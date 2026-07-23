Άνοιγμα Δούρου σε Κοτζιά - Τι είπαν σε τηλεφωνική επικοινωνία

Snapshot Η Ρένα Δούρου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Κοτζιά, δείχνοντας προσπάθεια για εξωστρέφεια από την Κουμουνδούρου.

Συζήτησαν την ανάγκη ενίσχυσης της μάχης των προοδευτικών δυνάμεων ενάντια στη Δεξιά και την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Συμφώνησαν στην ανάγκη δημιουργίας μετώπου υπεράσπισης της ειρήνης και του διεθνούς διαλόγου στην περιοχή.

Τονίστηκε η ανάγκη για πρωτοβουλίες και συνεχή διάλογο προς ενίσχυση των δημοκρατικών, αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων.

Η συνεργασία Δούρου και Κοτζιά έχει μακρά ιστορία, με προηγούμενη συνεργασία σε αυτοδιοικητικό επίπεδο στην Περιφέρεια Αττικής. Snapshot powered by AI

Με τον επικεφαλής του ΠΡΑΤΤΩ και πρώην υπ. Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά είχε τηλεφωνική επικοινωνία η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, σε μια κίνηση που αποτυπώνει την προσπάθεια της Κουμουνδούρου να περάσει σε φάση εξωστρέφειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Κοτζιάς συζήτησαν για την επιτακτική ανάγκη να ενταθεί η μάχη των προοδευτικών δυνάμεων ενάντια στη Δεξιά και τις πολιτικές της, προκειμένου να αποτραπεί μία ακόμα, καταστροφική για τη χώρα, θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία υπηρετεί τα συμφέροντα της ολιγαρχίας.

Μίλησαν επίσης για την ανάγκη συγκρότησης ενός μετώπου υπεράσπισης της ειρήνης και του διεθνούς διαλόγου, απέναντι στις δυνάμεις που καταπατούν βάναυσα το Διεθνές Δίκαιο και προκαλούν αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή.

Τέλος, κοινή διαπίστωση ήταν το γεγονός ότι το επόμενο διάστημα απαιτούνται πρωτοβουλίες και συνεχής διάλογος για την ενίσχυση των δημοκρατικών, αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολιτική σχέση μεταξύ Δούρου και Κοτζιά είναι αρκετά παλιά, καθώς κατά την περίοδο 2014 - 2019, η Δύναμη Ζωής και η Ρένα Δούρου στη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής είχαν συνεργαστεί με το «ΠΡΑΤΤΩ» -μια συνεργασία που αποτυπώθηκε στην εκλογή του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, Παναγιώτη Χατζηπέρου. Μάλιστα, στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, το «ΠΡΑΤΤΩ» υποστήριξε τη Ρένα Δούρου στην Περιφέρεια Αττικής.