Συνεργασία μεταξύ Takeda και Ινδονησίας για την ενίσχυση του οικοσυστήματος πλάσματος στη Ν.Α. Ασία

Άδεια κλασματοποίησης και επένδυση 30 εκατομμυρίων δολαρίων σε διετές πιλοτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία κέντρων δωρεάς πλάσματος στην Ινδονησία

Διονυσία Προκόπη

Συνεργασία μεταξύ Takeda και Ινδονησίας για την ενίσχυση του οικοσυστήματος πλάσματος στη Ν.Α. Ασία
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  • Η Takeda και η κυβέρνηση της Ινδονησίας ξεκίνησαν στρατηγική συνεργασία για την ενίσχυση του οικοσυστήματος πλάσματος και τη διεύρυνση της πρόσβασης σε θεραπείες πλάσματος.
  • Η Ινδονησία χορήγησε στην Takeda άδεια κλασματοποίησης πλάσματος, ενώ η εταιρεία επενδύει 30 εκατομμύρια δολάρια σε διετές πιλοτικό πρόγραμμα δημιουργίας κέντρων δωρεάς πλάσματος.
  • Η Takeda εξετάζει την κατασκευή μονάδας παραγωγής θεραπειών πλάσματος στην Ινδονησία για να καλύψει εγχώριες και διεθνείς ανάγκες, με το πρώτο κέντρο δωρεάς να λειτουργεί το 2027.
  • Στην Ελλάδα, η Takeda υποστηρίζει μεταρρύθμιση για τη συλλογή πλάσματος.
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Η Takeda και η κυβέρνηση της Ινδονησίας ανακοίνωσαν στις 13 Ιουλίου 2026, την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση του οικοσυστήματος πλάσματος και τη διεύρυνση της πρόσβασης των ασθενών σε ζωτικής σημασίας φαρμακευτικά προϊόντα, που προέρχονται από το ανθρώπινο πλάσμα, τόσο στην Ινδονησία όσο και διεθνώς.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το υπουργείο Υγείας της Ινδονησίας χορήγησε στην Takeda άδεια κλασματοποίησης πλάσματος, σε μια κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας της χώρας. Η εν λόγω πρωτοβουλία, η οποία είναι η πρώτη του είδους της στην περιοχή της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, εστιάζει στη βέλτιστη συλλογή πλάσματος υψηλής ποιότητας και στην παραγωγή θεραπειών με βάση το πλάσμα, σε μεγάλη κλίμακα. Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη παρουσία της Takeda στην Ινδονησία, η συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη της χώρας σε περιφερειακό κόμβο προαγωγής της καινοτομίας στον τομέα των θεραπειών πλάσματος, της προηγμένης συλλογής πλάσματος και της παραγωγής βιοφαρμακευτικών προϊόντων.

Στην αρχική φάση του έργου, η Takeda θα επενδύσει έως και 30 εκατομμύρια δολάρια σε διετές πιλοτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία κέντρων δωρεάς πλάσματος στην Ινδονησία, τα οποία θα λειτουργούν σύμφωνα με αυστηρά διεθνή πρότυπα ποιότητας και κανονιστικής συμμόρφωσης και θα επιτρέψουν την αξιολόγηση και περαιτέρω ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου συλλογής πλάσματος. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναμένεται επίσης να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για μεταφορά τεχνογνωσίας, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Παράλληλα, η Takeda θα αξιολογήσει τη δυνατότητα υλοποίησης και τις κανονιστικές απαιτήσεις για την κατασκευή στην Ινδονησία μιας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής θεραπειών με βάση το πλάσμα, η οποία θα μπορεί να καλύπτει τόσο τις ανάγκες της Ινδονησίας, όσο και άλλων αγορών, δίνοντας τη ευκαιρία στη χώρα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού προηγμένων προϊόντων και τεχνολογιών υγείας. Το πρώτο κέντρο δωρεάς πλάσματος αναμένεται να λειτουργήσει το 2027, ενώ όλα θα ενταχθούν στο δίκτυο κέντρων πλάσματος της εταιρείας. Κατά την περίοδο αξιολόγησης της διερεύνησης δημιουργίας μονάδας παραγωγής, το πλάσμα που θα συλλέγεται στην χώρα, θα κλασματοποιείται στο υφιστάμενο παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής της Takeda, με δέσμευση να δίνεται προτεραιότητα στις ανάγκες της Ινδονησίας.

Στην Ελλάδα η Takeda υποστηρίζει τη μεταρρύθμιση στον τομέα της συλλογής πλάσματος

Η Takeda Hellas σημειώνει ότι η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και για την Ελλάδα, όπου δεν προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο η συλλογή πλάσματος για κλασματοποίηση, με σκοπό την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, υποστηρίζει η εταιρεία, η χώρα μας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από εισαγωγές πλάσματος και καθίσταται περισσότερο ευάλωτη σε τυχόν διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι θεραπείες είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση σοβαρών και σε ορισμένες περιπτώσεις, απειλητικών για τη ζωή παθήσεων, με μια ενδεχόμενη καθυστέρηση στη λήψη θεραπείας να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Ως ιδιαίτερα θετική, πάντως, χαρακτηρίζει η Takeda Hellas την πρόθεση του υπουργείου Υγείας να επανεξετάσει το νομοθετικό πλαίσιο και υποστηρίζει την προώθηση σχετικών μεταρρυθμίσεων, βάσει των οποίων ιδιωτικά κέντρα συλλογής θα μπορούσαν να λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τις δημόσιες δομές και στη χώρα μας, συμβάλλοντας στην αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων πλάσματος και στη μείωση της εξάρτησης από το εξωτερικό. Υπογραμμίζεται ότι η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από τον ισχύοντα ευρωπαϊκό κανονισμό SoHO. Τέλος, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση για την ενίσχυση της επάρκειας πλάσματος στην Ελλάδα προϋποθέτει τη συντονισμένη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων: της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, των συλλόγων ασθενών και των φαρμακευτικών εταιρειών.

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