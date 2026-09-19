Τρεις πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ συνομιλούν ξανά με Κουμουνδούρου

Αγώνας του ΣΥΡΙΖΑ για οργανωτική και στελεχιακή ανασυγκρότηση

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τρεις πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ συνομιλούν ξανά με Κουμουνδούρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Συνολικά με τρεις πρώην υπουργούς της περιόδου της διακυβέρνησης 2015 - 2019 φαίνεται πως συνομιλεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της προσπάθειας του κόμματος να ανασυγκροτηθεί σε οργανωτικό, αλλά και στελεχιακό επίπεδο, διεξάγοντας έναν ευρύ κύκλο συζητήσεων με πρόσωπα που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πορεία του.

Από τα πρόσωπα αυτά, η περίπτωση του Νίκου Κοτζιά είναι η πιο ώριμη πολιτικά. Οι συζητήσεις με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών και επικεφαλής του κινήματος «ΠΡΑΤΤΩ» έχουν προχωρήσει αρκετά και αφορούν πλέον το ενδεχόμενο μιας πιο συγκεκριμένης πολιτικής συνεργασίας. Άλλωστε, ο δίαυλος μεταξύ των δύο πλευρών είναι εδώ και καιρό δημόσιος. Στις 23 Ιουλίου, η Ρένα Δούρου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Κοτζιά, με την Κουμουνδούρου να ανακοινώνει τότε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ δημοκρατικών, αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων.

Έκτοτε οι επαφές συνεχίστηκαν, ενώ και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έχει επιβεβαιωθεί δημοσίως ότι οι συζητήσεις με την πολιτική κίνηση του Νίκου Κοτζιά βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Άλλωστε και ο Νίκος Παππάς, κατά τη συνέντευξη Τύπου του κόμματος στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε στις προσεγγίσεις που έχουν γίνει με την πρωτοβουλία του πρώην υπουργού Εξωτερικών, εντάσσοντάς τις στον σχεδιασμό για προγραμματικές συνεργασίες.

Στην περίπτωση Κοτζιά, πάντως, η συζήτηση δεν αφορά την επιστροφή ενός μεμονωμένου πρώην στελέχους, καθώς ο ίδιος είναι και επικεφαλής του της πολιτικής κίνησης ΠΡΑΤΤΩ, γεγονός που έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία σε επίπεδο πολιτικού συμβολισμού, αλλά και ουσίας.

Ωστόσο, φαίνεται πως άλλοι δύο πρώην υπουργοί βρίσκονται στο «ραντάρ» της Κουμουνδούρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, προκαταρκτικές επαφές υπάρχουν τόσο με τον πρώην υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη όσο και με τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή. Στην Κουμουνδούρου αποφεύγουν προς το παρόν να προεξοφλήσουν την κατάληξη αυτών των συζητήσεων, οι οποίες δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο της περίπτωσης Κοτζιά. Ωστόσο, φαίνεται ότι έχουν ανοίξει οι δίαυλοι επικοινωνίας με πρόσωπα που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, η Κουμουνδούρου συνεχίζει να κοιτάζει προς την πλευρά βουλευτών που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια αποχώρησαν από το κόμμα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Κυριακής Μάλαμα, η οποία συνυπέγραψε στις 15 Σεπτεμβρίου ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων μαζί με το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με την υπόθεση των «αδιευκρίνιστων» του Άδωνι Γεωργιάδη. Οι συζητήσεις με την κ. Μάλαμα θεωρείται ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ωστόσο, φαίνεται ότι στο «ραντάρ» της Κουμουνδούρου βρίσκονται και άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές που σε προηγούμενες φάσεις είχαν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επικοινωνία με την ανεξάρτητη βουλευτή βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο, με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει αισθητά πιο κοντά.

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