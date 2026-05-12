Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών με ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό - Θεσμοθετείται νοσηλευτικός κλάδος

Τα μέτρα ενίσχυσης του νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία και τις μονάδες υγείας του ΕΣΥ, ανακοινώνει την Τρίτη (12/05/2026) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών επελέγη από την κυβέρνηση, για να δώσει συμβολική διάσταση στη στήριξη των νοσηλευτών της χώρας. Μάλιστα, για τον σκοπό αυτό, οι σχετικές διατάξεις δεν συμπεριλήφθηκαν στο ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο συζητείται αυτές τις ημέρες στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων, αναμένεται να είναι η θεσμοθέτηση αυτόνομου νοσηλευτικού κλάδου, αίτημα το οποίο διεκδικούν οι νοσηλευτές πολλά χρόνια. Μέχρι σήμερα, οι νοσηλευτές αποτελούν κομμάτι του λοιπού προσωπικού στα νοσοκομεία, γεγονός που δεν επιτρέπει να εφαρμοστεί στοχευμένη πολιτική κινήτρων. Στο νέο νοσηλευτικό κλάδο αναμένεται να ενταχθούν οι νοσηλευτές Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΔΕ,ΤΕ, ΠΕ).

Η θεσμοθέτηση ενιαίου κλάδου θα συνοδευτεί με μισθολογικές αυξήσεις και κίνητρα ως προς τις συνθήκες εργασίας. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έχει παραδεχτεί ότι οι νοσηλευτές στο ΕΣΥ υποαμείβονται και έχει δεσμευτεί για λύση, πριν λήξει η θητεία του στο υπουργείο Υγείας. Πέραν του μισθολογίου, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο παροχής μηνιαίου επιδόματος ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί και η ένταξη όλων των νοσηλευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Στις νέες ρυθμίσεις θα ορίζεται η ασφαλής στελέχωση για τις δομές υγείας, αλλά και η γρήγορη αναπλήρωση των θέσεων νοσηλευτών που κενώνονται. Ως προς το τελευταίο, στο επίκεντρο βρίσκεται η επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων νοσηλευτών και το πώς οι νέες προσλήψεις δεν θα καθυστερούν στις χρονοβόρες διαδιακασίες του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Οι παρεμβάσεις του υπουργείου Υγείας έχουν ως στόχο να αναστραφεί η τάση των τελευταίων ετών, να μειώνεται συνεχώς το νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία, όπως δήλωσε χθες, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, στο Ertnews.

Η πραγματική κατάσταση σήμερα

Χιλιάδες οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης, σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης (burn-out), αποχωρήσεις από το ΕΣΥ και μεγάλη μείωση των εισακτέων στις σχολές Νοσηλευτικής, ειναι κάποια από τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν σήμερα τον κλάδο των νοσηλευτών.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο δημόσιο σύστημα υγείας εργάζονταν στις 31/12/2024, 33.961 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτές για 33.722 κλίνες και στον ιδιωτικό τομέα για 14.612 κλίνες εργάζονταν 8.787 νοσηλευτές. Συνολικά, 42.748 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτές για 48334 κλίνες, αναλογία 0,88 νοσηλευτές ανά κλίνη, ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 2,03 νοσηλευτές ανά κλίνη. Με βάση τους απαρχαιωμένους οργανισμούς των δημόσιων μονάδων υγείας, οι κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού ξεπερνούν τις 20.000, ενώ οι πραγματικές ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Την εικόνα αυτή μετέφερε ο Μανώλης Βαρδαβάκης, νοσηλευτής, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Θριάσιο», μέλος της ΕΕ της ΠΟΕΔΗΝ, σε εκδήλωση του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας του ΚΚΕ, την Κυριακή 10 Μαΐου, εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) έχει επισημάνει εδώ και καιρό ότι είναι απαραίτητες οι τροποποιήσεις των οργανισμών των νοσοκομείων, οι οποίοι είναι όλοι παλαιότεροι των 13 ετών και πάνω, ώστε να αποτυπώνουν τις σύγχρονες ανάγκες σε προσωπικό και υπηρεσίες και να αποτυπώνουν τις υφιστάμενες αναπτυγμένες υπηρεσίες.

Ως προς το μισθολογικό, η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι οι μισθοί των νοσηλευτών είναι ίσοι ή και μικρότεροι από το 2011, επισημαίνοντας ότι τότε λάμβαναν 14 μισθούς και όχι 12, όπως τώρα. «Ο μισθός νεοδιόριστου Νοσηλευτή Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, είναι 836 ευρώ και το έτος 2011 ήταν 803 ευρώ. Αντίστοιχα Βοηθός Νοσηλευτή ΔΕ ο μισθός νεοδιόριστου τώρα είναι 736 ευρώ και το έτος 2011 ήταν 757 ευρώ, Τραυματιοφορέα ΥΕ ο μισθός νεοδιόριστου τώρα είναι 684 ευρώ, το έτος 2011 ήταν 677 ευρώ. Ένας Νοσηλευτής με πλήρες κυκλικό ωράριο, 7 νύχτες, 7 απογεύματα, 3 αργίες το μήνα λαμβάνει 100-150 ευρώ το μήνα ως πρόσθετες αμοιβές, που στο εξωτερικό για μία μόνο αργία εργασίας λαμβάνει πολλαπλάσια».

Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, η οποία εορτάζεται σε όλον τον κόσμο στις 12 Μαΐου, αναγνωρίζοντας την ανυπολόγιστη συνεισφορά του νοσηλευτή στο σύστημα υγείας.

Η 12η Μάϊου έχει επιλεγεί από την δεκαετία του 1960 ως ημέρα αναγνώρισης και εορτασμού παγκοσμίως καθώς είναι η ημέρα γέννησης της Φλόρενς Ναϊτινγκέιλ, της «κυρίας με το φανάρι» που παρότι γεννήθηκε σε εύπορη οικογένεια, αφιέρωσε την ζωή της στη φροντίδα του Ανθρώπου.

Φέτος, το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας είναι: «Οι Νοσηλευτές μας. Το μέλλον μας. Οι ενδυναμωμένοι νοσηλευτές σώζουν ζωές» (Our Nurses. Our Future. Empowered Nurses Save Lives).

Ο ΠΙΣ αναγνωρίζει το μεγάλο βάρος που σηκώνουν στις πλάτες τους οι νοσηλευτές τόσο στο ΕΣΥ, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, και στέκεται δίπλα τους αρωγός σε αιτήματα για στις εξοντωτικές βάρδιες, τους χαμηλούς μισθούς αλλά και τα περιστατικά βίας -λεκτικής, ψυχολογικής και σωματικής- για τα οποία μάλιστα τούς συμπεριέλαβε στις καμπάνιες προηγούμενων ετών για τη «βία στη λευκή μπλούζα».

«Ως άμεσοι συνεργάτες των ιατρών, οι νοσηλευτές της χώρας δίνουν καθημερινό αγώνα ώστε να παραμείνει η φροντίδα υγείας σε υψηλά επίπεδα προς όφελος των πολιτών. Είναι όμως γνωστό ότι οι κενές θέσεις στα νοσοκομεία όλης της χώρας, δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εργασίας, με το αίτημα για μαζικές προσλήψεις να είναι πάγιο, όπως άλλωστε και για τους γιατρούς» καταλήγει ο ΠΙΣ.

