Νέα μελέτη: Ελπιδοφόρο τεστ αίματος για την ανίχνευση του καρκίνου παγκρέατος στα αρχικά στάδια

Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο καρκίνος του παγκρέατος παραμένει τόσο θανατηφόρος είναι ότι συνήθως διαγιγνώσκεται αργά, αφού έχει ήδη εξαπλωθεί. Τώρα, μια σημαντική νέα μελέτη δείχνει ότι μια εξέταση αίματος, η οποία αναπτύχθηκε από ερευνητές υπό την καθοδήγηση του City of Hope, ενός κορυφαίου οργανισμού των ΗΠΑ στην έρευνα για τον καρκίνο του παγκρέατος, θα μπορούσε να ανιχνεύσει τη νόσο πολύ νωρίτερα, σε στάδιο όπου όχι μόνο είναι πιο αντιμετωπίσιμη, αλλά ενδεχομένως και ιάσιμη.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο καρκίνος του παγκρέατος παραμένει τόσο θανατηφόρος είναι ότι συνήθως διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Ο καρκίνος του παγκρέατος έχει τα χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης μεταξύ όλων των καρκίνων, καθώς μόλις το 14% των ασθενών ζει 5 χρόνια μετά τη διάγνωση. Περίπου 90% των ασθενών αυτών διαγιγνώσκονται σε προχωρημένα στάδια, όταν η κακοήθεια έχει ήδη εξαπλωθεί.

Η εξέταση ακολουθεί μια νέα προσέγγιση στη διάγνωση, καθώς αναλύει δείγμα αίματος για τρεις δείκτες του καρκίνου του παγκρέατος:

κυκλοφορούντα microRNA εξωσωματικά microRNA και μια πρωτεΐνη που ονομάζεται CA19-9

Στη συνέχεια, η εξέταση χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για να συνδυάσει και τις τρεις μετρήσεις σε μία βαθμολογία, που εκτιμά τον κίνδυνο του ασθενούς.

Στην μελέτη οι ερευνητές δοκίμασαν την υγρή βιοψία σε σχεδόν 1.800 ασθενείς στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία, προκειμένου να διαπιστώσουν αν τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα που είχαν καταγραφεί σε προηγούμενες μελέτες επιβεβαιώνονταν σε διαφορετικά κλινικά περιβάλλοντα και πληθυσμούς.

Η εξέταση αίματος εντόπισε σωστά τον καρκίνο του παγκρέατος στα στάδια 1 και 2 στο 87% των περιπτώσεων

τον καρκίνο του παγκρέατος στα στάδια 1 και 2 στο των περιπτώσεων Το ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων ήταν μόλις 3% στις ομάδες χαμηλού κινδύνου και 16% στις ομάδες υψηλού κινδύνου

αποτελεσμάτων ήταν στις ομάδες χαμηλού κινδύνου και στις ομάδες υψηλού κινδύνου Η εξέταση εντόπισε επίσης, σε ποσοστό άνω του 64% των περιπτώσεων, υψηλού βαθμού δυσπλασία, μια προχωρημένη προκαρκινική κατάσταση που συχνά χαρακτηρίζεται ως «στάδιο 0» του καρκίνου του παγκρέατος.

Το εύρημα αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να εντοπίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιες κύστεις του παγκρέατος χρειάζονται ενεργή παρακολούθηση ή παρέμβαση, πριν εξελιχθούν σε καρκίνο.

Από το ΑΠΕ-ΜΠΕ και το cityofhope.org