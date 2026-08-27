Κοντογεώργης: Η κυβέρνηση έχει συστηματική και παραγωγική παρουσία στην περιφέρεια

Snapshot Η κυβέρνηση εφαρμόζει την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης «Περιφέρεια 2030» για την ισχυροποίηση της ανάπτυξης στην περιφέρεια μέσω συγκεκριμένων τοπικών σχεδίων και έργων.

Ο σχεδιασμός στοχεύει στην αποκέντρωση της ανάπτυξης, ώστε να υπάρξουν περισσότερα κέντρα και ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων απομακρυσμένων περιοχών.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη υλοποιούνται ή προχωρούν σημαντικά έργα υποδομών, κοινωνικών παρεμβάσεων και ανάπτυξης, με το 70% των έργων στη Θράκη να βρίσκεται σε εξέλιξη ή να έχει ολοκληρωθεί.

Στη Δυτική Μακεδονία και την Κεντρική Μακεδονία προωθούνται έργα που αφορούν υποδομές, ενέργεια, απασχόληση, αθλητικές εγκαταστάσεις και πολιτιστική κληρονομιά, με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2027.

Η κυβέρνηση διατηρεί συστηματική συνεργασία με τοπικούς φορείς και δίνει έμφαση στη μετατροπή της γνώσης για τις τοπικές ανάγκες σε συντονισμένες και αποτελεσματικές κρατικές παρεμβάσεις. Snapshot powered by AI

Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να αλλάξει σταδιακά ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η ανάπτυξη στη χώρα, ώστε η περιφέρεια να αποκτήσει ισχυρότερο παραγωγικό και κοινωνικό αποτύπωμα, υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης - «Περιφέρεια 2030», στη σημερινή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με κεντρικό ομιλητή τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Πρόκειται για μια στρατηγική που παρουσιάστηκε από τον πρωθυπουργό από αυτό το βήμα πριν από δύο χρόνια και πλέον μεταφράζεται σε συγκεκριμένα τοπικά σχέδια, έργα και παρεμβάσεις», επισήμανε ο κ. Κοντογεώργης, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη πρέπει να αποκτήσει «πιο ισχυρές ρίζες σε περισσότερους τόπους».

Ο κ. Κοντογεώργης ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αναπτύσσεται με επίκεντρο μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα και συνέχισε: «Η Ελλάδα είναι οι τόποι της και η δύναμή της εξαρτάται κατά πόσο είναι ζωντανοί, βιώσιμοι παραγωγικοί».

Η στρατηγική αυτή, όπως εξήγησε, δεν αφορά μια σειρά αποσπασματικών παρεμβάσεων, αλλά μια αλλαγή που απαιτεί χρόνο, συνέχεια και επιμονή. «Ο πρωθυπουργός και το σύνολο της κυβέρνησης εργάζονται με σύστημα πάνω σε μία αλλαγή που η φύση της απαιτεί χρόνο, συνέχεια και επιμονή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κοντογεώργης, συνδέοντας τον σχεδιασμό με την ανάγκη αντιμετώπισης των εδαφικών και χωρικών ανισοτήτων που εντάθηκαν, όπως είπε, κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης.

«Ξεκινάμε έναν γύρο διαβούλευσης για τους επόμενους εννέα μήνες»

«Αυτή η κυβέρνηση έχει τόσο συστηματική και παραγωγική παρουσία στην περιφέρεια, που βέβαια δεν είναι μία απλή βόλτα για περατζάδα, όπως μπορεί να έχουμε συνηθίσει», είπε ο υφυπουργός και συνέχισε: «Και τώρα ξεκινάμε έναν γύρο διαβούλευσης για τους επόμενους εννέα μήνες, οριστικοποίησης του σχεδιασμού, αλλά και βέβαια όλων των εκκρεμοτήτων που έχουμε καθώς και υλοποίησης των στόχων που έχουμε βάλει για το '26 και '27 -τουλάχιστον μέχρι τον εκλογικό μας κύκλο».

Ο κ. Κοντογεώργης τόνισε ότι επιδίωξη είναι «να οργανώσουμε την Ελλάδα με περισσότερα κέντρα», αξιοποιώντας καλύτερα τις δυνάμεις που υπάρχουν σε ολόκληρη την επικράτεια και εξασφαλίζοντας βασικές υπηρεσίες ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές και προσέθεσε: «Γιατί η απόσταση από την Αθήνα δεν πρέπει να μετρά την απόσταση από το κράτος και την παρουσία μας εκεί».

Σημείωσε, δε, πως στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η δυνατότητα των πολιτών να παραμένουν ή να επιστρέφουν στον τόπο τους, χωρίς να περιορίζονται οι επιλογές τους. «Ένας νέος άνθρωπος πρέπει να μπορεί να επιλέξει τον τόπο χωρίς να μικραίνει τις φιλοδοξίες του και ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας, ένας πολίτης, έχει το δικαίωμα να μπορεί να επιλέξει να μείνει, να επιστρέψει, με όρους ασφάλειας, υγείας και δημιουργικότητας».

Ο σχεδιασμός για Μακεδονία και Θράκη

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στα έργα που εξελίσσονται, δρομολογούνται, σχεδιάζονται, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους φορείς, ανά περιφέρεια στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο σχεδιασμός, όπως είπε, περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα υποδομών, συνδέσεων και κοινωνικών έργων. Ειδικότερα, ο κ. Κοντογεώργης αναφέρθηκε στην πρόοδο της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, στα έργα που αφορούν την πεδιάδα της Ξάνθης και σε παρεμβάσεις στις οδικές και ενεργειακές υποδομές. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης οι φοιτητικές εστίες, ο σταθμός συμπίεσης αερίου στην Αλεξανδρούπολη, η παραχώρηση του λιμένα Καβάλας, η αποκατάσταση του τεμένους Βαγιαζήτ, η αναβάθμιση του συνοριακού σταθμού των Κήπων, καθώς και η ανάπτυξη εμπορευματικών συνδέσεων, με στόχο τη μείωση του μεταφορικού κόστους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», στα νέα πανεπιστημιακά τμήματα και τα μεταπτυχιακά στο Σουφλί, στο τμήμα Ψυχολογίας, στη μαρίνα της Μαρώνειας, στο παράκτιο μέτωπο και στην τροποποίηση των όρων Ramsar, που, όπως σημείωσε, διευρύνει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Ροδόπης. Υπογράμμισε ότι στη Θράκη ένα 70% των έργων έχουν υλοποιηθεί ή προχωρούν σύμφωνα με το σχεδιασμό .

Στη Δυτική Μακεδονία, ο σχεδιασμός επικεντρώνεται στις υποδομές, την ενέργεια, την απασχόληση και την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης. Μεταξύ των έργων που ανέφερε ο υφυπουργός είναι ο Ε65 και η σύνδεση προς την περιοχή της Φλώρινας, οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η επαναδημοπράτηση του φράγματος Νεστορίου και η ολοκλήρωσή του, παρεμβάσεις στο Μποδοσάκειο, η ολοκλήρωση των έργων στη Βασιλίτσα και η παραχώρηση του χιονοδρομικού κέντρου, η ύδρευση της Φλώρινας, καθώς και το τρίτο πρόγραμμα στήριξης του κλάδου της γούνας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας-Πισοδερίου, στη Σχολή Αστυφυλάκων και στο επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ, το οποίο συνδέεται με νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή.

Στην Κεντρική Μακεδονία, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο κολυμβητήριο στους Αμπελοκήπους και στην πρόταση για αθλητικό κέντρο στο Κορδελιό, στον δρόμο Μαυροβούνι-Έδεσσα και την παράκαμψη Γιαννιτσών, σε παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, στην κατασκευή του φράγματος και του αρδευτικού δικτύου για τους αγρότες της περιοχής, στην Περιφερειακή Οδό και στις παρεμβάσεις στην Κατερίνη. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται ακόμη έργα στην Ημαθία, στους Ευζώνους, στο ανάκτορο των Αιγών και παρεμβάσεις στον Τύμβο Καστά, με ορίζοντα ολοκλήρωσης στο τέλος του 2027, καθώς και το σχέδιο προστασίας και αξιοποίησης του Ολύμπου.

«Η γνώση των τοπικών αναγκών να μετατρέπεται σε αποτελεσματική κρατική δράση»

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η ουσία της στρατηγικής δεν βρίσκεται μόνο στην καταγραφή των προβλημάτων, αλλά στη δυνατότητα του κράτους να τα μετατρέπει σε συντονισμένες παρεμβάσεις και αποτελέσματα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η κυβέρνηση ξέρει περισσότερο τι συμβαίνει στην περιφέρεια αλλά όχι μόνο ξέρει, κατανοεί και αισθάνεται και νιώθει και το επείγον». Και συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς: «είναι πάντοτε η πόρτα ανοιχτή, προκειμένου και επείγοντα θέματα, όχι μόνο μεσοπροθεσμου σχεδιασμού, ώστε αυτά να λυθούν».

«Το ζητούμενο είναι η γνώση των τοπικών αναγκών να μην παραμένει απλώς καταγεγραμμένη, αλλά να μετατρέπεται σε αποτελεσματική κρατική δράση. Το θέμα είναι αυτή η γνώση, που είναι απλά ένα ηλεκτρονικό αρχείο, να μπορεί να βρει ένα κράτος -και αυτή είναι δική μας δουλειά-, το οποίο θα συντονίζει και σίγουρα θα φέρει και αποτέλεσμα».

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