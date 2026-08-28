Τσίπρας: Να ξεβολέψουμε εκείνους που έστησαν το σημερινό καθεστώς διαφθοράς και αδικίας

«Εθνικός στόχος η απαλλαγή από την κυβέρνηση και η ευημερία των ανθρώπων», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση των Τομεαρχών της ΕΛ.Α.Σ.

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Τσίπρας: Να ξεβολέψουμε εκείνους που έστησαν το σημερινό καθεστώς διαφθοράς και αδικίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ως εθνικό στόχο την απαλλαγή από την κυβέρνηση της ΝΔ και την ευημερία των πολιτών.
  • Καταδίκασε το σημερινό καθεστώς διαφθοράς και αδικίας, ζητώντας να «ξεβολέψουμε» όσους το στηρίζουν για ίδιον όφελος.
  • Παρουσίασε το Σχέδιο Εθνικής Ανασυγκρότησης με έμφαση στην έντιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση.
  • Επισήμανε ότι οι θέσεις της ΕΛΑΣ προέρχονται από διάλογο με κοινωνικές ομάδες και επιστήμονες, και όχι από επικοινωνιακά παιχνίδια.
  • Προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να ανακόψει την πολιτική αλλαγή, ενώ η ΔΕΘ αποτελεί σταθμό για την κινητοποίηση της κοινωνίας.
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«Σήμα εκκίνησης» ενόψει της ΔΕΘ, αλλά και της εκλογικής χρονιάς, έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση των Τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) το μεσημέρι της Παρασκευής, τονίζοντας ότι «δεν επιδιώκουμε να βολευτούμε, αλλά να ξεβολέψουμε εκείνους που έστησαν το σημερινό καθεστώς διαφθοράς και αδικίας».

Ξεκινώντας την εισήγησή του, ο πρόεδρος του κόμματος, σημείωσε ότι το σύνολο των προσώπων που ασχολούνται με όλους τους τομείς του κόμματος πλησιάζει πλέον τα 200 άτομα με «εξαιρετικά βιογραφικά και εποπτεία του γνωστικού τους πεδίου», ενώ εξήρε τη συγκρότηση της Συμπαράταξης με κεντρικό το ρόλο της ψηφιακής πλατφόρμας στην επικοινωνία με τα μέλη.

Ο ίδιος έκανε λόγο για έναν δύσκολο αγώνα, στην αφετηρία του οποίου βρισκόμαστε, αναφερόμενος στις επερχόμενες εθνικές εκλογές, υπογραμμίζοντας ότι «όπως αντιλαμβάνεστε με το τέλος του καλοκαιριού και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο χρόνος αρχίζει να μετράει πλέον αντίστροφα».

Σε αυτόν τον αγώνα, ζήτησε από τα στελέχη να διακριθούν «όχι μόνο για τη καλή μας φυσική κατάσταση, τον ενθουσιασμό, τη φρεσκάδα, την αποφασιστικότητα, αλλά και για το όραμα, τις προτάσεις, το εναλλακτικό σχέδιο για τη χώρα». Κάλεσε όλους, με «ανοιχτό μυαλό και σεμνότητα, χωρίς διδακτισμούς και αυτάρκειες», να μάθουν ο ένας από τον άλλον και να δημιουργήσουν τους αναγκαίους αυτοματισμούς απέναντι στις επιθέσεις που θα δεχθούν.

[389142] ΣYΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Μιχάλης Καλογήρου και ο Κώστας Γαβρόγλου

Eurokinissi

Στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσουμε ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης

Για τις θέσεις του κόμματος ξεκαθάρισε ότι είναι η δύναμη της ΕΛΑΣ και «δε γεννήθηκαν σε κάποιο εργαστήριο, σε δοκιμαστικούς σωλήνες επικοινωνίας, με σκοπό να χαϊδέψουν αφτιά, όπως γίνεται με άλλα κόμματα». Αντίθετα, είναι το αποτέλεσμα ενός πολύμηνου διαλόγου με ανθρώπους από κάθε κλάδο της επιστήμης και εκπροσώπους κάθε κοινωνικής ομάδας. «Στη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες δε θα παρουσιάσουμε μέτρα αλλά ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας», προσανατολισμένο στην ευημερία της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

Ασκώντας δριμεία κριτική, τόνισε ότι «η επταετία της ΝΔ ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο μας», αφού η έξοδος από τα μνημόνια και οι χρηματοδοτικές δυνατότητες εξαντλήθηκαν χωρίς θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Σημείωσε πως οι ανισότητες γιγαντώθηκαν, η διαφθορά εξαπλώθηκε, ενώ η «καταρράκωση του κράτους Δικαίου με το σκάνδαλο των υποκλοπών, τη συγκάλυψη των Τεμπών και τα συνεχή οικονομικά σκάνδαλα» έχουν μετατρέψει τη χώρα σε μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Μετά από επτά χρόνια απόκλισης, ανισοτήτων, σκανδάλων διαφθοράς και συγκάλυψης Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να εμφανίζεται ως λύση στις συνέπειες της δικής της διακυβέρνησης».

[389142] ΣYΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Θεώνη Κουφονικολάκου

Eurokinissi

Υπογράμμισε ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι «αλλαγή πορείας με έντιμη διακυβέρνηση, ανεξάρτητους ελεγκτικούς θεσμούς, διαφάνεια και λογοδοσία σε κάθε μεγάλη δημόσια δαπάνη». Παρουσίασε το Σχέδιο Εθνικής Ανασυγκρότησης που συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο «Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα», καθώς και το νέο μοντέλο άσκησης εξουσίας: «Έντιμη διακυβέρνηση, Δίκαιη ανάπτυξη, Παραγωγική ανασυγκρότηση». Ξεκαθάρισε ότι «καμία εξαγγελία δεν θα είναι χωρίς μόνιμη χρηματοδότηση και καμία μόνιμη δαπάνη, με έκτακτο έσοδο», προσθέτοντας ωστόσο τη «βαθιά πεποίθηση ότι δημοσιονομική αξιοπιστία δε σημαίνει και κοινωνική ακινησία».

Παραμένω αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας

Σε μια προσωπική αναφορά, απάντησε στις κυβερνητικές αιτιάσεις που τον αποκαλούν αμετανόητο: «Θέλω να επαναλάβω κάτι που υπογραμμίζω και στην Ιθάκη: Ομολογώ την ενοχή μου. Παραμένω αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας, της δημοκρατίας, και της δικαιοσύνης. Και από τη γραμμή αυτή δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να απομακρυνθεί η ΕΛΑΣ».

[389142] ΣYΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Πέτρος Κόκκαλης

Eurokinissi

Ξεκαθάρισε ότι «η φιλοδοξία μας δεν είναι να καταλάβουμε κάποια περίοπτη θέση σε ένα πολιτικό σύστημα φθαρμένο (…) Αλλά να πετύχουμε με την κινητοποίηση και τη στήριξη του λαού μας την πολιτική αλλαγή». «Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να δώσουμε τη μάχη (…) Ετοιμαζόμαστε όμως, κι αυτό ας το έχουν όλοι υπόψη, όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη αλλά να κυβερνήσουμε». Πρόσθεσε μάλιστα: «Δεν επιδιώκουμε με δυο λόγια να βολευτούμε, αλλά να ξεβολέψουμε εκείνους που έστησαν και στηρίζουν το σημερινό καθεστώς διαφθοράς και αδικίας για ίδιον όφελος. Πολιτικό και οικονομικό».

Ορίζοντας ως μοναδικό αντίπαλο τη σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, χαρακτήρισε την απαλλαγή της χώρας από αυτήν όχι απλώς κομματικό, αλλά «στόχο εθνικό». Προειδοποίησε ότι το καθεστώς θα μετέλθει «κάθε μέσου, κάθε μύθου, κάθε συκοφαντίας, κάθε ψέματος, για να ανακόψουν το δρόμο μας», καθώς φοβούνται τη λαϊκή απαίτηση για αλλαγή.

Κλείνοντας, έδωσε το σύνθημα για τη μεγάλη εξόρμηση στον λαό με πρώτο σταθμό τη ΔΕΘ: «Είναι δύσκολο έργο να αφυπνίσουμε και να κινητοποιήσουμε την κοινωνία μας. Αλλά αξίζει κάθε κόπο. Σας ευχαριστώ».

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