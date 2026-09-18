«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη»: Η επιστήμη διαψεύδει το πιο διάσημο ρητό της Αρχαιότητας

Snapshot Η Ρώμη είχε δευτερεύοντα ρόλο στο χερσαίο οδικό δίκτυο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με πόλεις του Βυζαντίου να λειτουργούν ως κεντρικοί κόμβοι.

Η πιο σημαντική οδική διαδρομή της Αυτοκρατορίας ακολουθούσε την ακτή της Βόρειας Αφρικής και της Λεβαντίνης, παρακάμπτοντας τη Ρώμη.

Η ιταλική χερσόνησος ήταν παράρτημα του ρωμαϊκού οδικού δικτύου, γεγονός που εξηγεί τη περιφερειακή θέση της Ρώμης στο σύστημα.

Η Ρώμη κυριαρχούσε στις θαλάσσιες μεταφορές, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στο κέντρο της Μεσογείου και της πρόσβασης στο λιμάνι της Όστιας.

Μελλοντικές μελέτες πρέπει να συνδυάσουν δεδομένα θαλάσσιων και χερσαίων διαδρομών για την πλήρη κατανόηση της κινητικότητας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Snapshot powered by AI

Μια ψηφιακή έρευνα των ρωμαϊκών δρόμων τοποθετεί πόλεις του Βυζαντίου ως τους πραγματικούς κόμβους του χερσαίου δικτύου της αυτοκρατορίας. Το αποτέλεσμα έρχεται σε αντίθεση με το περίφημο ρητό «όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη». H πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας κατείχε μια περιφερειακή θέση μέσα στο ίδιο το σύστημα που τη στήριζε.

Χαρτογραφώντας περίπου 300.000 χιλιόμετρα δρόμων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μια ομάδα ερευνητών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ρώμη δεν ήταν η πόλη με τις καλύτερες συνδέσεις στο δικό της οδικό δίκτυο.

Το Βυζάντιο, με την Αντιόχεια και την Άγκυρα (στη σημερινή Τουρκία) μαζί με την Κόρινθο, στην Ελλάδα, είχαν μεγαλύτερη προσβασιμότητα μέσω ξηράς από την αυτοκρατορική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications.

A paper in Nature Communications reports a detailed structural analysis of the Roman Empire’s entire road network, covering topographical information from nearly 300,000 km of roads. https://t.co/pcl2RfcHtJ pic.twitter.com/CCk6NbOCXL — Nature Portfolio (@NaturePortfolio) September 16, 2026

Η ομάδα δημιούργησε έναν ψηφιακό άτλαντα με την ονομασία Itiner-e βασισμένο σε αυτή τη χαρτογραφική βάση και υπολόγισε το επίπεδο σύνδεσης κάθε πόλης με την οδική υποδομή.

Η σημαντικότερη διαδρομή της Αυτοκρατορίας δεν περνούσε από τη Ρώμη. Το βασικό εύρημα της έρευνας είναι ότι η πιο σημαντική ενδιάμεση οδός στο χερσαίο δίκτυο δεν διέσχιζε την πρωτεύουσα.

a) Μέγιστη κλίση. b) Κυρίαρχος προσανατολισμός των οδών ανά επαρχία. Τα βέλη υποδεικνύουν τις επαρχίες στις οποίες ο κυρίαρχος προσανατολισμός των οδών ακολουθεί τον προσανατολισμό των βουνών.

Σύμφωνα με τον Tom Brughmans, καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Άαρχους στη Δανία, αυτή η διαδρομή «ακολουθεί την ακτή της Βόρειας Αφρικής και της Λεβαντίνης, περνώντας από την Αντιόχεια και κοντά στην Άγκυρα, διασχίζει την Ευρώπη μέσω της Κωνσταντινούπολης και προχωράει μέσω της κοιλάδας του Πό και του Μιλάνου μέχρι τη Γαλλία», όπως δήλωσε στο περιοδικό Live Science.

Οι πόλεις που διέθεταν τις καλύτερες συγκοινωνιακές συνδέσεις το οφείλαν σε συγκεκριμένους γεωγραφικούς και στρατηγικούς λόγους.

c) Η ελικοειδής διαδρομή των ρωμαϊκών οδών. d) Η ελικοειδής διαδρομή των σύγχρονων οδών.

Η Κόρινθος συνέδεε τη χερσόνησο του Πελοποννήσου με την υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ η σημερινή Άγκυρα λειτουργούσε ως κεντρικός κόμβος διαμετακόμισης στην Ανατολία. Κάθε μία συγκέντρωνε ροές κυκλοφορίας που η γεωγραφία καθιστούσε αναπόφευκτες, χωρίς αυτό να αποτελεί αποτέλεσμα μιας σκόπιμης πολιτικής απόφασης από τη Ρώμη.

Στην περίοδο της μέγιστης επέκτασής της, το 117 μ.Χ., η Αυτοκρατορία κάλυπτε σχεδόν 5,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασσα, με εδάφη στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Η διαχείριση αυτής της έκτασης απαιτούσε μια υποδομή επικοινωνιών η οποία, σύμφωνα με τη νέα ανάλυση, οργανωνόταν με πιο αποκεντρωμένο τρόπο από ό,τι συνήθως υποτίθεται. Η ιταλική χερσόνησος αποτελούσε παράρτημα του ρωμαϊκού οδικού δικτύου. Η θέση της Ρώμης εντός της Αυτοκρατορίας εξηγεί τη δευτερεύουσα θέση της στο οδικό δίκτυο.

Ο Brughmans επισήμανε ότι «η ιταλική χερσόνησος αποτελεί παράρτημα του οδικού δικτύου της Αυτοκρατορίας, και η Ρώμη βρίσκεται στο μέσο αυτού του παραρτήματος».

e). Δείκτης τοπογραφικής θέσης (TPI) των ρωμαϊκών οδών· οι αρνητικές τιμές υποδηλώνουν κοιλάδες, ενώ οι υψηλές θετικές τιμές υποδηλώνουν κορυφογραμμές. f). Πίνακας που συνοψίζει τη σχέση μεταξύ των τοπογραφικών μεταβλητών: κάτω αριστερά: διαγράμματα διασποράς με γραμμική τάση, διαγώνια: ιστογράμματα, πάνω δεξιά: τιμές ρ του Pearson. Όλες οι μεταβλητές μετρήθηκαν για τμήματα οδών μήκους 1000 m.

Μελετώντας τις μετακινήσεις εντός της ίδιας της χερσονήσου, η ομάδα διαπίστωσε ότι «ο πιο κεντρικός δρόμος ακολουθεί την απέναντι ακτή της Αδριατικής, παρακάμπτοντας εντελώς τη Ρώμη», ένα αποτέλεσμα που οι ίδιοι οι ερευνητές χαρακτήρισαν ως εκπληκτικό.

Η μελέτη εξέτασε επίσης τα φυσικά χαρακτηριστικά των οδών. Οι Ρωμαίοι χάραζαν ευθείες διαδρομές όταν το έδαφος το επέτρεπε, χωρίς όμως να φτάνουν στην ευθεία των σημερινών δρόμων.

Οι συγγραφείς διευκρίνισαν ότι η σύγχρονη μηχανική «αποφεύγει τις απότομες στροφές και επιδιώκει να κατασκευάζει δρόμους όσο το δυνατόν πιο ευθείς, τροποποιώντας σημαντικά το έδαφος για να διευκολύνει την ταχύτερη κυκλοφορία των οχημάτων», κάτι που οι μέθοδοι κατασκευής της Αρχαιότητας δεν επέτρεπαν.

Η Ρώμη κυριαρχούσε στις θαλάσσιες διαδρομές, όχι στις χερσαίες.

Η ανάλυση επικεντρώθηκε στους χερσαίους δρόμους, και οι ίδιοι οι συγγραφείς επισήμαναν ότι αυτή η προσέγγιση δεν αντικατοπτρίζει την πλήρη εικόνα των ρωμαϊκών μεταφορών.

Ο Brughmans διευκρίνισε ότι «η κεντρική θέση της Ρώμης δεν οφείλεται στις οδικές αρτηρίες της, αλλά στη φυσική της θέση στο κέντρο της Μεσογείου, στο σταυροδρόμι των κύριων θαλάσσιων διαδρομών», όπου η πρωτεύουσα πράγματι διαδραμάτιζε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ερευνητική ομάδα θεωρεί ότι η Ρώμη είχε σημαντική επιρροή στις θαλάσσιες μεταφορές, μια πτυχή που η μελέτη δεν έχει ακόμη ποσοτικοποιήσει. Η πόλη βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Τίβερη, γεγονός που διευκόλυνε την άμεση πρόσβαση στο λιμάνι της Όστιας και, από εκεί, στις μεγάλες διαδρομές της Μεσογείου.

Αυτό το πλεονέκτημα που προσέφεραν οι ποταμοί και η θάλασσα αντισταθμίζε, εν μέρει, την περιφερειακή της θέση στο οδικό δίκτυο.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μελλοντικές μελέτες πρέπει να ενσωματώσουν τα δεδομένα των θαλάσσιων και ποτάμιων διαδρομών με αυτά που έχουν ήδη συλλεχθεί για τις χερσαίες οδικές αρτηρίες. Μόνο συνδυάζοντας και τις δύο αυτές διαστάσεις θα είναι δυνατό να ανακατασκευαστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ο τρόπος λειτουργίας της κινητικότητας στο Ρωμαϊκό Κράτος στο σύνολό του.