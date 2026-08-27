Γεωργιάδης: Αρκετά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αυξήσεων στα καύσιμα η Ελλάδα

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί για καρτέλ στα καύσιμα στην Ελλάδα είναι ψευδείς.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αύξηση των τιμών των καυσίμων στην Ελλάδα είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 21η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τις αυξήσεις στα καύσιμα. Snapshot powered by AI

Στις αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα και σε όσους κάνουν λόγο για «καρτέλ» απάντησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στο Χ.

Απευθυνόμενος στους πολίτες, ο υπουργός, τόνισε πως όποιος μιλάει για «καρτέλ στα καύσιμα», λέει ψέματα και αυτό γιατί, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις και μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ελλάδα είναι αρκετά κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο αυξήσεων στα καύσιμα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Κάθε φορά που ακούτε στα κανάλια έναν δημοσιογράφο ή πολιτικό να διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι στην Ελλάδα «έχουμε καρτέλ στα καύσιμα» και ότι αυτό φαίνεται «διότι έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές στην ΕΕ κλπ» να γνωρίζετε ότι σας λένε ψέματα. Εδώ οι επίσημες ανακοινώσεις και μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en ως προς την αύξηση στις τιμές των καυσίμων η Ελλάδα όχι μόνον δεν είναι στην πρώτη θέση αλλά αρκετά κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο αυξήσεων, συγκεκριμένα στην 21η θέση μεταξύ των 27 Κρατών Μελών. Αν εμείς έχουμε μεγάλες αυξήσεις λόγω καρτέλ, τότε πχ στην Γερμανία ή στην Δανία τί έχουν; Τον Εσκομπαρ;».

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