Κάνε το επόμενο βήμα στις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ

Ανώτερες σπουδές σε κορυφαίες ειδικότητες με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές σε Αθήνα, Πειραία, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη

Newsbomb

Κάνε το επόμενο βήμα στις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ
ANNOUNCEMENTS
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με στρατηγικό στόχο την άμεση σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ ανακοινώνουν την έναρξη των εγγραφών για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Με σύγχρονα campus σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη, προσφέρουν πρόσβαση σε σπουδές υψηλού επιπέδου σε περιζήτητους τομείς, όπως η Υγεία, ο Τουρισμός, η Πληροφορική, η Διοίκηση και τα Τεχνικά Επαγγέλματα και μάλιστα με προνομιακά δίδακτρα. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, προσομοιώνοντας τις πραγματικές συνθήκες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ ωστόσο, παραμένει το κορυφαίο record επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων τους. Μέσω του εξειδικευμένου Job Center, οι σπουδαστές έρχονται σε απευθείας επαφή με ένα ισχυρό δίκτυο 5.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας εγγυημένη πρακτική άσκηση και άμεσες ευκαιρίες μόνιμης εργασίας πριν ακόμα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους!

ΑΛΦΑ PLUS & Career Upgrade αποκλειστικά στις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

Το ΑΛΦΑ PLUS αποτελεί το νέο καινοτόμο πρόγραμμα των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ που προσφέρει στους σπουδαστές τους το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να κάνουν το Career Upgrade που ονειρεύονται και να ξεχωρίσουν στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας! Πώς; Με 2 έτη σπουδών ΣΑΕΚ + 1 έτος εξειδίκευσης, παρέχει άμεσο upgrade και εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου, καθώς επιτυγχάνεται η μετάβαση από το δίπλωμα Level 5 σε πτυχίο ανωτέρου επαγγελματικού επιπέδου Level 7!

Το ΑΛΦΑ PLUS είναι η επένδυση στη γνώση που εξασφαλίζει:

  • Εξειδίκευση Αιχμής: γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας
  • Προβάδισμα Καριέρας: πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης με υψηλότερες απολαβές
  • Upskilling: αναβάθμιση διπλώματος level 5 σε πτυχίο level 7

Σημεία Υπεροχής ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ

  • Ρεκόρ επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων- ποσοστό 98%
  • Εξειδικευμένες εφαρμογές A.I. (Τεχνητής Νοημοσύνης) σε όλες τις ειδικότητες
  • 100% εξασφαλισμένη πρακτική άσκηση
  • 1 on 1 mentoring & συμβουλευτική
  • Δημιουργία ισχυρού βιογραφικού
  • Total quality management - Ολική ποιότητα σπουδών
  • 80 σύγχρονα εργαστηριακά σημεία εκπαίδευσης
  • Διεθνής πιστοποίηση από τον φορέα ABC Certa Awards που αναγνωρίζεται παγκοσμίως
  • Κορυφαίο δίκτυο 5.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων & Job Center για σύνδεση με την αγορά εργασίας
  • Διεθνείς βραβεύσεις
  • 140 δωρεάν Α.Ι. σεμινάρια εξειδίκευσης ετησίως -18 χρόνια EDU FESTIVAL
  • Ανώτερες Σπουδές σε 13 επαγγελματικούς τομείς

Γαστρονομίας

Τουρισμού

Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ

Ομορφιάς & Μόδας

Τεχνικών Επαγγελμάτων

Παιδαγωγικών

Μ.Μ.Ε

Εφαρμοσμένων & Καλλιτεχνικών Σπουδών

Υγείας & Φαρμάκων

Αθλητισμού & Ασφάλειας

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

Μουσικής Τεχνολογίας

Αγροτικής Ανάπτυξης

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές με προνομιακά δίδακτρα στα Νέα Τμήματα Οκτωβρίου:

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο), 210 41 20313

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406

https://www.iekalfa.gr/

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:56ANNOUNCEMENTS

Οι ευρωπαϊκοί αγώνες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού με προσφορές και ενισχυμένες αποδόσεις* στο Pamestoixima.gr

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης

12:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

12:50LIFESTYLE

Φωτεινή Ψυχίδου - Δημήτρης Κοργιαλάς: Βάφτισαν τον 9χρονο γιο τους στη Ναύπακτο - Οι εικόνες από το μυστήριο

12:48LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο τερματίζει πρώτο στην καρδιά του καλοκαιριού;

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Ανοιχτά για το κοινό με δωρεάν είσοδο μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι

12:43WHAT THE FACT

Σύγκρουση στη Ζώνη των Αστεροειδών ίσως προκάλεσε πλανητικό βομβαρδισμό πριν από 800 εκατ. χρόνια

12:37ANNOUNCEMENTS

Κάνε το επόμενο βήμα στις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Νταλίκα στην Αίγυπτο σώζει από ανατροπή φορτηγό που του έσκασε το λάστιχο

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη λειτουργία ο Αυτοκινητόδρομος Ε65: Η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά θα γίνεται σε 4 ώρες

12:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Με 19.710 μόρια «πέρασε» η πρώτη μαθήτρια στην Ιατρική - «Η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με τα μόρια»

12:29ΥΓΕΙΑ

Ιστορική στιγμή: Ανθρωποειδή ρομπότ χειρουργούν ζώα – Απίστευτες εικόνες

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Γιατί δεν είχε απελαθεί ο Αιγύπτιος, αφού ήταν σεσημασμένος

12:22ΠΑΙΔΕΙΑ

Σοφία Ζαχαράκη: «Ένας μεγάλος στόχος γίνεται σήμερα πραγματικότητα» - Το μήνυμά της μετά την ανακοίνωση των βάσεων

12:21ΕΘΝΙΚΑ

ΚΥΣΕΑ: Πράσινο σε εξοπλιστικά €4,2 δισ. και στην Ασπίδα του Αχιλλέα

12:16ΥΓΕΙΑ

Στο νοσοκομείο λόγω καύσωνα και νέοι – Νόμιζαν ότι θα γλιτώσουν την αφυδάτωση με ενεργειακά ποτά

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική «θύελλα» στη Γερουσία για τον πόλεμο στο Ιράν: Στο «μικροσκόπιο» ο Πιτ Χέγκσεθ - «Eσείς αποτύχατε, όχι οι στρατιώτες στην πρώτη γραμμή»

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας βαμμένος «Τζόκερ» χόρευε με το εσώρουχο και βούτηξε στον Θερμαϊκό– Δείτε βίντεο

12:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Finos Film: «30 χρόνια χωρίς την Αλίκη» -Το συγκινητικό αφιέρωμα της στις αξέχαστες ταινίες

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που δολοφόνησε τον γνωστό ποινικολόγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Δείτε αναλυτικά όλες τις σχολές

11:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Σε ποιες σχολές ο τελευταίος «πέρασε» με λίγο πάνω από 7.000 μόρια - Σε ποια από αυτές ο πρώτος είχε 19.010 μόρια

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 48ωρο

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που δολοφόνησε τον γνωστό ποινικολόγο

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Πρωτοφανής η αγριότητα του 28χρονου δράστη -Έσπασε το χέρι του από τα χτυπήματα

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι εμφανίζονται ως εκδικητές της Τροίας με αφορμή την «Οδύσσεια»: Ο Μωάμεθ ο κατακτητής, η Καλλίπολη και οι ««Δούρειοι Ίπποι»

09:27WHAT THE FACT

Έριξαν 60.000 λίτρα χλωρίνης και χρωστικής στις ακτές των ΗΠΑ: Ένα χρόνο μετά, το πείραμα έφερε καλά νέα

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Η μια κόρη είδε μόνο τα πόδια του και τα αίματα, ευτυχώς γιατί δεν αντεχόταν απ' ό,τι μου είπαν» -Η συγκλονιστική μαρτυρία του αδελφού του

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική αλλαγή με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας - Οι 9 περιοχές υψηλού κινδύνου

09:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα» - Η κυνική ομολογία του Αιγύπτιου δολοφόνου

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Γιατί δεν είχε απελαθεί ο Αιγύπτιος, αφού ήταν σεσημασμένος

14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

11:08WHAT THE FACT

Στο μυαλό του Νόλαν: Όταν η Παγώνη γίνεται Ωραία Ελένη, ο ροζ πάνθηρας είναι μπλε, η Ριάνα Σακελλαρίου και οι δίδυμοι πύργοι... ένας

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Estofex: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο επίκεντρο

11:05ΕΥ ΖΗΝ

Οδηγούσε για 28 χρόνια με κλειστό παράθυρο - Πώς επηρεάστηκε το πρόσωπό του

12:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Με 19.710 μόρια «πέρασε» η πρώτη μαθήτρια στην Ιατρική - «Η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με τα μόρια»

07:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ δίχως τέλος με τη Γιου Τινγκ: Σβησμένα όλα τα δεδομένα από το κινητό της - Άφαντη η Κινέζα

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αναστάτωση στους Αγίους Αποστόλους - Νόμιζαν ότι έχασε τις αισθήσεις του αλλά αυτός κοιμόταν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ