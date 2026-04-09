Τζάνειο: Δεν θα λειτουργήσει η Αίθουσα Αναζωογόνησης στα ανακαινισμένο ΤΕΠ λόγω έλλειψης νοσηλευτών

Τις ελλείψεις νοσηλευτών στο Τζάνειο νοσοκομείο αναδεικνύει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), με αφορμή την ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο σχεδιάζεται να λειτουργήσει χωρίς Αίθουσα Αναζωογόνησης.

Η ΕΙΝΑΠ υπενθυμίζει ότι «έχει δημόσια καταγγείλει πολλές φορές την υποκρισία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας να "κόβει κορδέλες" σε έργα κτηριακής ανακαίνισης νοσοκομείων, τα οποία όμως παραμένουν άδεια από ιατρικό, νοσηλευτικό και γενικά υγειονομικό προσωπικό. Κάτι τέτοιο φαίνεται πως μεθοδεύεται και στο Τζάνειο σχετικά με την ανακαίνιση του ΤΕΠ, που υποτίθεται πως προσεχώς θα "εγκαινιαστεί" με τις γνωστές τυμπανοκρουσίες».

Σύμφωνα με τους νοσοκομειακούς γιατρούς, ο σχεδιασμός της ανακαίνισης περιλαμβάνει και Αίθουσα Αναζωογόνησης, «η οποία αυτονόητα είναι τελείως απαραίτητη σε ΤΕΠ μεγάλου νοσοκομείου κορμού γενικής εφημερίας», όπως διευκρινίζει η ΕΙΝΑΠ. Ωστόσο, οι υγειονομικοί του Τζανείου ενημερώθηκαν πριν από λίγες ημέρες, ότι τελικά δεν θα λειτουργήσει η Αίθουσα Αναζωογόνησης, λόγω των ελλείψεων νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο.

Η ΕΙΝΑΠ καλεί τόσο τη διοίκηση του Τζανείου και όσο και τη διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, να φροντίσουν για την άμεση στελέχωση του νοσοκομείου και την επίλυση του θέματος, και προειδοποιεί την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να μην κάνει εγκαίνια σε ανακαινισμένο ΤΕΠ που δεν θα διαθέτει Αίθουσα Αναζωογόνησης.

Τέλος, οι νοσοκομειακοί γιατροί τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν τις ελλείψεις «που στρέφονται ενάντια στην ασφάλεια των ασθενών».