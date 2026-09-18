Μίλι Μπόμπι Μπράουν: «Γεια σου μικρέ» - Η πρώτη φωτογραφία με τον υιοθετημένο γιο της

Η ηθοποιός και ο Τζέικ Μποντζιόβι μοιράστηκαν την πρώτη φωτογραφία του δεύτερου παιδιού τους

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Μίλι Μπόμπι Μπράουν: «Γεια σου μικρέ» - Η πρώτη φωτογραφία με τον υιοθετημένο γιο της
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  • Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζιόβι δημοσίευσαν για πρώτη φορά φωτογραφία του δεύτερου παιδιού τους, που είναι αγοράκι.
  • Το ζευγάρι υποδέχθηκε το δεύτερο παιδί μέσω υιοθεσίας, όπως επιβεβαιώθηκε από πηγή στο PEOPLE.
  • Τον Αύγουστο του 2025 είχαν ανακοινώσει την υιοθεσία της πρώτης τους κόρης.
  • Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έχει εκφράσει ότι η υιοθεσία ήταν όνειρο από την παιδική της ηλικία και επιθυμεί να αποκτήσει και βιολογικά παιδιά στο μέλλον.
  • Η ηθοποιός και ο σύζυγός της παντρεύτηκαν το 2024 και έγιναν γονείς για πρώτη φορά το 2025.
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Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζιόβι μοιράστηκαν την πρώτη φωτογραφία του δεύτερου παιδιού τους, αποκαλύπτοντας πως πρόκειται για αγοράκι.

Σε κοινή ανάρτηση που έκαναν στο Instagram την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία διακρίνεται το χεράκι του μωρού, ενώ στο χέρι της Μίλι Μπόμπι Μπράουν φαίνεται ένα δαχτυλίδι που γράφει «Mom». Στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψαν: «Hi little guy!».

https://www.instagram.com/p/DdaF4szuXkc/

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, πηγή επιβεβαίωσε στο PEOPLE ότι η ηθοποιός του «Stranger Things» και ο σύζυγός της υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους μέσω υιοθεσίας.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο του 2025 ότι το ζευγάρι είχε αποκτήσει το πρώτο του παιδί, ένα κοριτσάκι, επίσης μέσω υιοθεσίας. Τότε είχε μοιραστεί ένα βίντεο στο οποίο κρατούσε την κόρη της, ενώ ο Τζέικ Μποντζιόβι περπατούσε δίπλα της, έχοντας ένα μάρσιπο στο στήθος του.

https://www.instagram.com/p/Dc-4seFFR-K/

Το ζευγάρι είχε γράψει τότε πως καλωσόρισε «το γλυκό μας κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας», προσθέτοντας ότι είναι «ενθουσιασμένοι» για το νέο κεφάλαιο της ζωής τους ως γονείς και πως επιθυμούν να το ζήσουν «με ειρήνη και ιδιωτικότητα».

Η Μπράουν και ο Μποντζιόβι παντρεύτηκαν το 2024 σε μια ιδιωτική τελετή, ενώ έναν χρόνο αργότερα έγιναν για πρώτη φορά γονείς.

Η ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη μητρότητα και για τη στήριξη που λαμβάνει από τη μητέρα της και την πεθερά της. Σε συζήτησή της με τη UNICEF τον Ιούνιο είχε περιγράψει την αγάπη που νιώθει για το παιδί της ως ένα συναίσθημα «συντριπτικό» και «ακατανόητο».

Η υιοθεσία ήταν, άλλωστε, ένα όνειρο που η Μίλι Μπόμπι Μπράουν είχε από την παιδική της ηλικία. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast «Not Gonna Lie with Kylie Kelce», είχε δηλώσει πως η υιοθεσία ήταν «πάντα μέρος των παιδικών της ονείρων», ενώ είχε εκφράσει την επιθυμία της στο μέλλον να αποκτήσει και βιολογικά παιδιά.

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