάτι του λοιπού προσωπικού στα νοσοκομεία, γεγονός που δεν επιτρέπει να εφαρμοστεί στοχευμένη πολιτική κινήτρων. Μάλιστα, η σύσταση κλάδου νοσηλευτών αναμενόταν να συμπεριληφθεί σε προηγούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, νομοτεχνικά όμως θέματα που δεν είχαν επιλυθεί, δεν επέτρεψαν την κατάθεσή του τον περασμένο Μάιο.

Συνολικά για το σχέδιο νόμου, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο Χ, έγραψε:

«Το παρόν νομοσχέδιο αντιμετωπίζει την ανάγκη ύπαρξης ενός επίσημου πανελλήνιου επαγγελματικού φορέα που εκπροσωπεί το σύνολο των ψυχολόγων, με σκοπό την προαγωγή και ανάπτυξη του επαγγέλματος, την οργάνωση και βελτίωση των όρων άσκησής του και τη διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο κοινωνικό σύνολο. Ειδικότερα, συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων" (Πα.Συ.Ψυ.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι κάτοχοι τίτλων σπουδών ψυχολογίας που ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα, είτε στον ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα.

»Επιπλέον, συστήνεται Εθνικό Παρατηρητήριο Ψυχιατροδικαστικής που αντιμετωπίζει την ανάγκη ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου εθνικού δικτύου εξειδικευμένων υπηρεσιών και μονάδων ψυχικής υγείας, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες των ψυχιατροδικαστικών ασθενων, η οποία αποτελεί αναγκαίο όρο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

»Επισης, περιλαμβάνονται διατάξεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση του νοσηλευτικού επαγγέλματος, στη βελτίωση των όρων άσκησής του και στην ενίσχυση του θεσμικού ρόλου τους στο δημόσιο σύστημα υγείας, ιδίως δε μέσω της σύστασης κλάδου νοσηλευτών στο ΕΣΥ.

»Και τέλος προβλέπονται ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην αποτελεσματική λειτουργία των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και κυρίως στην πρόσβαση των ασθενών σε νέες και καινοτόμες θεραπείες».

Βασικά σημεία των ρυθμίσεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου

ΜΕΡΟΣ Α

α) Η σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων» και η ρύθμιση της οργάνωσης, της διοίκησης, της λειτουργίας και κάθε άλλου ζητήματος που είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του,

β) ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ψυχολόγων και

γ) η θέσπιση ενός σύγχρονου Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας Ψυχολόγων, ο οποίος καλύπτει ζητήματα επαγγελματικής προβολής και χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με εγγυήσεις προστασίας των ληπτών των υπηρεσιών.

ΜΕΡΟΣ Β

α) Η σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας,

β) η σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής και

γ) ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους και η ρύθμιση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας τους.

ΜΕΡΟΣ Γ

α) Η συμπλήρωση και επικαιροποίηση της ρύθμισης του αδικήματος της αντιποίησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος,

β) η διεύρυνση του θεσμού και του έργου του κλινικού εκπαιδευτή,

γ) ο ορισμός του εφημερεύοντος νοσηλευτή και

δ) η σύσταση κλάδου νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.

ΜΕΡΟΣ Δ

Η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.

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