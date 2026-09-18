Σιβυλλική δήλωση Τραμπ για Ιράν: «Έρχεται μια μεγάλη απόφαση - Με εμένα μπορεί να συμβεί οτιδήποτε»

Την Τρίτη, ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες από έξι χώρες του Κόλπου

Δημήτρης Δρίζος

Σιβυλλική δήλωση Τραμπ για Ιράν: «Έρχεται μια μεγάλη απόφαση - Με εμένα μπορεί να συμβεί οτιδήποτε»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική απόφαση σχετικά με την κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης στη Μέση Ανατολή.
  • Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ θα συναντηθεί με ηγέτες έξι χωρών του Κόλπου για να συζητηθεί η μελλοντική πορεία της σύγκρουσης.
  • Η υποστήριξη των περιφερειακών συμμάχων θεωρείται κρίσιμη για τις ΗΠΑ σε περίπτωση συνέχισης των πολεμικών επιχειρήσεων.
  • Ο Τραμπ και ο Υπουργός Άμυνας διέταξαν τη διατήρηση των αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή έως το τέλος του έτους, ενώ οι αξιωματούχοι ζητούν σαφήνεια στον τελικό στόχο της αποστολής.
  • Υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, αλλά μετά ενδέχεται να ακολουθήσουν εντατικές στρατιωτικές επιθέσεις.
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Σε μια εξαιρετικά σημαντική φάση εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όπως τόνισε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Axios.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια «μεγάλη απόφαση» που έχει μπροστά του σχετικά με την περαιτέρω στρατιωτική δράση, υπογραμμίζοντας το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις στη περιοχή.

Την Τρίτη, ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες από έξι χώρες του Κόλπου – Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ομάν – στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση αυτή θεωρείται καθοριστική για τη μελλοντική πορεία του πολέμου, καθώς θα κριθεί αν θα προωθηθούν διπλωματικές πρωτοβουλίες ή αν θα ενταθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το δημοσίευμα του Axios επισημαίνει πως η υποστήριξη των περιφερειακών συμμάχων είναι κρίσιμη για τον Τραμπ, σε περίπτωση που επιλέξει να συνεχίσει τις πολεμικές ενέργειες. Παράλληλα, αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν για αδιέξοδο στη σύγκρουση, που βρίσκεται σε μια κατάσταση «ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη».

Εκτιμάται ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί κάποια συμφωνία, όμως μετά ίσως ακολουθήσουν σφοδρές στρατιωτικές επιθέσεις.

Μια ημέρα πριν, ο Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του για το τέλος της σύγκρουσης, αναφέροντας: «Ελπίζουμε ότι βρισκόμαστε προς το τέλος του πολέμου». Σε σχέση με το Ιράν, ανέφερε πως υπάρχει διάθεση για συμφωνία, ενώ δήλωσε πως έχει απευθείας επικοινωνία με τη χώρα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ μαζί με τον Υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, διέταξαν τη διατήρηση του σημερινού επιπέδου αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή έως το τέλος του έτους. Ωστόσο, αξιωματούχοι επισημαίνουν πως η αμερικανική πλευρά πρέπει σύντομα να καθορίσει σαφώς τον τελικό στόχο της αποστολής, καθώς η παρατεταμένη αναμονή δεν είναι βιώσιμη.

Η επικείμενη συνάντηση και οι αποφάσεις που θα ληφθούν αναμένεται να καθορίσουν την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με σοβαρές επιπτώσεις για την περιφερειακή ασφάλεια και τη διεθνή πολιτική σκηνή.

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