Φωτιά τώρα στα Οινόφυτα - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Ιουλίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Οινόφυτα.
Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
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