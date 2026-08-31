Ξεκινά «διαβολοβδομάδα» πολιτικών εξελίξεων - Ανεπίσημη αυλαία προεκλογικής περιόδου την Τετάρτη

Snapshot Η εβδομάδα ξεκινά με έντονες πολιτικές κινήσεις και ουσιαστική έξοδο των κομμάτων από τη θερινή ανάπαυλα ενόψει ΔΕΘ.

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η ΕΛΑΣ παρουσιάζει το οικονομικό και κυβερνητικό της πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτώντας την ανεπίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Την ίδια ημέρα γίνεται η ψηφοφορία για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα ως αντιπροέδρου της Βουλής, προκαλώντας πολιτικές συγκρούσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Το ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί περιοδείες στην Κρήτη με κορύφωση την κεντρική εκδήλωση στο Ηράκλειο για την επέτειο ίδρυσης του κόμματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει την εκλογική του προετοιμασία με πανελλαδική πολιτική εξόρμηση και σταδιακή παρουσίαση προγραμματικών θέσεων πριν από τη ΔΕΘ. Snapshot powered by AI

Σε εβδομάδα έντονων πολιτικών εξελίξεων εξελίσσεται αυτή που ξεκινά τη Δευτέρα, με τα κόμματα να βγαίνουν ουσιαστικά από τη θερινή ανάπαυλα και να περνούν σε πλήρη διάταξη μάχης ενόψει της ΔΕΘ. Ιδιαίτερα στον χώρο της αντιπολίτευσης, ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζουν ταχύτητα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεταξύ τους συσχετισμοί αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Η εβδομάδα θα ξεκινήσει με παράλληλες κινήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Βουλή, όμως το πρώτο μεγάλο πολιτικό ορόσημο έρχεται την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Η παρουσίαση του οικονομικού και κυβερνητικού προγράμματος της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να σηματοδοτήσει, επί της ουσίας, την ανεπίσημη έναρξη μιας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου. Την ίδια ημέρα, στην Αθήνα, η ψηφοφορία για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής αναμένεται να προκαλέσει νέο γύρο σύγκρουσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Πρεμιέρα» με Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Βουλή

Η αρχή γίνεται, πάντως, από σήμερα, Δευτέρα, με τον Αλέξη Τσίπρα στις 12 το μεσημέρι να συναντιέται με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πρόκειται για μία από τις τελευταίες κινήσεις προετοιμασίας πριν από την παρουσίαση του προγράμματος της ΕΛΑΣ δύο ημέρες αργότερα, με το επιτελείο του να επιδιώκει να συνδέσει τις εξαγγελίες με τα αιτήματα επιχειρήσεων, επαγγελματιών και παραγωγικών δυνάμεων της Βόρειας Ελλάδας.

Στην ΕΛΑΣ θεωρούν ότι ένα σημαντικό μέρος των πολιτών που παρακολουθεί ακόμη τις πολιτικές εξελίξεις χωρίς να έχει καταλήξει σε οριστική επιλογή θα αξιολογήσει όχι μόνο τις ίδιες τις προτάσεις, αλλά και την εικόνα κυβερνητικής ετοιμότητας που θα εκπέμψει το κόμμα. Για τον λόγο αυτό η προετοιμασία έχει επικεντρωθεί στην παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου και κοστολογημένου σχεδίου, με έμφαση στην ακρίβεια, το διαθέσιμο εισόδημα, την παραγωγική ανασυγκρότηση, το κοινωνικό κράτος και τη φορολογία.

Ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να προηγηθεί της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, θέτοντας πρώτος την ατζέντα της οικονομικής συζήτησης, ενώ θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τη συνέντευξη Τύπου της ΕΛΑΣ στις 9 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μια «διπλή κίνηση» που επιτρέπει στην ΕΛΑΣ αφενός να παρουσιάσει τη δική της πρόταση πριν από την κυβέρνηση και αφετέρου να επανέλθει στη συνέχεια με απαντήσεις στα μέτρα του πρωθυπουργού.

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ ξεκινά από τη Δευτέρα τη δική του μεγάλη πολιτική κινητοποίηση, με επίκεντρο αυτή τη φορά την Κρήτη. Κλιμάκια βουλευτών, μελών του Πολιτικού Συμβουλίου και στελεχών θα περιοδεύσουν και στους τέσσερις νομούς από τις 31 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου, οπότε η εξόρμηση θα κορυφωθεί στο Ηράκλειο με την κεντρική εκδήλωση για την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ και ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Τη Δευτέρα οι περιοδείες ξεκινούν ταυτόχρονα σε Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι, με επισκέψεις σε αγορές, νοσοκομεία, παραγωγικούς φορείς, συνεταιρισμούς και τοπικές κοινωνίες.

Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να συνδέσει την ιστορική επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη με μια «επίδειξη δύναμης», σε μια συγκυρία κατά την οποία ο ανταγωνισμός με την ΕΛΑΣ για το ποιος μπορεί να εμφανιστεί ως ο βασικός εναλλακτικός πόλος απέναντι στη ΝΔ γίνεται ολοένα και εντονότερος. Οι παράλληλες εξορμήσεις Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη αποτελούν, ουσιαστικά, πρόβα της σύγκρουσης που θα ακολουθήσει στη ΔΕΘ.

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει στην εβδομάδα έχοντας ήδη αποφασίσει πανελλαδική πολιτική εξόρμηση και επιτάχυνση της εκλογικής προετοιμασίας. Οι Νομαρχιακές Επιτροπές έχουν αρχίσει να καταθέτουν προτάσεις για τα ψηφοδέλτια, ενώ η Εκλογική Επιτροπή έχει εντολή να αποκτήσει πλήρη εικόνα ανά περιφέρεια και να προχωρήσει τη συγκρότησή τους. Παράλληλα, έως τη δική του παρουσία στη ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζει σταδιακή παρουσίαση των προγραμματικών του θέσεων για ακρίβεια, ενέργεια, στέγη, ιδιωτικό χρέος, εργασία, κοινωνικό κράτος, υγεία και παιδεία.

Ωστόσο στην Κουμουνδούρου υπάρχει ήδη ικανοποίηση για τον «θόρυβο» που προκάλεσε η πρόταση της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροεδρίας της Βουλής που έμεινε κενή μετά την πρόσφατη ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Τα στελέχη του κόμματος εκτιμούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι μπήκε ξανά σε θέση διαμορφωτή εξελίξεων, ανιχνεύοντας αμηχανία στον τρόπο αντίδρασης της κυβέρνησης, αλλά και δυνητικούς διαύλους επικοινωνίας με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης που τάχθηκαν απέναντι στην κυβέρνηση για το συγκεκριμένο θέμα.

10ήμερο εξελίξεων

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, η μεγάλη κοινοβουλευτική μάχη, για την εκλογή αντιπροέδρου της Βουλής θα δοθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, καθιστώντας τη συγκεκριμένη ημέρα ακόμη πιο κρίσιμη πολιτικά.

Πάντως, η άρνηση της ΝΔ να στηρίξει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, ενώ το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας. Η ψηφοφορία αποκτά έτσι χαρακτήρα ευρύτερης θεσμικής και πολιτικής δοκιμασίας, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί παράλληλα να αξιοποιήσει τη στάση του ΠΑΣΟΚ για να το εμφανίσει ως πολιτικά εγγύτερο στον ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια ημέρα όμως, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα βλέμματα θα στραφούν και στην ΕΛΑΣ, καθώς θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα του κόμματος στην εκδήλωση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη με ομιλητή τον Αλέξη Τσίπρα.

Θα ακολουθήσει στις 3 Σεπτεμβρίου η μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, στις 9 Σεπτεμβρίου η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα και στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, με συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, συνέντευξη Τύπου και κεντρική πολιτική εκδήλωση.

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