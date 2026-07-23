Φωτιά τώρα στα Οινόφυτα - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Ιουλίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Οινόφυτα.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.