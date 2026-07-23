Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης

Snapshot Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 120 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 33 οχήματα, καθώς και δυνάμεις από τη Μολδαβία, με 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα να επιχειρούν από αέρος.

Το 112 προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 3-4 μποφόρ, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την παρουσία των πυροσβεστικών δυνάμεων για την πλήρη κατάσβεση των εστιών. Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης στην Ευκαρπία της Θεσσαλονίκης.

Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, επιχειρώντας να κατασβήσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς.

Υπενθυμίζεται ότι, η πυρκαγιά ξέσπασε αγροτοδασική έκταση στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, ενώ λίγο λεπτά μετά τις 10:00 ήχησε και το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να «παραμείνουν σε ετοιμότητα».

Ισχυρές ήταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχείρησαν για την κατάσβεση. Συγκεκριμένα επιχείρησαν, 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα), ενώ από αέρος συνέδραμαν 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook

Από τη φωτιά δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές, ωστόσο στην περιοχή πνέουν άνεμοι 3-4 μποφόρ.

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