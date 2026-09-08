Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Η σπάνια φωτογραφία με την κόρη της από το οικογενειακό ταξίδι στην Ιταλία

Snapshot Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν μοιράστηκε σπάνιες φωτογραφίες από το οικογενειακό τους ταξίδι στους Δολομίτες της Ιταλίας με τον σύζυγό της και την κόρη τους.

Η κόρη του ζευγαριού αποκτήθηκε μέσω υιοθεσίας το 2025, και η οικογένεια διατηρεί την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μητρότητα και τη σημασία των ρόλων που επιλέγει να έχουν θετική επιρροή στην κόρη της.

Σε πρόσφατη συνέντευξη, αποκάλυψε ότι η κόρη της παρακολούθησε την πρώτη της ταινία, «Enola Holmes», χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Snapshot powered by AI

Μια σπάνια φωτογραφία με την κόρη της μοιράστηκε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, αποκαλύπτοντας στιγμές από το πρόσφατο οικογενειακό ταξίδι τους στην Ιταλία.

Η 22χρονη ηθοποιός ανέβασε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από την απόδρασή της στους Δολομίτες, όπου εμφανίζεται μαζί με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζιόβι, και την μικρή τους κόρη. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κρατά το παιδί στην αγκαλιά της, ενώ το ζευγάρι περπατά δίπλα σε λάμα.

«Different in the Dolomites», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζιόβι έγιναν γονείς το 2025, όταν ανακοίνωσαν ότι απέκτησαν την κόρη τους μέσω υιοθεσίας.

https://www.instagram.com/p/Dc-4seFFR-K/

Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατήσει την προσωπική ζωή της μικρής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν έχει αποκαλύψει ούτε το όνομά της ούτε το πρόσωπό της.

Η ηθοποιός, ωστόσο, έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη μητρότητα και για το πώς έχει αλλάξει τη ζωή της. Σε πρόσφατη συνέντευξή της, μάλιστα, αποκάλυψε ότι έδειξε στην κόρη της την πρώτη ταινία «Enola Holmes», χωρίς όμως εκείνη να εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα βλέποντας τη μαμά της στην οθόνη.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έχει επίσης δηλώσει πως, πλέον, θέλει οι ρόλοι που επιλέγει να αποτελούν θετική επιρροή για την κόρη της και να δίνουν χώρο σε περισσότερες γυναικείες ιστορίες στον κινηματογράφο.

https://www.instagram.com/p/DU9MtL5Dmwe/

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