Οδηγοί κοιμούνται με το Tesla FSD και προκαλούν παρέμβαση στις ΗΠΑ

Snapshot Βίντεο με οδηγούς Tesla που κοιμούνται ενώ το Full Self-Driving (FSD) είναι ενεργό προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια.

Ο βουλευτής Raja Krishnamoorthi ζήτησε από το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ και τη NHTSA να εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων παρακολούθησης του οδηγού της Tesla.

Η έρευνα του NBC News εντόπισε 43 βίντεο με οδηγούς Tesla να κοιμούνται, εκ των οποίων 17 δημοσιεύθηκαν το 2026.

Το FSD απαιτεί συνεχή επίβλεψη από τον οδηγό και δεν επιτρέπει οδήγηση χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη, παρά την ονομασία του.

Η υπόθεση επαναφέρει τη συζήτηση για τη διαφορά μεταξύ συστημάτων υποβοήθησης και πλήρως αυτόνομης οδήγησης. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η αυξανόμενη εμπιστοσύνη ορισμένων οδηγών στα συστήματα υποβοήθησης της Tesla φαίνεται να οδηγεί σε επικίνδυνες συμπεριφορές. Βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οδηγούς να κοιμούνται ενώ τα αυτοκίνητά τους κινούνται με ενεργοποιημένο το Full Self-Driving.

Το θέμα έφτασε στο αμερικανικό Κογκρέσο, με τον βουλευτή Raja Krishnamoorthi από το Illinois να ζητά από το Υπουργείο Μεταφορών και τη NHTSA να εξετάσουν κατά πόσο τα συστήματα παρακολούθησης του οδηγού της Tesla μπορούν να αποτρέψουν τέτοιες συμπεριφορές.

Αφορμή αποτέλεσε έρευνα του NBC News, η οποία εντόπισε 43 βίντεο με ανθρώπους να εμφανίζονται κοιμισμένοι πίσω από το τιμόνι κινούμενων Tesla, εκ των οποίων 17 δημοσιεύθηκαν μέσα στο 2026.

Ο Krishnamoorthi ζητά ιδιαίτερα να εξεταστεί η λειτουργία της κάμερας καμπίνας όταν αυτή καλύπτεται ή όταν ο οδηγός χρησιμοποιεί γυαλιά ηλίου ή άλλα μέσα που μπορούν να δυσκολέψουν την αναγνώριση της προσοχής του.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι, παρά την ονομασία Full Self-Driving, το FSD παραμένει σύστημα που απαιτεί συνεχή επίβλεψη από τον οδηγό και δεν επιτρέπει οδήγηση χωρίς ανθρώπινη επιτήρηση.

Η Tesla έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών για τον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται η προσοχή του οδηγού. Οι νέες εικόνες επαναφέρουν έτσι μια βασική συζήτηση: όσο ικανότερα γίνονται τα συστήματα υποβοήθησης, τόσο σημαντικότερο είναι να μην συγχέονται με την πλήρως αυτόνομη οδήγηση.