Κάνε το επόμενο βήμα στις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ
Ανώτερες σπουδές σε κορυφαίες ειδικότητες με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές σε Αθήνα, Πειραία, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη
Με στρατηγικό στόχο την άμεση σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ ανακοινώνουν την έναρξη των εγγραφών για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Με σύγχρονα campus σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη, προσφέρουν πρόσβαση σε σπουδές υψηλού επιπέδου σε περιζήτητους τομείς, όπως η Υγεία, ο Τουρισμός, η Πληροφορική, η Διοίκηση και τα Τεχνικά Επαγγέλματα και μάλιστα με προνομιακά δίδακτρα. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, προσομοιώνοντας τις πραγματικές συνθήκες των σύγχρονων επιχειρήσεων.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ ωστόσο, παραμένει το κορυφαίο record επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων τους. Μέσω του εξειδικευμένου Job Center, οι σπουδαστές έρχονται σε απευθείας επαφή με ένα ισχυρό δίκτυο 5.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας εγγυημένη πρακτική άσκηση και άμεσες ευκαιρίες μόνιμης εργασίας πριν ακόμα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους!
ΑΛΦΑ PLUS & Career Upgrade αποκλειστικά στις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ
Το ΑΛΦΑ PLUS αποτελεί το νέο καινοτόμο πρόγραμμα των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ που προσφέρει στους σπουδαστές τους το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να κάνουν το Career Upgrade που ονειρεύονται και να ξεχωρίσουν στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας! Πώς; Με 2 έτη σπουδών ΣΑΕΚ + 1 έτος εξειδίκευσης, παρέχει άμεσο upgrade και εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου, καθώς επιτυγχάνεται η μετάβαση από το δίπλωμα Level 5 σε πτυχίο ανωτέρου επαγγελματικού επιπέδου Level 7!
Το ΑΛΦΑ PLUS είναι η επένδυση στη γνώση που εξασφαλίζει:
- Εξειδίκευση Αιχμής: γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας
- Προβάδισμα Καριέρας: πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης με υψηλότερες απολαβές
- Upskilling: αναβάθμιση διπλώματος level 5 σε πτυχίο level 7
Σημεία Υπεροχής ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ
- Ρεκόρ επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων- ποσοστό 98%
- Εξειδικευμένες εφαρμογές A.I. (Τεχνητής Νοημοσύνης) σε όλες τις ειδικότητες
- 100% εξασφαλισμένη πρακτική άσκηση
- 1 on 1 mentoring & συμβουλευτική
- Δημιουργία ισχυρού βιογραφικού
- Total quality management - Ολική ποιότητα σπουδών
- 80 σύγχρονα εργαστηριακά σημεία εκπαίδευσης
- Διεθνής πιστοποίηση από τον φορέα ABC Certa Awards που αναγνωρίζεται παγκοσμίως
- Κορυφαίο δίκτυο 5.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων & Job Center για σύνδεση με την αγορά εργασίας
- Διεθνείς βραβεύσεις
- 140 δωρεάν Α.Ι. σεμινάρια εξειδίκευσης ετησίως -18 χρόνια EDU FESTIVAL
- Ανώτερες Σπουδές σε 13 επαγγελματικούς τομείς
Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ
Εφαρμοσμένων & Καλλιτεχνικών Σπουδών
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές με προνομιακά δίδακτρα στα Νέα Τμήματα Οκτωβρίου:
ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500
ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο), 210 41 20313
ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117
ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406