Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ακούει Άννα Βίσση - Το τραγούδι που δημοσίευσε με φόντο το φεγγάρι

Η πρωταγωνίστρια του «Sex and the City» επέλεξε ένα από τα γνωστά τραγούδια της Άννας Βίσση για να συνοδεύσει βίντεο από τη βραδινή έξοδό της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ακούει Άννα Βίσση - Το τραγούδι που δημοσίευσε με φόντο το φεγγάρι
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  • Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ χρησιμοποίησε το τραγούδι «Πάλι για σένα» της Άννας Βίσση σε βίντεο από πρόσφατη βραδινή έξοδό της στο Instagram.
  • Η ηθοποιός έχει εκφράσει εδώ και χρόνια τον θαυμασμό της για την Άννα Βίσση και διατηρεί μαζί της μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης.
  • Στη λεζάντα του βίντεο έκανε tag τον επίσημο λογαριασμό της Άννας Βίσση, δείχνοντας ξεκάθαρα σε ποια απευθύνεται η ανάρτηση.
  • Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη συμπάθεια και τη φιλική σχέση που έχουν αναπτύξει οι δύο γυναίκες όλα αυτά τα χρόνια.
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Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έβαλε ελληνικό χρώμα στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, επιλέγοντας ένα τραγούδι της Άννας Βίσση για να συνοδεύσει στιγμές από πρόσφατη βραδινή της έξοδο.

Η διάσημη ηθοποιός, που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και μετρά περίπου 10 εκατομμύρια followers, δημοσίευσε ένα βίντεο από τη βραδιά της, με το «Πάλι για σένα» της Άννας Βίσση να ακούγεται στο background.

Η επιλογή του τραγουδιού δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έχει εδώ και χρόνια εκφράσει τον θαυμασμό της για την Ελληνίδα τραγουδίστρια, με τις δύο γυναίκες να διατηρούν μια ιδιαίτερη σχέση αμοιβαίας εκτίμησης.

Το μήνυμα στην Άννα Βίσση

Μάλιστα, η ηθοποιός φρόντισε να κάνει ξεκάθαρο σε ποια απευθύνεται η ανάρτηση.

Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε «X, SJ», κάνοντας tag τον επίσημο λογαριασμό της Άννας Βίσση στο Instagram.

Η κίνηση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει για ακόμη μία φορά τη συμπάθεια της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ προς την Άννα Βίσση, με τις δύο γυναίκες να έχουν αναπτύξει μια ξεχωριστή σχέση όλα αυτά τα χρόνια.

Μάλιστα, η Άννα Βίσση θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια την ηθοποιό, γράφοντας χαρακτηριστικά: «What a beautiful surprise! One of my favorite tunes… Kalinixta sweet Sarah ❤️».

https://www.instagram.com/reel/DdZmpDWq3FL/

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