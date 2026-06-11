Εκλογές 2027: Υποψήφιοι με τη ΝΔ, Παπαστεργίου, Παπαϊωάννου, Σδούκου – Σε ποιες περιφέρειες

Ξεκινά ο κύκλος υποψηφιοτήτων στη Νέα Δημοκρατία για τις εκλογές του 2027. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες του Δημήτρη Παπαστεργίου, του Νίκου Παπαϊωάννου και της Αλεξάνδρας Σδούκου.

Όπως προκύπτει από την απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου θα είναι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων.

θα είναι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων. Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου θα είναι υποψήφιος στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

θα είναι υποψήφιος στην Α΄ Θεσσαλονίκης. Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου θα είναι υποψήφια στην Ά Αθηνών.

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