Φωτεινή Ψυχίδου - Δημήτρης Κοργιαλάς: Βάφτισαν τον 9χρονο γιο τους στη Ναύπακτο

Το πρώην ζευγάρι συναντήθηκε για τη βάφτιση του γιου του, Θανάση, παρουσία συγγενών και φίλων

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Φωτεινή Ψυχίδου - Δημήτρης Κοργιαλάς: Βάφτισαν τον 9χρονο γιο τους στη Ναύπακτο
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  • Η Φωτεινή Ψυχίδου και ο Δημήτρης Κοργιαλάς βάφτισαν τον 9χρονο γιο τους, Θανάση, στη Ναύπακτο στις 22 Ιουλίου.
  • Το πρώην ζευγάρι βρέθηκε μαζί στη βάφτιση, παρουσία συγγενών και φίλων.
  • Η Ψυχίδου έχει επιλέξει να βαφτίζει τα παιδιά της σε μεγαλύτερη ηλικία, ώστε να βιώνουν συνειδητά τη στιγμή.
  • Η κόρη της Ιόλη, από τον γάμο της με τον Μπάμπη Στόκα, ευχήθηκε δημόσια στον αδελφό της Θανάση.
  • Η βάφτιση χαρακτηρίστηκε από ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα, όπως φαίνεται από τις δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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Μια ιδιαίτερα συγκινητική οικογενειακή στιγμή έζησαν η Φωτεινή Ψυχίδου και ο Δημήτρης Κοργιαλάς, καθώς βάφτισαν τον εννιάχρονο γιο τους, Θανάση, στη Ναύπακτο, τόπο καταγωγής του μουσικού.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου, με το πρώην ζευγάρι να βρίσκεται μαζί σε αυτή τη σημαντική ημέρα για τον γιο του, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Φωτεινή Ψυχίδου επιλέγει να βαφτίσει παιδί της σε μεγαλύτερη ηλικία. Αντίστοιχα, το 2022 είχε βαφτίσει σε ηλικία 9 ετών και την κόρη της, Ιόλη Θεοδώρα, την οποία απέκτησε από τον γάμο της με τον Μπάμπη Στόκα.

Οι εικόνες από τη βάφτιση

Η δημοσιογράφος μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram στιγμιότυπα από τη βάφτιση, αναδημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του μυστηρίου αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του.

Στις εικόνες διακρίνονται στιγμές από την εκκλησία, καθώς και από τη συνάντηση των καλεσμένων μετά τη βάφτιση, σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

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Γιατί επέλεξε να βαφτίσει τα παιδιά της σε μεγαλύτερη ηλικία

Η επιλογή να βαφτιστεί ο Θανάσης στα 9 του χρόνια δεν ήταν τυχαία. Η Φωτεινή Ψυχίδου είχε εξηγήσει στο παρελθόν ότι η ίδια και ο Μπάμπης Στόκας είχαν πάρει την ίδια απόφαση και για την κόρη τους, Ιόλη, καθώς δεν επιθυμούσαν να υποβληθεί ένα βρέφος στη διαδικασία της βάφτισης. Όπως είχε αναφέρει, ήθελαν το παιδί να μεγαλώσει και να βιώσει συνειδητά τη σημαντική αυτή στιγμή.

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Το μήνυμα της Ιόλης για τον αδελφό της

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και η Ιόλη, η κόρη της Φωτεινής Ψυχίδου και του Μπάμπη Στόκα. Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες του μικρού Θανάση από την εκκλησία και συνόδευσε την ανάρτησή της με τη συγκινητική ευχή: «Να μας ζήσεις αδερφούλη μου».

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